Россия мобилизировала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
РФ планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсона и Запорожья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизировали почти всех мужчин. По информации украинской разведки, после аннексии оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там также планируют объявить мобилизацию.
"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - рассказал представитель ГУР МО Украины Вадимки.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
1. ти ставиш галочку в бюлітені за ідіота
2. ідіот не готується до війни, не підриває мости та розмінує проходи для ворога
3. ти опиняєшся в окупації і тебе мобілізує окупант воювати проти своїх співвітчизників
5. прилітає ракета з Хаймерса і ти труп
ось така ось сумна історія
До цього були Кравчук із Кучмою, які відмовилися від ЯО, кримінальний рецедивіст Яник, його товариш по чарці Порошенко, ідіот з чужого народу Зеля та ще ніякий Ющенко.
Здорових націоналістів таких як собі вибирав народ Польщі в Україні висміювали весь час і давали їм на виборах 1,5 відсотка
Скрізь і на радіо та на ТБ російська попса та їх наративи.
Тож було зрозуміло, що Бог через таку зневагу до своїх загиблих умиє народ кров'ю.
Так і сталося
Є приклад кадафі, що мав особисту охорону з жінок.
Нам этот биомусор на патриотическое воспитание не нужен.