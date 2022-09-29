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Новости Война в Украине
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ВМС (1317) оккупация (9500) плен (2352)

Трое морпехов, скрывавшихся в оккупации полгода, вернулись на подконтрольную территорию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

морпіхи

Три украинских морпеха смогли вернуться на подконтрольную территорию из оккупации, где скрывались шесть месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Согласно сообщению, была получена информация, что в одном из временно захваченных городов на востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты - двое мужчин и женщина.

В разведке объяснили, что в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.

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Для возвращения наших защитников оперативные подразделения ГУР МО, ДБР, НАБУ и Национальной полиции провели оперативную комбинацию по эвакуации, и украинские морпехи смогли покинуть временно оккупированную территорию. Все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.

Как сообщалось, 29 сентября Украина провела с Россией очередной обмен пленными - домой вернули четырех морпехов и двух гражданских.
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Топ комментарии
+70
Головне не підставляти тих хто допомагав і там залишився...
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29.09.2022 20:18
+50
Дуже гарна новина...
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29.09.2022 20:17
+38
местным, участвовавшим в прятках - отдельный респект.
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29.09.2022 20:29
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Дуже гарна новина...
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29.09.2022 20:17 Ответить
А при чому тут зе-ДБР ?!
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29.09.2022 21:18 Ответить
Головне не підставляти тих хто допомагав і там залишився...
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29.09.2022 20:18 Ответить
браво
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29.09.2022 20:18 Ответить
Яка гарна команда, всі на одне лице😉Напевне родичі)
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29.09.2022 20:27 Ответить
Про такое надо книги писать
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29.09.2022 20:29 Ответить
Крім колаборантів і зрадників, на окупованих територіях є справжні українці, патріоти, респект їм!
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29.09.2022 20:29 Ответить
там на востоке из оставшихся по меньшей мере половина "какаяразница", которая может сдать за колбасу в любой момент, причем включая молодежь. Так что морпехам просто повезло с местными.
А что бы понимать, что например у молодежи в головах вместо мозга: Купянск, с 5:00
https://www.youtube.com/watch?v=4TmEwhX7vCM
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29.09.2022 20:41 Ответить
я знаю, що цим людям дуже повезло, бо я народилась в Донбасі, там скоріше можна було нарватись на зрадників, ніж на таких, що допомогли українським військовим
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29.09.2022 21:14 Ответить
я то знаю, бо зростав у Краматоровці, а там вже на той час майже половина населення була діти та онуки кацапів, або навезених, або розконвоїруваних та оселившихся у Краматоровці.
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30.09.2022 00:02 Ответить
местным, участвовавшим в прятках - отдельный респект.
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29.09.2022 20:29 Ответить
Слава Господу!
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29.09.2022 20:30 Ответить
Випадково це місто не Ізюм ?
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29.09.2022 20:31 Ответить
По-моему за их спиной: Я люблю Миколаїв. Думаю не Изюм.
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29.09.2022 20:40 Ответить
Якщо 36 бригада, то точно Миколаїв.
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29.09.2022 21:01 Ответить
Слава Україні, смерть ворогам...
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29.09.2022 20:32 Ответить
1. У нас морпіхи, 36-та бригада, базуються в Миколаєві. Тому за спинами "Я люблю Миколаїв".

2. Ізюм вже звільнено понад 2 тижні тому, а витягували їх з досі окупованої території. Тобото, не Ізюм.

Скоріш за все їх витягнули десь з-під Волновахи, Севєродонецька чи Лисичанська.
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29.09.2022 20:53 Ответить
Сумніваюсь, що з цих міст. Морпіхи 35 і 36 бригад воювали на Півдні - Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Маріупольский район. Скоріш за все щось типу Нової Каховки.
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29.09.2022 21:31 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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29.09.2022 20:59 Ответить
Казахському народу теж респект за підтримку України. На казахських просторах мешкає багато етнічних українців, але на відміну від кацапів, вони ніколи не зазіхали на території.
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29.09.2022 21:17 Ответить
Героям слава!
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29.09.2022 21:19 Ответить
 
 