Эрдоган призвал Путина дать переговорам об окончании войны в Украине еще один шанс, - Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина дать переговорам с Украиной еще один шанс и подтвердил готовность Турции помочь покончить с войной.

Эрдоган и Путин в четверг провели телефонный разговор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В телефонном разговоре со своим российским коллегой президент Турции выразил удовлетворение успешным обменом заключенными между Москвой и Киевом", - сообщает агентство Anadolu.

Также Эрдоган указал на необходимость шагов по "снижению напряженности" после "референдумов в регионах Украины".

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