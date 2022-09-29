Россия мобилизировала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – разведка

РФ планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсона и Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизировали почти всех мужчин. По информации украинской разведки, после аннексии оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там также планируют объявить мобилизацию.

"Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию", - рассказал представитель ГУР МО Украины Вадимки.

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