Зеленский поблагодарил Гутерриша за непризнание ООН псевдореферендумов, проведенных РФ на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за позицию Организации по непризнанию результатов псевдореферендумов, проведенных РФ на оккупированных территориях Украины.

"Ценю четкую позицию Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша относительно преступного намерения России незаконно аннексировать новые украинские земли: такие действия не будут иметь никакой юридической силы, они грубо нарушают цели и принципы Устава ООН и не будут признаны миром", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор. НЕТ.

Ранее Гутерреш заявил, что российские попытки аннексировать временно оккупированные украинские территории нарушают устав ООН и не могут быть признаны международным сообществом.

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