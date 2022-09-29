Трое морпехов, скрывавшихся в оккупации полгода, вернулись на подконтрольную территорию
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Три украинских морпеха смогли вернуться на подконтрольную территорию из оккупации, где скрывались шесть месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.
Согласно сообщению, была получена информация, что в одном из временно захваченных городов на востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты - двое мужчин и женщина.
В разведке объяснили, что в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.
Для возвращения наших защитников оперативные подразделения ГУР МО, ДБР, НАБУ и Национальной полиции провели оперативную комбинацию по эвакуации, и украинские морпехи смогли покинуть временно оккупированную территорию. Все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.
Как сообщалось, 29 сентября Украина провела с Россией очередной обмен пленными - домой вернули четырех морпехов и двух гражданских.
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А что бы понимать, что например у молодежи в головах вместо мозга: Купянск, с 5:00
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2. Ізюм вже звільнено понад 2 тижні тому, а витягували їх з досі окупованої території. Тобото, не Ізюм.
Скоріш за все їх витягнули десь з-під Волновахи, Севєродонецька чи Лисичанська.