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Россия мобилизировала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,примусова

РФ планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсона и Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизировали почти всех мужчин. По информации украинской разведки, после аннексии оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там также планируют объявить мобилизацию.

"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - рассказал представитель ГУР МО Украины Вадимки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент разговора чмобика и представителя военкомата. ВИДЕО
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Топ комментарии
+18
Ну что, любители сруського мира, дождались своего Куйла?
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29.09.2022 19:58
+14
як би це дивно не прозвучало , але *******
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29.09.2022 19:55
+13
Лохи повинні страждати!
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29.09.2022 19:58
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як би це дивно не прозвучало , але *******
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29.09.2022 19:55 Ответить
"Баби єщьо наражают!"© й у даунбації цим понавезеним повуху, від кого.......
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29.09.2022 21:40 Ответить
Загинули ні за цапову душу!
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29.09.2022 19:58 Ответить
е нє , спочатку до кадирівців в отару , ну а потім ...
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29.09.2022 20:00 Ответить
Ну что, любители сруського мира, дождались своего Куйла?
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29.09.2022 19:58 Ответить
Лохи повинні страждати!
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29.09.2022 19:58 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.09.2022 19:59 Ответить
Ті хто має паспорти квазіреспублік або російські логічно що будуть мобілізовані... і будуть воювати, бо по суті вже не мають вибору, бо це зрада.
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29.09.2022 20:00 Ответить
Хiба там були чоловiки?
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29.09.2022 20:00 Ответить
Це не чоловіки а барани, яких погнали на забій.
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30.09.2022 11:51 Ответить
вони і в Криму мобілізують, татар, які і близько не хотіли в Криму жодної росії. Хочуть змусити щоб українці і кримські татари вбивали одне одного, щоб між нами була ворожнеча. русскіє завжди цією подлятиною користувалися, в минулому-то сторіччі постійно, тільки завдяки підлості і "перемогали", і довели свою підлість до ідеалу.
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29.09.2022 20:01 Ответить
ну то може татари теж нехай борються за Україну, якщо їх мобілізують і дають зброю, то це шанс
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29.09.2022 20:02 Ответить
сумніваюся що русскіє дадуть їм зброю, рачей будуть намогатися зробити так як з чорносвитниками, думають, що так вирішать проблему з партизанами, ублюдки. Це все геноцид.
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29.09.2022 20:06 Ответить
хотіли б татари партизанити то в них був час почати
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29.09.2022 20:16 Ответить
Звичайний геноцид.
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29.09.2022 20:02 Ответить
логічний ланцюжок

1. ти ставиш галочку в бюлітені за ідіота

2. ідіот не готується до війни, не підриває мости та розмінує проходи для ворога

3. ти опиняєшся в окупації і тебе мобілізує окупант воювати проти своїх співвітчизників

5. прилітає ракета з Хаймерса і ти труп

ось така ось сумна історія
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29.09.2022 20:03 Ответить
на привеликий жаль, цей логічний ланцюжок не такий вже й логічний. Загинути може кожен, незалежно від того, за кого він ставив галочку в бюлютені. І це ще більш сумно.
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29.09.2022 20:07 Ответить
колективна відповідальність нації

До цього були Кравчук із Кучмою, які відмовилися від ЯО, кримінальний рецедивіст Яник, його товариш по чарці Порошенко, ідіот з чужого народу Зеля та ще ніякий Ющенко.

Здорових націоналістів таких як собі вибирав народ Польщі в Україні висміювали весь час і давали їм на виборах 1,5 відсотка
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29.09.2022 20:20 Ответить
ну так, радянське минуле так просто не обійшлося, багато хто взагалі не розуміли навіщо ця українська мова, якісь там традиції, коли так легко і весело покластися під рашку, для них це було природньо.
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29.09.2022 20:24 Ответить
перед цим вторгненням я не міг знайти по радіо україномовну станцію коли їхав машиною (Дніпропетровщина) і це після 8 років війни.

Скрізь і на радіо та на ТБ російська попса та їх наративи.

Тож було зрозуміло, що Бог через таку зневагу до своїх загиблих умиє народ кров'ю.

Так і сталося
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29.09.2022 20:31 Ответить
Неціоналістів у владі України немає не випадково.Пригадайте вбивство Вячеслава Черновіла кацапами.Та ці їх паралелі між націоналістами та нацистами.Цапам не потрібен патріот України при владі та ще й живий.
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29.09.2022 21:46 Ответить
Ну что касается «товариша по чарці» это ты с Зеленским попутал. Тот сам хвастался, как с Януковичем «бухал»
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30.09.2022 00:30 Ответить
Цей логічний ланцюжок розповсюджується і на окуповані з 2014 року території Донецької та Луганської області? Ну коли була мирна доктрина перемоги
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29.09.2022 20:18 Ответить
Хочут зробити Дике поле -- будем наступати вони або загинуть або відіидут з рашкою.
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29.09.2022 20:04 Ответить
А вони здатись не хочуть ? Тоді там ніхто не житиме. Тупе м'ясо.
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29.09.2022 20:09 Ответить

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29.09.2022 20:09 Ответить
Шахтери-кармілци! Даунбас паржняк не гонит! С-КИ!
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29.09.2022 20:13 Ответить
Можна починати мобілізувати жінок!
Є приклад кадафі, що мав особисту охорону з жінок.
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29.09.2022 20:15 Ответить
СПАСИБО Рашке! Пипец "генетическому фонду" Лугандонии! ВВЕЛИ по самые гланды ДЕБИЛАМ!
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29.09.2022 20:24 Ответить
Татари тоже попадают під роздачу.
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29.09.2022 20:31 Ответить
А нех###уй було в свій час горланити з піною у рота- путєн,ввєді вайска! А тепер подихайте,козли смердючі.
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29.09.2022 20:48 Ответить
а подвалы и сараи все осмотрели?? ТщательнЕе работайте.
Нам этот биомусор на патриотическое воспитание не нужен.
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29.09.2022 20:53 Ответить
 
 