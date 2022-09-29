Заявления России о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляют жертв Холокоста, - Блинкен

Заявления РФ о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляют всех пострадавших и тех, кто храбро сопротивлялся во время нацистского режима.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку мы помним убийство евреев в Бабьем Яру 1941 года в Украине, заявление РФ о том, что Украина должна быть "денацифицирована", оскорбляет всех, кто пострадал, и тех, кто храбро сопротивлялся во время нацистского режима. Искажение истории Холокоста подрывает усилия по предотвращению зверств", - написал Блинкен в твиттере.

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