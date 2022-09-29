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Эрдоган призвал Путина дать переговорам об окончании войны в Украине еще один шанс, - Anadolu

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина дать переговорам с Украиной еще один шанс и подтвердил готовность Турции помочь покончить с войной.

Эрдоган и Путин в четверг провели телефонный разговор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В телефонном разговоре со своим российским коллегой президент Турции выразил удовлетворение успешным обменом заключенными между Москвой и Киевом", - сообщает агентство Anadolu.

Также Эрдоган указал на необходимость шагов по "снижению напряженности" после "референдумов в регионах Украины".

Также читайте: Ядерная война - это катастрофа. Надо перестать говорить и думать об этом, - Эрдоган
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Топ комментарии
+39
Після перемир'я воно підготується і нападе знову
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29.09.2022 21:33
+35
Как дети малые с этой тварью.
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29.09.2022 21:33
+28
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29.09.2022 21:32
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29.09.2022 21:32 Ответить
2022.
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29.09.2022 21:34 Ответить
Думаю, що все-таки 2023. Живучий гад...
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29.09.2022 21:48 Ответить
Что бы сохранить яйцо путену, как просят западные партнёры, его надо повесить !
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29.09.2022 21:48 Ответить
ось мені цікаво... якщо відрубати скаженому голову - лице ж залишиться незайманим... наче і прохання буде виконане, і люди задоволені...
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29.09.2022 22:17 Ответить
Завтра ты его услышишь, и про шанс и про помидоры
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29.09.2022 21:33 Ответить
Дописды Ибн Эрдоган.
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29.09.2022 21:33 Ответить
Как дети малые с этой тварью.
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29.09.2022 21:33 Ответить
Після перемир'я воно підготується і нападе знову
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29.09.2022 21:33 Ответить
Цікаво хто кого насправді "закликав"
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29.09.2022 21:36 Ответить
Эрдоган просит пу не признавать итоги "референдума"(если кто не понял)
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29.09.2022 21:36 Ответить
Там поляки курси української мови відкрили для україців.
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29.09.2022 21:48 Ответить
Українська мова сама важка для вивчення в світі.
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29.09.2022 22:02 Ответить
То есть референдум не Путана организовал? Поняли.
Это как Гитлер просит Евреев в газовые камеры не заходить
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29.09.2022 22:05 Ответить
Ага.
"-Ты референдумы организовывал?
- Я.
- Ну и как?
- От 97% до 100%.
- Забей! Не признавай! Давай лучше переговорами займёмся!"
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30.09.2022 07:38 Ответить
їй Богу, цей Ердоган - турок
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29.09.2022 21:36 Ответить
хитрожопый турок
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29.09.2022 21:48 Ответить
а як на мене то треба до цього закликати вже не рашу, а Україну. І вже НІХТО в т.ч. і президент Туречини не може когось до чого закликати бе попереднього погодження з Україною.
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29.09.2022 21:39 Ответить
Чуешь бисов Эрдоган а ти не хочешь пидти в дупу разом з Путиним ???Буча,Оленівка,Ірпинь,Бородянка,Маріуполь,Ізюм итд може ти пидеш *****
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29.09.2022 21:40 Ответить
Маньяков мочат а не ведут с ним бесполезные переговоры.
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29.09.2022 21:42 Ответить
никаких переговоров,смерть *****
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29.09.2022 21:43 Ответить
Эдик, что значит закончить войну? При окупации хоть одного метра нашей земли или удержании окупантами хоть одного украинца, война не может быть закончена. К твоему сведению Япония за 80 лет так и не подписала с рашистами мир потому что ее несколько островов окупированы орками.
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29.09.2022 21:44 Ответить
Ердогану-капітуляції України не буде...
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29.09.2022 21:44 Ответить
Ердоган включив в собі пана "мікрона" ?!
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29.09.2022 21:45 Ответить
Переговори можуть бути тільки піс ля визволення всієї території України по цифрі репарацій і не з пуйлом, бо його мають або знищити, або закрити в клітку, а з залишками недоімперії.
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29.09.2022 21:47 Ответить
2023-***** здохне в 23-му( з 2014-го таке відчуття появилося)
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29.09.2022 21:47 Ответить
ну то я не проти. Я так розумію десь в перших числах січня?
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29.09.2022 21:51 Ответить
Та хз в яких саме числах) стуконуло тоді-після донбасу в 14му шо плюйло в 23-му Всрусьляндією правити вже не буде з тих чи інших причин. А з яких не скажу-отак і виношував цю думку восєм лєт
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29.09.2022 22:00 Ответить
Папа Франциск у Казахстані назвав російсько-українську війну "третьою світовою", яку спровокувало НАТО



Папа Римський Франциск під час поїздки до Казахстану назвав російсько-українську війну "світовою". При цьому він заявив, що у цьому конфлікті жертвою є лише Україна. Хоча знову не обійшлося без неоднозначних заяв. Про це пише італійська La Civiltà Cattolica.
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29.09.2022 21:50 Ответить
Це під Папою Римським заховався Папа Московський. Я так зрозумів, що він далекий від релігію, він на "русский мир". Мабуть заразився, коли обнімався з кирилком.
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29.09.2022 21:52 Ответить
Вони колись відмивали гроші Італійської мафії, напевно взялись і за російські гроші
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29.09.2022 23:05 Ответить
...без "напевно"
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30.09.2022 05:26 Ответить
этот папа еще тот клоун.
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30.09.2022 06:26 Ответить
Голодранец там у Путаны за дежурного клоуна,он должность того что недавно сдох перенял,что все Америку бомбить предлагал
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29.09.2022 22:03 Ответить
Эрдоган-аби включил все свои "дипломатические" механизмы, чтобы спасти крысу от верной гибели. Если ему не удастся сделать это, то кто достроит станцию "****"?!
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29.09.2022 22:07 Ответить
турецький холуй рашиста (Також Ердоган вказав на необхідність кроків щодо "зниження напруженості" після "референдумів в регіонах України".) тобто рашист окупував українську територію і Україна має припинити його вибивати з цих територій ???Пердоган лицемірний, ворог України і її народу
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29.09.2022 22:08 Ответить
Пердоган, ты сначала верни оккупированную вами часть Кипра, а потом миротворствуй.
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29.09.2022 22:21 Ответить
Призывает принять яд. Застрелиться ***** засцит.
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29.09.2022 22:23 Ответить
***** всем миром не могут скинутся на хорошего киллера....
один выстрел и моль в мавзолее и даже рабская русня будет аплодировать..
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29.09.2022 22:29 Ответить
Я тоже так думал, но боюсь, не поможет.
Рожи и хари на призывных пунктах видел?
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30.09.2022 07:45 Ответить
видал ... ети рожи груснеют и бледнеют в лесопосадках после первьіх прилетов....а бравада пачкает штаньі.....
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30.09.2022 07:52 Ответить
Много ведь их, и ещё больше будет, вот что напрягает.
Твои слова, да богу в уши...
Дай-то бог, дай-то бог...
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30.09.2022 08:09 Ответить
согласен, но вариантов нет, только убивать и как можно больше... не тьі их так они тебя.....

гуманизм оставим для жующего сопли НАТО....
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30.09.2022 08:17 Ответить
Тут нет никаких сомнений.
Гуманизм нам не по карману, победить очень надо.
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30.09.2022 08:21 Ответить
А хто тут адмін? Де його можна знайти чи зконтактувати? 🤔
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29.09.2022 22:40 Ответить
Сподіваюсь, всі диванні воїни тут вже пішли до армії.
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29.09.2022 22:52 Ответить
Дзвонить Уйло Ердогагу, і каже:
- А ну скажи там, що ніби ти просиш у мене ще один шанс для перемовин. Може вже там на Заході дозріли накінець...
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29.09.2022 22:53 Ответить
Турок явно хоче побачити гланди ***** через дупу.
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29.09.2022 23:02 Ответить
Ердоган з Чавашоглу колються однією голкою?
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29.09.2022 23:31 Ответить
Турция опубликовала свою версию разговора Эрдогана с Путиным

Заявление было одно, а в версии Анкары говорится, что Эрдоган прокомментировал референдумы в оккупированных регионах Украины - Турция выступает против них.
В кремлевской версии об этом не говорилось, было лишь указано, что по по мнению Путина референдумы проводятся в соответствии с международным правом.
Эрдоган призвал Путина продлить соглашение о торговле зерном через украинские южные порты. Оно было заключено при посредничестве Турции и истекает в ноябре.
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30.09.2022 00:21 Ответить
Эрдоган *****-2
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30.09.2022 00:50 Ответить
Була одна дивна річ в історіі.

Якби зараз у Радбез ООН хтось (брити чи США) подали резолюцію про визнання роzzіі агресором з посиланням блакитних касок в Украіну - ясна річ, ху$ляндія б заблокувала.

Але був прецедент, коли під час війни двох Корей у 50-х роках війська ООН приймали участь у бойових діях на стороні Південноі Кореі! При тому, що вона навіть не була ще офіційним членом ООН. 16 краін прислали військових і 5 допомогли польовими шпиталями.

СРСР на той момент бойкотував ООН за невизнання КНР як «єдиного і неподільного Китаю» і прохлопав одноголосне голосування Ради безпеки ООН за резолюцію 82, яка визнавала Північну Корею агресором.

Висновок: фашистську роzzію потрібно будь що викинути з ООН.
Правда, і після того я маю сумнів, що турки послали б своіх солдатів воювати за Украіну. Як, мабуть, і мадьяри.
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30.09.2022 04:10 Ответить
России и нужны переговоры, чтобы зафиксировать захваченные территории и накопить силы на время паузы и потом опять начать войну. Украина ни на какие переговоры не пойдет! От Украины ведет переговоры ВСУ! И будьте уверены, что ВСУ все территории освободит!!!
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30.09.2022 05:10 Ответить
Чмо турецкое ты сдесь при чем... кусок де
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30.09.2022 05:11 Ответить
о чем переговоры, турецкая *****? еще один загладывающий куйлу в зад.
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30.09.2022 06:24 Ответить
А что у него там такого, что столько людей так хотят заглянуть туда?
Пещера Лихтвейса? Формула бессмертия?
Боюсь, что их ждёт разочарование и ничего кроме 70 летнего геморроя они там не увидят.
Оно им надо?
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30.09.2022 07:51 Ответить
старая козлина эрдоган стал работать дешевой уличной шалавой после того, как свинопасы "проинформировали" его о планирующемся перевороте... гнать его вместе с его советами надо...
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30.09.2022 06:57 Ответить
***** упираєтбся? Невже *****? УКРАЇНЦІ !!!
Нахер з нашої землі, і перемовини про репарації.
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30.09.2022 10:54 Ответить
 
 