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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский поблагодарил Гутерриша за непризнание ООН псевдореферендумов, проведенных РФ на оккупированных территориях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,окупація

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за позицию Организации по непризнанию результатов псевдореферендумов, проведенных РФ на оккупированных территориях Украины.

"Ценю четкую позицию Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша относительно преступного намерения России незаконно аннексировать новые украинские земли: такие действия не будут иметь никакой юридической силы, они грубо нарушают цели и принципы Устава ООН и не будут признаны миром", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор. НЕТ.

Ранее Гутерреш заявил, что российские попытки аннексировать временно оккупированные украинские территории нарушают устав ООН и не могут быть признаны международным сообществом.

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А за що тут дякувати, за те, що нарешті деякі європейці прозрівають, включаючи Гуттеріша!? Це наче і так очевидно для нормальних людей, що це територія України.
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29.09.2022 21:09 Ответить
Це не той Гутерреш, що прокачку аміаку пропихував?
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29.09.2022 21:17 Ответить
Буратино отказался быть шутом ..🤣
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29.09.2022 21:24 Ответить
Земакака не усвідомлює, що за ПРИТОМНІСТЬ не дякують... Шиферзонік херов...
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29.09.2022 21:34 Ответить
Обещания королей ничего им не стоит.
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29.09.2022 22:54 Ответить
 
 