РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6183 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
18 416 78
оружие (9379) США (23167) Маркарова (244) HIMARS (199)

Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.

Как сообщает Цензор,НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова комментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS, или вообще на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается самих HIMARS".

Напомним, в августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

Также читайте: Для поставки Украине новых 18 HIMARs понадобится несколько лет, - Пентагон

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", – заявлял министр.

Маркарова также подтвердила, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
так хто Вам заважав три роки робити свої ракети з дільністю до 500, а то і тисячу кілометрів? Я так зрозумів, що головні пускові ракет це асфальтні дороги?
показать весь комментарий
29.09.2022 21:54
+24
це просто знущання якесь,що це за війна коли ти не можеш атакувати у відповідь, це щось типу коли на тебе нападає озброєний грабіжник, і у тебе є пістолет,але ти стріляєш тільки вгору,щоб він до тебе близько не підібрався
показать весь комментарий
29.09.2022 21:48
+21
1) - Зафарбовуємо напис "Хаймарс".
2) - Пишемо на тому місті "Герань-2 (зроблено в Україні)".
3) - Пуляемо хоть по кремлю...
Вуаля...
показать весь комментарий
29.09.2022 22:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це просто знущання якесь,що це за війна коли ти не можеш атакувати у відповідь, це щось типу коли на тебе нападає озброєний грабіжник, і у тебе є пістолет,але ти стріляєш тільки вгору,щоб він до тебе близько не підібрався
показать весь комментарий
29.09.2022 21:48 Ответить
спокійно!

рашисти весь час пишуть про сбиті Хімарси та Вільху
сподіваюсь, що стосовно Вільхи М (120 км) не брешуть і вона до них літає.
у нас крім Хімарсів є своя "довга рука"
показать весь комментарий
29.09.2022 21:54 Ответить
Як ви думаєте, чи є українська зброя, яка може атакувати на відстані 40 км,70 км. Було б бажання зе,а атакувати є чим
показать весь комментарий
29.09.2022 21:55 Ответить
за 7 міс війни повинні вже бути виготовленні сотні власних ракет великої дальності, де вони?
показать весь комментарий
29.09.2022 21:58 Ответить
В асфальті
показать весь комментарий
29.09.2022 22:02 Ответить
треба виколупувати
показать весь комментарий
29.09.2022 22:03 Ответить
Якби ж так можно було. Але це напевно не на часі в них.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:07 Ответить
Миллиарды. Вся рашка выпускает пару сотен ракет в год, ты хочешь чтобы разбомбленная Украина, с экономикой в 20 раз слабее выпускала "сотни ракет", серьезно?
показать весь комментарий
29.09.2022 23:13 Ответить
Не зовсiм коректна аналогiя: стрiляти по грабiжнику у власнiй квартирi нiхто не забороняє, а от бiгти за ним по вулицi i стрiляти - будь ласка, за свiй рахунок. ) Треба було власну ракетну програму розвивати, i була б повна свобода творчостi - стрiляй хоч по Качмчатцi. Але пан Зеленський вирiшив iнакше...
показать весь комментарий
29.09.2022 22:08 Ответить
Сказано ж: " обмеження поширюються лише на HIMARS з США" а у нас є аналоги HIMARS з Німеччини та Британії. З них лупити ніхто не забороняв
показать весь комментарий
29.09.2022 22:23 Ответить
це не знущання а знищення України маркарова говорить що наша влада забороняє нищить ворога на його території всіма типами зброї окрім хаймерсами\
показать весь комментарий
30.09.2022 06:40 Ответить
До пори, до часу.
А, можливо, це обмеження вже знято. Послу про це знати не обов'язково. Не все, що знає військовий атташе, має знати посол.
показать весь комментарий
29.09.2022 21:48 Ответить
Щось я не зрозумів -

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Джерело: https://censor.net/ua/n3370522

І

На уточнювальне запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS". Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
показать весь комментарий
29.09.2022 21:49 Ответить
її давно не було в інфопросторі, чому б не вискочити?
показать весь комментарий
29.09.2022 22:35 Ответить
А що нам Хаймарси, в нас є "Грім 2", в нас є "Вільха М" і ми ними вдаримо. Там дальність може бути від 20 до 500 км., так 73%? А ми ще не знаємо секретної зброї Боневтіка, думаю, що вони з Бенєю крім Голобородька придумали ще щось?
показать весь комментарий
29.09.2022 21:49 Ответить
От вам і відповідь про купівлю ракет в Південній Кореї.
показать весь комментарий
29.09.2022 21:49 Ответить
Какой то дебильный договор. Орки будут по нам из-за границы лупить а мы будем только кричать в ответ? Тем более что уже лукашисты зашевелились. Могут опять на Чернигов и Киев двинуть. А мы будем смотреть?
показать весь комментарий
29.09.2022 21:50 Ответить
так хто Вам заважав три роки робити свої ракети з дільністю до 500, а то і тисячу кілометрів? Я так зрозумів, що головні пускові ракет це асфальтні дороги?
показать весь комментарий
29.09.2022 21:54 Ответить
А плитка дорожная как хорошо летит ?
Один фонтанчик 3 года строили,проработал 1 день( сломали вандалы)
Слепят из палок и гафна- деньги в карман-вандалы виноваты.
показать весь комментарий
29.09.2022 21:59 Ответить
Ну мабуть ті, хто і до цього заважав.
показать весь комментарий
30.09.2022 09:52 Ответить
Я постоянно говорю, что производство собственных дальнобойных ракет - вопрос номер 1 для Украины, все остальное можно купить, одолжить, подарить
показать весь комментарий
29.09.2022 21:54 Ответить
Так є ще купа озброєння - Гради, Урагани, Акації, Піони, 777, m270 як я розумію теж можна використовувати, Точки-У. Доки росіяни везуть це сюди ми можемо ******* і Хімарсами, коли ж виб'ємо за кордон, то в них залишиться мало варіантів з чого осбтрілювати і не отримувати у відповідь.
показать весь комментарий
29.09.2022 21:57 Ответить
Комплекс Гром-2 акурат достанет до кремля, а так же по базам, складам, аэродромам, казармам, заводам в радиусе 500 км. Где ракеты за 7 мес войны?
показать весь комментарий
29.09.2022 22:01 Ответить
На жаль, ці питання не до мене, але пан Тарас Чмут казав, що ми самі з 2014 року ні копійки не вклали у проект
показать весь комментарий
29.09.2022 22:17 Ответить
Получается, что завтра после 15.00 ВСУ уже будут освобождать Россию?
показать весь комментарий
29.09.2022 21:57 Ответить
А що таке "Россия"?
показать весь комментарий
29.09.2022 22:01 Ответить
Злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:11 Ответить
Офіційно нема такої країни Росія.
Є Російська Федерація. І всі її мешканці є федерастами
показать весь комментарий
29.09.2022 22:24 Ответить
Московія .
показать весь комментарий
30.09.2022 09:54 Ответить
думаю до Казахстанской границы - дальше ну его нах.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:02 Ответить
"Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется"
Обыкновенное чудо
показать весь комментарий
29.09.2022 22:04 Ответить
ракеты комплекса "Гром-2" будут способны поражать цели на дистанции до 500 км. Этого было бы достаточно, чтобы уничтожать военные объекты на территории РФ.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:05 Ответить
З таким комплексом Збройні Сили України мали б "опцію" дістати як до аеродромів на території РФ, з яких злітали російські літаки, так і до російських комплексів "Іскандер", які здійснювали удари по території України.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:07 Ответить
До кремля 450км. Это так, к слову.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:09 Ответить
"

HIMARS может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые могут стартовать с единой универсальной колесной платформы.

На одном шасси могут быть установлены разные типы ракет с дальностью от 70 до 500 км."...
показать весь комментарий
29.09.2022 23:33 Ответить
Здається щось готується більше (а може і вже є) ніж HIMARS, якщо пішли такі заяви.
Дай то Бог і ЗСУ.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:18 Ответить
А де логіка? З HIMARS не можна, а ось тримайте "щось більше", з нього можна.

Щось не бачив ніразу, щоб американці чинили подібним чином.
показать весь комментарий
30.09.2022 09:37 Ответить
Хаймарсы можно найти в каждой шахте на Донбассе и купить в любом военторге.
Поэтому при ударе ими по Параше виноват охранник шахты и продавец военторга.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:19 Ответить
Починаю порошки розуміти схему з покупкою корейської зброї за чеські крони з американського бюджету
показать весь комментарий
29.09.2022 22:22 Ответить
Американцы учат лохов, что оружие надо иметь свое. Проблема Украины в том, что у нас элита отсутствует как класс, при власти у нас кто угодно, но это не элита и видимо и не украинцы. Элита - это когда ее дети на фронте. А раз детей отродясь там не было, никаких, ни шоколадных, ни зеленых, то всем насрать на наши ракеты и танки. Не их детишкам умирать.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:22 Ответить
Як нема еліти? Ви що? А арахамія?
показать весь комментарий
30.09.2022 09:20 Ответить
1) - Зафарбовуємо напис "Хаймарс".
2) - Пишемо на тому місті "Герань-2 (зроблено в Україні)".
3) - Пуляемо хоть по кремлю...
Вуаля...
показать весь комментарий
29.09.2022 22:23 Ответить
Навіть писати нічого не треба. Візитку Яроша примотуємо скотчем, і збсь.
показать весь комментарий
29.09.2022 23:13 Ответить
Це той випадок, коли фраза "какая разніца" набуває доречного змісту. Яка різниця як називається зброя, яка перемелює кацапню на відстані 500км.
показать весь комментарий
30.09.2022 09:34 Ответить
Воронеж, Белгород, напряжение!
показать весь комментарий
29.09.2022 22:24 Ответить
Обмеження на удари по Росії поширюються тільки на HIMARS зі США, - Маркарова - значить німецькими та британськими можна гатити по кацапській території
показать весь комментарий
29.09.2022 22:29 Ответить
А хіба німці нам поставляли РСЗО?
показать весь комментарий
29.09.2022 23:08 Ответить
А хто їх знає...
показать весь комментарий
29.09.2022 23:35 Ответить
MARS назывались.
показать весь комментарий
29.09.2022 23:54 Ответить
Дякую.

Я думав, що тільки американці і британці нам їх постачають.
показать весь комментарий
30.09.2022 00:18 Ответить
MARS - німецька назва американського HIMARS
показать весь комментарий
30.09.2022 08:22 Ответить
А чим займається міністерство оборони України. що аж український посол Оксана Маркарова змушена коментувати заяву міністра оборони Рєзнікова та дати роз"яснення щодо застосування Україною американської зброї для ударів по території росії. А може міноборони спеціально вводить в оману українське суспільство щодо незастосування західної зброї. посилаючись на неіснуючі обмеження союзників \ партнерів України. звісно за вказівкою вище.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:29 Ответить
Напишить, що зброя українського виробництва з іноземними комплектуючими, назвіть Hayuomugrec і вперед, в самій рабсії вона загалом зроблена з іноземних комплектуючих, тепер правда санкції, навіть назву не нанесуть, бо фарби немає.
показать весь комментарий
29.09.2022 22:35 Ответить
Вподобайка за феєричну назву
показать весь комментарий
29.09.2022 23:20 Ответить
Щось тут не те з цією війною.Не дають нам куячити по раші,ленд-ліз десь там йде і не понятно коли дойде.Нас походу геноцидять(((
показать весь комментарий
29.09.2022 22:46 Ответить
А ты это только понял?
показать весь комментарий
30.09.2022 03:34 Ответить
Зная продажность русни и царящий хаос... может задонатить военных которые охраняют ядерки в Белорусии- может пару штук потеряются вместе с персоналом и тогда наступит паритет с ******...
показать весь комментарий
29.09.2022 22:47 Ответить
Теперішній понятно закатав все в асфальт але є і патріот порошенко за весь свій строк не побудував навіть патронний завод
показать весь комментарий
29.09.2022 22:52 Ответить
Зараз броніки возить, якими ми могли весь світ завалити і навіть з титановими бронєпластинами.
показать весь комментарий
29.09.2022 23:40 Ответить
Зате по Білорусі можна лупашить без обмежень.
показать весь комментарий
29.09.2022 23:12 Ответить
да давай начни лупашить и получи еще один фронт с севера. русня только и ждет чтобы вы попались на удочку.
показать весь комментарий
30.09.2022 06:39 Ответить
Той самий "Сапсан"("Грім-2" а може й якась наступна його ітерація з більш великим радіусом дії) дав би Україні змогу бити по ********** без озирання на те шо нам скажуть наші партнери.. Це на майбутнє. Думаю Україна ще остаточно не втратила свій технологічний потенціал у ракетобудуванні, і за адекватної влади це все можна досить швидко надолужити.
показать весь комментарий
29.09.2022 23:19 Ответить
Справа в бажанні, а Зеля не бажає засмучувати *****. Йому б тільки в очко заглянути і промекати, типу зробив все що міг, асфальт положив, Чонгар розмінував, нє віноватая я.
показать весь комментарий
29.09.2022 23:45 Ответить
Нам нужны просто некоторые компоненты. Мы их скомпонуем, и получим свою ракету на первое время. 2-3 уничтоженных аэродрома дальней авиации в российской глубинке станут весомым аргументом.
Удар по Крыму зашёл на "отлично".
показать весь комментарий
29.09.2022 23:38 Ответить
потрібно давати іноземній зброї українські імена:
"Хаймарс" - "Українська мітла"
показать весь комментарий
30.09.2022 00:01 Ответить
HIMARS треба назвати "Мавка".
показать весь комментарий
30.09.2022 00:22 Ответить
@#&π∆ !!!
Інших слів немає
показать весь комментарий
30.09.2022 00:33 Ответить
"А що, так можна було???"(с)
показать весь комментарий
30.09.2022 01:01 Ответить
От вам і відповідь на питання 'чому ми не стріляємо по території рф'. Та тому що для київського зеленого блювотиння рашисти люди, а ми тут ні! Виродки ворожі брехливі, а не влада!
показать весь комментарий
30.09.2022 03:49 Ответить
вот так вот Маркарова, сама того не ведая, выдала главную тайну мальчиша... теперь выход один - членограй должен пояснить народу отказ от нанесения ударов в территории расии... или первый в истории современной Украины импичмент покажется членограю раем в сравнении с выходом к народу для пояснения своих действий?
показать весь комментарий
30.09.2022 07:36 Ответить
Зеля боїться не те що з міномету пальнути у бік Московії, але навіть пукнути! Ми могли гатити по Таганрогу, та Курску увесь сей час !
показать весь комментарий
30.09.2022 10:05 Ответить
Приберіть цюрозчепіру....це що б знову відректись від допомоги США..поставили цюкурку???
показать весь комментарий
30.09.2022 10:22 Ответить
Оманськамразото...досить так відверто знущатись над УКРАЇНО.....каламояразом з шоблою на нари!А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля...
показать весь комментарий
30.09.2022 10:23 Ответить
Феєрична здача територій України оманськими кнурами...
показать весь комментарий
30.09.2022 10:50 Ответить
Значить з усього остального можна!
показать весь комментарий
30.09.2022 10:53 Ответить
 
 