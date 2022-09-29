Трое морпехов, скрывавшихся в оккупации полгода, вернулись на подконтрольную территорию

Три украинских морпеха смогли вернуться на подконтрольную территорию из оккупации, где скрывались шесть месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Согласно сообщению, была получена информация, что в одном из временно захваченных городов на востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты - двое мужчин и женщина.

В разведке объяснили, что в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.

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Для возвращения наших защитников оперативные подразделения ГУР МО, ДБР, НАБУ и Национальной полиции провели оперативную комбинацию по эвакуации, и украинские морпехи смогли покинуть временно оккупированную территорию. Все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.

Как сообщалось, 29 сентября Украина провела с Россией очередной обмен пленными - домой вернули четырех морпехов и двух гражданских.