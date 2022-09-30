Оккупанты атаковали южные регионы, запустив 7 беспилотников, 5 из которых сбиты, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 29 сентября российские оккупанты совершили атаку дронами по Николаевской и Одесской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Одесская областная ВГА со ссылкой на официальное сообщение ОК "Південь".
В сообщении отмечается: "Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 по Одесщине.
Над Николаевщиной 3 "Шахеды-136" сбит, один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе.
Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе на подлете в город".
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@RussianLife2022
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10 ч
Одноклассник уехал на мобилизацию. Написал что они уже в Украине, формы на всех не хватило и их отправили в поле снимать форму с убитых солдат..
лаптяхкросовках воевать. Но обычно это не долго.