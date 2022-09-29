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Заявления России о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляют жертв Холокоста, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заявления РФ о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляют всех пострадавших и тех, кто храбро сопротивлялся во время нацистского режима.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поскольку мы помним убийство евреев в Бабьем Яру 1941 года в Украине, заявление РФ о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляет всех, кто пострадал, и тех, кто храбро сопротивлялся во время нацистского режима. Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению зверств", - написал Блинкен в твиттере.
Топ комментарии
+18 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий29.09.2022 21:49
+17 Валентина Саюн c856325a
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+9 Саша Пончик
показать весь комментарий29.09.2022 21:50
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рашисти зарвались і їх треба нищити !
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Вопрос не в том что идёт геноцид украинского народа, а то что это обижает евреев?
круто пля...
Пряма мова: "Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генштабі Головного рабина України Моше Реувена Азмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії".
Поэтому надо взять и ****** по нему!