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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Данилов (1053) ядерное оружие (1132)

В случае применения Россией ядерного оружия ответ мира будет мгновенным и радикальным, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность в том, что в случае применения РФ ядерного оружия против Украины ответ мира будет мгновенным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Говорить великий Львів".

"Прибегнут ли они к этому действию - это зависит только от тех мыслей, которые есть в голове у Путина. Я могу сказать, что если, не дай Бог, хотя бы одно ядерное тактическое оружие будет использовано против нашей страны - ответ мира будет мгновенным и она будет абсолютно радикальной. Я в этом более чем уверен", - проинформировал он.

Относительно разговоров о том, что ответа мира не будет, что все проглотят, чиновник подчеркнул, что использование ядерного оружия может быть впервые в истории после Второй мировой войны, после событий, произошедших тогда в Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, - ГУР

"Это, может, будет первая такая попытка использования страной ядерного оружия. И потому мир, вполне понятно, что должен на это отреагировать. Я более чем уверен, что он на это отреагирует", - сказал секретарь СНБО.

При этом Данилов заявил, что нельзя ничего исключать, но тактическое ядерное оружие не может нанести большую площадь поражения.

"Я хочу, чтобы мы с вами это все понимали, что то, что касается использования тактического ядерного оружия – это не Хиросима и не Нагасаки – это совсем другая ситуация. Это орудия, которые могут покрывать 10, 5, 20 квадратных километров, в зависимости от того, до какого безумия может дойти наш сосед - РФ. Другое дело – что мы должны готовиться действительно к любому развитию событий, с учетом сумасшедшего соседа, который находится рядом с нами. Соседей как говорится, к сожалению, не выбирают", - добавил секретарь СНБО.

Чиновник рассказал, что в ближайшее время будут официально обнародованы рекомендации от СНБО для мирного населения, как действовать в случае опасности, они уже подготовлены.

Читайте: Россия может применить тактическое ядерное оружие по линии фронта, командным центрам и критической инфраструктуре, - ГУР

"Эти рекомендации будут предоставлены. Более того, в СМИ очень много полезных данных на этот счет. Но скажу, что, в частности, пребывание в подвале при любой угрозе – есть фундаментально важная вещь. Я могу долго об этом говорить, потому что у нас очень много информации", - сказал он.

Секретарь СНБО проинформировал, что специалисты при этом не советуют находиться в деревянных домах – обязательно должно быть бетонное сооружение и желательно, чтобы это был подвал.

"Но ни в коем случае – не паниковать", - призвал Данилов.

Также читайте: Угроза тактического ядерного удара по Украине повысилась, но все еще маловероятна, - CNN
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Топ комментарии
+19
Жалко только одного- того, что 3-я, 4-я и т.д. атомные бомбы в 1945-м не полетели на Маац-Кву. Плоды этих ошибок весь нормальный мир пожинает до сих пор.
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29.09.2022 22:48
+18
Мы очень много слышим в последние дни, что могут сделать Штаты в случае ядерного удара по Украине. Но никто не говорит, что может и должна сделать Украина в ответ по Параше.
Не считая бомбёжки асфальтом и разминирования с отводом своих войск, конечно.
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29.09.2022 22:52
+17
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29.09.2022 22:52
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Правила форума Совет форумчан
Данила,переодеться успеешь?
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29.09.2022 22:47 Ответить
І перевзутись теж.
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29.09.2022 22:48 Ответить
Радикальная озабоченность!
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29.09.2022 22:48 Ответить
Жалко только одного- того, что 3-я, 4-я и т.д. атомные бомбы в 1945-м не полетели на Маац-Кву. Плоды этих ошибок весь нормальный мир пожинает до сих пор.
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29.09.2022 22:48 Ответить
Схоже планує якось особливо вдягнутись.
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29.09.2022 22:49 Ответить
помним
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29.09.2022 22:49 Ответить
ну лично Данилову если что.то.пох он в домике (бункере)
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29.09.2022 22:50 Ответить
Мы очень много слышим в последние дни, что могут сделать Штаты в случае ядерного удара по Украине. Но никто не говорит, что может и должна сделать Украина в ответ по Параше.
Не считая бомбёжки асфальтом и разминирования с отводом своих войск, конечно.
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29.09.2022 22:52 Ответить
Рынок "Привоз", Одесса тётя Соня! ну таки шо вы имеете мне сказать
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29.09.2022 23:07 Ответить
Ой, я таки вас умоляю, шо имею, то и скажу.
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29.09.2022 23:16 Ответить
Вопрос с применением уже закрыт, второй отрыт: "КУДА"...

Это море, Беларусь, Азов, Черное, Укр войска...

И да - если звучало раньше -
"только дернутся - все разбомбим",

сейчас -
мы, вероятно в крыму базы в ответ разбомбим,

WTF?????????
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30.09.2022 09:56 Ответить
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29.09.2022 22:52 Ответить
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29.09.2022 22:58 Ответить
так и знал дед кабай мобилизует к 100 летию соза немец шпиона
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29.09.2022 23:34 Ответить
🤣
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29.09.2022 23:54 Ответить
Как это Ленин вылез на мавзолей, построенный после его смерти ?
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30.09.2022 00:16 Ответить
Просочился с грунтовыми водами.
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30.09.2022 08:02 Ответить
Матиас Руст известен тем, что в 1987 году, на легкомоторном самолете Сессна, совершил незаконный перелет из Гамбурга (север Германии) в Москву, и чудом уйдя от систем ПВО СССР приземлился прямо на красной площади. Самое удивительное, что произошло это 28 мая, в День пограничных войск СССР. ленин лично встречал Матиоса
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01.10.2022 13:30 Ответить
Навіщо розпинатися про відповідь світу , ви самі там яку відповідь для ***** приготовили?
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29.09.2022 22:53 Ответить
асфальт.
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29.09.2022 23:05 Ответить
7 років дотримувались Мінська ,та шукали мир в очах.. Замість мінувати в Рашці всю інфраструктуру..І Путлер це бачив.
А тепер будем обгорілу шкіру з себе зчухувать..
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29.09.2022 23:30 Ответить
Я сподіваюсь це йому хтось сказав,що це він не сам вирішив?
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29.09.2022 22:53 Ответить
Схоже, із всіх рекомендацій сама реальна - не панікувати. Інші так, для душевної рівноваги.
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29.09.2022 22:56 Ответить
Повна аналогія до "шашлику"... Ті що війну затіяли - їм темпи утилізації українства замалі...
Якщо б москалі захопили 2/3 Україні - Буча була всюду - а відтак геноцид був би на зараз уже близько 10 млн. Тобто ядерній удар (у того у кого вавка в голові від народження) може планувати саме в таком розмірі втрати нам. Адже "план" він і в Африці План...
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30.09.2022 10:00 Ответить
Припиніть мля родуми що там у голові у путіна, говоріть про те що конкретно будемо робити ми... заїб..ли вже своїми гаданнями.
ЯЗ буде використана лише в одному випадку - якщо х..ло матиме надію що досягне своєї мети, не давайте цієї надії... придурки
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29.09.2022 22:56 Ответить
Що ви знаєте про москалів за 300 років, які цілі сповідував Калита? Петро 1? Александра 2 и прочие неславянские царі?
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30.09.2022 10:02 Ответить
Синочків своїх встиг вивезти?
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29.09.2022 22:58 Ответить
Чмо сране, завалило би свою мерзенну пику. Тобі весь світ ніяких повноважень від його імені говорити не давав.
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29.09.2022 22:59 Ответить
Наш Вован выступит в майке и трусах :грозно надует щёки, сведёт
брови и плюнет в камеру.
Ещё пообещает битум рацейским больше не покупать.
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29.09.2022 22:59 Ответить
Все що каже Даілов , виявляється навпаки
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29.09.2022 23:04 Ответить
Русский гитлер уверен, что Запад боится ядерной войны больше раши. И потому просто продаст Украину. Из страха. И Запад сам виноват, сам питает такое отношение. Именно Байден и Шольц не дают танки, оправдываясь тем, что иначе русский гитлер применит Я/О.

И что теперь? Он говорит отдайте мне Украину - не то применю Я/О. Уже то, что Запад боится прямо озвучить зеркальный ответ на возможный удар Я/О, говорит о победе гитлера в этом словесном покере. Всё остальное = бла бла.
На Я/О может быть ответ только Я/О и точка. Увиливание от этого = поражение.
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29.09.2022 23:05 Ответить
Миттєвою як пронос
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29.09.2022 23:06 Ответить
Хех. Інтересно це в коментарях боти вдають що не вірять в те що рф після застосування нею ЯЗ буде безвідворотня смерть, чи це інфовкиди рф реально діять на людей?

Смішно. Бо у випадку застосування росією ЯЗ до України всі країни Африки, Азії і так далі будуть впевнені на 100% що єдиною гарантією їх існування є виключно атомна зброя та можливість і воля її застосувати при першій же нагоді.

Зразу же Японія, Південна Корей і їх південні сусіди стануть країнами із ядерним арсеналом. Вся африка правдами і не правдами кинеться створювати яз. Світовому порядку буде піздець.

Ізраїль гарантовано застосує ЯЗ до Ірану поки той не створив свою ЯЗ, і до решти сусідів що мішають йому проводити експансію.

Все буде так весело що від росії за досить короткий період часу нікого в живих не залишать ображені руйнуванням світового порядку. Влаштовуватимуть на території рф сафарі на рабів та донарів, бо світового порядку більше існувати не буде. Можна буде законно наприклад китайцям різати на м'ясо живих росіян і їсти, чи брати собі в рабство, і вони цим будуть користуватись враховуючи якими новеллами накачане китайське суспільство. І ніхто заборонити це не зможе.
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29.09.2022 23:11 Ответить
Після того як ми віддали ядерну зброю, а на нас напав один із гарантів, а інші заявили, що Будапештський меморандум то лише папірець і не більше всі у світі і так зрозуміли що і до чого. Технології стануть ********* і доступніше і кожна країна буде мати ядерну зброю. От мало хто знає, що Японія вже має, як Ізраїль неофіційно, але потенційні противники знають чудово, той же Китай.
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29.09.2022 23:30 Ответить
Всі то можливо зрозуміли, але ніхто не хоче бути тим першим хто попробує світовий порядок на міцність, бо формально він ще існує і можливо навіть цілком діє. А тому всі зацікавлені в очікуванні та ************ рф.
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30.09.2022 01:16 Ответить
Коли Пакистан зробив собі ядерну зброю, то США погрожували військами забрати її. Пакистанці відповіли - спробуйте. На тому і закінчилось. Японії за те що вони зробили ядерну зброю зробили аварію на Фукусімі, підводним вибухом, яким визвав цунамі, але ядерне тепер у Японії все одно є.
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30.09.2022 10:18 Ответить
Не живіть ілюзіями, типу зараз всі країни світу не бачать що єдина гарантія безпеки це ЯО... Єдине що буде це глибоке занепокоєння і паніка на світових біржах....
І нас будуть примушувати здатись щоб закрити це питання, послухайте що в ЄС і в штатах зараз трендять уже з збройної відповіді розмова йде про могучі санкціїї
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29.09.2022 23:33 Ответить
Ахаха. Ви бот чи піддались пропаганді рф?

Мова йде про "катастрофічні наслідки" та "радіація зашкодить членам НАТО" що дорівнює Article 5.

Примушувати здатись щоб що?

Тоді Північна Корея примусить здатись південну. А Пакистан примусить здатись Індію. І пішло поїхало... Не будьте такими наївними.

Всі хто від самого початку був на стороні рф це ті хто був зацікавлений в перемозі рф та поваленні світового порядку. І там на стороні рф вони залишаються навіть зараз. Це Ізраїль бо треба розширятись і є під боком Іран. Германські клани бо треба відродити Рейх, а тому німеччина та австрія постачали все для війни рф (запчастини, технології, станки, штучно завищені оплати за ресурси). РФ бо вона контролюється германськими кланами з часів створення російської імперії. Угорщина бо це єдиний шанс для неї знову розширитись. Іран бо вони маріонетка та дураки, які не усвідомлюють наслідків та вірять що їх проблема в сша (який насправді єдиний гарант того що вони досі існують та не знищені ядерним ударом Ізраїля.)

І так далі всі хто бачив вигоду у багатополярному світі. Це і Китай. І Індія. Всі хто думав що зможе вижити та відхопити якоїсь вигоди.

Але насправді всі вони разом це дуже маленька частина світової економіки. Дуже залежна частина від США.

!!! І саме головне всі вони один одному вороги бо інакше і бути не може у прихильників багатополярного світу!
Ось наприкладі германських кланів всім їм показали де їх місце біля параші. Незважаючи на власну думку германці вимушені постачати зброю, гроші і вже навіть сидять без "потоків".

Як сказав колись "один чувак" - военный конфликт между Россией и НАТО начнется с незаметного налёта для *************** ДРЛО P-8 Poseidon, с последующим выпиливанием Нордстрима.

Нічого не нагадує? США, ЄС, Океанія, Британія та Японія з сусідом повністю задоволені існуючим світовим порядком. А тому у випадку чого РФ буде кінець просто щоб залякати всіх. Так звичайно можливо він не буде миттєвим, але що точно так те що все буде весело.
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30.09.2022 01:12 Ответить
У вас невірні враження про світовий порядок, просто подумайте чого Набуліна дальше керує нацбанком РФ, хоча вона ставлениця МВФ... Те саме чому Тоталу дальше РФ дозволяє бути співласником найбільшого родовища в РФ і багатьох НПЗ... Німці акціонери газпрома... Шел співласник Сахалін 2....

А Китай без американських грошей нуль без палички... І зараз на публіку типу конфлікт Китаю з США а в реальності багато амер і європейських компаній саме зараз переносять туди виробництво через те що Китай має доступ до дешевого російського енергоресурсу і робоча сила там подешевіла після локдаунів
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30.09.2022 12:37 Ответить
Це не враження. Вважайте це інсайдом. Можете попробувати їх перевірити, а можете забити і забути про те що я написав.

До речі, а хто вам сказав що Набуліна ставленик МВФ?)

"Німці" хех правильно германці, бо якийсь там німець бюргер до газпрому відношення немає, а германець який не бачить різниці між австрійцем, німцем та навіть ізраїльтянами німецького походження якраз і є тим хто тримає росію в своїх руках.

Я там нижче писав що рф досі імітує що дотримується світового порядку. Саме тому власники рф германці не ламають те що приносить їм дохід. Ви напевне не зрозуміли. Германці вірили в те що все буде за 3 дня, рф переможе і взагалі для них нічого не поміняється в гіршу сторону, а вони лиш отримають єдиний економічний простір від Лісабону до Владивостоку і відродять рейх в новому багатополярному світі.

Ви частково праві про Китай. Тому я і писав що вони всі залежна від сша дуже маленька частинка економіки світу. Справді Китай виробнича площадка США. Але! Це не міняє того що у них теж є свої амбіції. Саме тому не дуже розумні власники корпорацій із Китая вирішили що у випадку багатополярного світу вони зможуть стати самостійними, і зможуть диктувати свою волю іншим. Але як бачите у них як і в германців виходить один факап.

Саме тому я не сумніваюсь у висновках з першого коментаря.
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30.09.2022 12:54 Ответить
Здивую вас що амер. компанії також поставляла обладнання для РФ ВПК і дальше поставляють через Сінгапур....
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30.09.2022 21:35 Ответить
Чим? Ринок він такий. Тим більше чорний.

Той же Іран показав що незважаючи на всі санкції можна завести.
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30.09.2022 22:44 Ответить
Усім уже давно насрати на той уявний " світовий порядок" ,на який моляться тільки лохи з України.Любовно розглядаючи засраний Будапештський меморандум.
Так ,ядерка розповзеться по світу.
І спусковим гачком була " глибока стурбованість" Заходу в 14 році.
А путлерівське ядерне бомбардування вже нічого не додасть..
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29.09.2022 23:35 Ответить
Так насрати що всі крім рф його дотримуються. І навіть рф імітує що теж дотримується.

Чи може Ізраїль вже знищив атомними ударами Іран?
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30.09.2022 01:19 Ответить
,,Нас ждут интересные времена и события! Запасайся попкорном и не забудь подгузники. Зачем? Да мы ахнем от того, что увидим и обделаемся от ужаса!"( с)
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30.09.2022 05:52 Ответить
Украина имеет самолёты, которые могут нести американские ракеты средней дальности. Какая там боеголовка - это решать нам и нашим союзникам.
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29.09.2022 23:16 Ответить
***** сейчас как и перед 24 февраля, забросил удочку насчет приминения ЯО и ждет реакции Запада и США какой ответ они дадут. И если Запад и США как и перед 24 февраля начнут тянуть песню о глубокой озабоченности, о том что НАТО не будет встревать и вмешиваться, кроме очередных санкций на Киркорова и тд, то ***** таки применит ЯО. Поетому нужно четко натыкать ***** в морду что он сразу же прямо по кремлю и по мацкве получит ядерные ответные удары, а не озабоченности
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29.09.2022 23:21 Ответить
И если Запад и США как и перед 24 февраля начнут тянуть песню о глубокой озабоченности,

заменить на "начали".

Международньім преступним сообществам (очень богатим) не нравится что Московия так просто проигрьівает, и скоро нечем будет пугать Европу...
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30.09.2022 10:08 Ответить
Все це пусте самозаспокоєння.
Путлер може лупити по нас ядером безкарно.
До речі площа 20 км .квадр це половина Києва.
Типова Хіросіма на місці центру.
Замість за 5 років замінувати РФ ію від Москви до окраїн - просрали 8 років..
Ми і зараз ніхера не готуємся по переносу війни на території Рашки.
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29.09.2022 23:27 Ответить
Навіть форму не пошили а просимо всюди....
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29.09.2022 23:35 Ответить
Люди волають про мінування всього та вся, а їх спиняють реальністю: зимової нікому шити та і мін нам не дають
Приїхали. Повоювати, Деякі... Ось вам і 30 років "піεɓижа" говорунов.
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30.09.2022 10:12 Ответить
Никто кроме нас, не разрушит мавзолей-зиккурат.
И закончится тёмное иго.
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29.09.2022 23:27 Ответить
почитав статтю, коменти. я зрозуміів, що більшість людей не мають сумніву в тому, що )(уйло застосує ЯЗ. також всі розуміють, що Світ нічого реального у відповідь не зробить. може навіть тому, що зробити щось неможливо. ну не буде США воювати з москвою внаслідок ядерного удару по Україні. Це ж очевидно. А всі балачки про якусь рішучу відповідь створюються для заспокоєння людей. Що можна зробити !? Для початку я би зібрав десь в одному місці тих депутатів та інших людей, які віддали нашу ЯЗ москалям.
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29.09.2022 23:31 Ответить
Як помирати в муках від раку,то краще вже піти в Рашку і спалить хоч одну їх дєрєвню
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29.09.2022 23:38 Ответить
то так. але думаю, що вони міліон таки зберуть тих мобіків. так і розвідка каже. Якщо вони добре закопаються то хєр їх перейдеш. В Херсоні побудували бетонні споруди і хєр що зробиш. хіба багато людей покласти. треба свїх гнид карати суворо, щоб більше такого не повторилось. але в нас немає системності. тому кравчук встиг здохнути. і багато вже поздихало тих упирів, що бомбу, яку створювали ціною життів міліонів людей, віддали посто так, вуличному гопнику.
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29.09.2022 23:45 Ответить
Світ сподіваюсь в курсі ?
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29.09.2022 23:59 Ответить
Занепокоєння буде миттєве, це точно
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30.09.2022 00:10 Ответить
глубокое
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30.09.2022 00:41 Ответить
Польша не будет молча смотреть как Россия приближается к её границам.
Польщу поддержат британцы, которым никто не указ.
Куда и какой мощности прилетит по России - вот в чём вопрос.
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30.09.2022 01:06 Ответить
Ну и где ядерній зонтик США ?
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30.09.2022 02:47 Ответить
Щось мені здається, що джонам і смітам все таки прийдеться розчохлити свої автомати...не схочуть вони упустити такий шанс. Тим більше, що майже половину роботи за них зробили...
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30.09.2022 06:22 Ответить
Так! Все залежить від Данилова!
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30.09.2022 08:50 Ответить
сподіваюсь іронія ?
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30.09.2022 10:26 Ответить
Слишком частые заявления о готовности действовать что с одной, что с другой стороны как-то начинают вызывать противоположные чувства.
Создаётся ощущение, что хотят убедить в первую очередь сами себя.
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30.09.2022 08:53 Ответить
а що, аналогію з "шашликами" не бачите?
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30.09.2022 10:27 Ответить
Даже не знаю.
Я ведь не местный, о той истории про шашлыки прочёл уже здесь, на "Цензоре" уже после 02.24.
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30.09.2022 18:06 Ответить
Як вам такий епіграф нашого з вами буття?
 Сценарій

РФ завдає масового ядерного удару по Україні-Русі.
США і Ко по РФ "у відповідь".

Шах і мат: невже слов'янство знищено... "Я тут кофе буду пить"


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30.09.2022 10:33 Ответить
 
 