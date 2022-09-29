Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова
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Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.
Как сообщает Цензор,НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".
Маркарова комментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS, или вообще на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается самих HIMARS".
Напомним, в августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.
"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", – заявлял министр.
Маркарова также подтвердила, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.
Пожалуйста, подождите...
рашисти весь час пишуть про сбиті Хімарси та Вільху
сподіваюсь, що стосовно Вільхи М (120 км) не брешуть і вона до них літає.
у нас крім Хімарсів є своя "довга рука"
А, можливо, це обмеження вже знято. Послу про це знати не обов'язково. Не все, що знає військовий атташе, має знати посол.
"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
І
На уточнювальне запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS, чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS". Джерело: https://censor.net/ua/n3370522
Один фонтанчик 3 года строили,проработал 1 день( сломали вандалы)
Слепят из палок и гафна- деньги в карман-вандалы виноваты.
Є Російська Федерація. І всі її мешканці є федерастами
Обыкновенное чудо
HIMARS может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые могут стартовать с единой универсальной колесной платформы.
На одном шасси могут быть установлены разные типы ракет с дальностью от 70 до 500 км."...
Дай то Бог і ЗСУ.
Щось не бачив ніразу, щоб американці чинили подібним чином.
Поэтому при ударе ими по Параше виноват охранник шахты и продавец военторга.
2) - Пишемо на тому місті "Герань-2 (зроблено в Україні)".
3) - Пуляемо хоть по кремлю...
Вуаля...
Я думав, що тільки американці і британці нам їх постачають.
Удар по Крыму зашёл на "отлично".
"Хаймарс" - "Українська мітла"
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