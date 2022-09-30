РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14503 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 075 6
Николаевская область (1869) Одесская область (3104) дроны (2080)

Оккупанты атаковали южные регионы, запустив 7 беспилотников, 5 из которых сбиты, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,іранські

Вечером 29 сентября российские оккупанты совершили атаку дронами по Николаевской и Одесской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская областная ВГА со ссылкой на официальное сообщение ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 по Одесщине.

Над Николаевщиной 3 "Шахеды-136" сбит, один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе.

Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе на подлете в город".

Также читайте: В течение 28 сентября на южном направлении уничтожено 18 оккупантов, 3 танка и 6 единиц бронетехники, - ОК "Південь"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба з тих персів запитати по повній! Для початку наша ВР може визнати їх країною посібником тероризму
показать весь комментарий
30.09.2022 01:41 Ответить
Жизнь в России

@RussianLife2022
·

10 ч

Одноклассник уехал на мобилизацию. Написал что они уже в Украине, формы на всех не хватило и их отправили в поле снимать форму с убитых солдат..
показать весь комментарий
30.09.2022 02:32 Ответить
это им еще повезло, что хоть берцы выдали, а то некоторым приходится в своих лаптяхкросовках воевать. Но обычно это не долго.
показать весь комментарий
30.09.2022 02:39 Ответить
кацапских барсов возле Лимана рубят на капусту
показать весь комментарий
30.09.2022 02:34 Ответить
Прекрасно! Вон в парашу!
показать весь комментарий
30.09.2022 02:49 Ответить
не получится. Только небольшая часть сможет уехать на велосипедах в Ямполь, потому что местное население уже знает о велопобегах, и поэтому велосипеды тщательно прячут, часто даже разбирая на части.
показать весь комментарий
30.09.2022 03:06 Ответить
 
 