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Новости За рубежом Санкции против России
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Российского олигарха Дерипаску могут посадить в США на 20 лет за уклонение от санкций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дерипаска

Российский олигарх Олег Дерипаска может получить в США 20 лет за решеткой из-за попыток уклониться от исполнения американских санкций.

Об этом заявили в министерстве юстиции США, сообщает Цензор.НЕТ.

Олега Дерипаску и трех связанных с ним женщин обвиняют в сговоре с целью обхода санкций.

Кроме российского олигарха, обвинения выдвинуты против 45-летней гражданки РФ Натальи Бардаковой, 42-летней натурализованной гражданки США Ольги Шрики, а также 33-летней Екатерины Ворониной (Лобановой) – матери двоих детей российского олигарха.

Согласно документам обвинения, Шрики организовала продажу музыкальной студии в штате Калифорния, на сумму $3,1 миллиона в пользу Дерипаски. Кроме того, Шрики и Бардакова в 2020 году организовали две поездки Екатерины Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить там детей Дерипаски.

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Таким образом, Дерипаске, Бардаковой и Шрики грозит до 20 лет лишения свободы из-за сговора с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных полномочиях.

Напомним, в 2018 году правительство США ввело против Олега Дерипаски санкции из-за причастности к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, на которых тогда победил Дональд Трамп. Задолго до этого Дерипаска тесно сотрудничал с Полом Манафортом, возглавлявшим в 2016 году избирательный штаб Трампа на выборах в США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
взялись за ********* гаманці.... це добре.....
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30.09.2022 07:21
+9
А проти матері його двох дітей, яка спеціально прилетіла народжувати їх до Америки, щоб діти отримали американське громадянство, чомусь санкцій не ввели.
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30.09.2022 07:29
+6
Не садіть його, краще пристрельте.
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30.09.2022 07:23
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взялись за ********* гаманці.... це добре.....
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30.09.2022 07:21 Ответить
Хто його посадить, він же за паребріком.
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30.09.2022 07:22 Ответить
Володіти мільярдами ДОЛАРІВ(!) і жити виключно запорібриком, це абсолютний нонсенс.
У Росії вони долари тільки заробляють (як варіант - крадуть), а витрачають ці долари в Європі та США.
Тому звинувачення з абсолютно нікчемного приводу (що таке 1,5 млн. проти дерипаскиних 15 млрд.) це саме з цього розряду.
Дилема нерозв'язна.
Якщо ти посунешся до нас, посадимо за 1,5 млн. А якщо не посушися, то навіщо тоді тобі твої 15 млрд.?
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30.09.2022 07:32 Ответить
Не садіть його, краще пристрельте.
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30.09.2022 07:23 Ответить
А проти матері його двох дітей, яка спеціально прилетіла народжувати їх до Америки, щоб діти отримали американське громадянство, чомусь санкцій не ввели.
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30.09.2022 07:29 Ответить
Можуть, а можуть і неможуть
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30.09.2022 07:31 Ответить
Согласен на все 100, главная фраза в статье "може отримати" МОЖЕ, а може и ни!!!!
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30.09.2022 07:47 Ответить
Это американцы, а не зеленский. Если начали говорить, за словами последуют и дела. Это процесс, но он запущен.
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30.09.2022 07:47 Ответить
"росийский олигарх" это уже само по себе квалифицирующее обстоятельство
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30.09.2022 07:35 Ответить
Дивіться на ютуб ЄП «РНБО конфіскує російські гроші . Хто і чому захищав гроші олігархів в Україні» ЯК ОПУ ДЕРИПАСКУ ПРИКРИВ ВІД САНКЦІЙ
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30.09.2022 07:45 Ответить
Так они кормятся из одной ФСБешной кормушки. Особо старался прикрыть эту дранную паску Ара.хам.ия, прямо на амбразуру ложился, отрабатывая кацапское бабло.
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30.09.2022 08:59 Ответить
А ця мамочка - це якась "рибка" з яхти, чи "голубьіх кровей"?
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30.09.2022 07:49 Ответить
Посадити можна. Тільки спочатку треба його розкулачити забрати його гроші і передати на ЗСУ ось тоді буде перемога.
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30.09.2022 07:54 Ответить
Не только эту дранную паску надо в штатах сажать, а еще и Беню КАЛ.омойского. Заслужил.
Хотя этому хитрожопому маланцу невдомек, что буба при власти долго не засидится, ну максимум еще один срок, а прийдут другие и Беню точно посадят за воровство в особо крупных размерах. А украинская тюрьма для этого жирного пейсатого ублюдка против американской будет сущим адом.
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30.09.2022 08:55 Ответить
Арахамія себе не щадить за гроші ПІДСАНКЦІЙНИХ МОСКОВИТВІ!!!
Чому санкції проти РФ в Україні перетворюються на корупційний бізнес і кому за це не соромно https://zn.ua/ukr/internal/chomu-sanktsiji-proti-rf-v-ukrajini-peretvorjujutsja-na-koruptsijnij-biznes-i-komu-za-tse-ne-soromno.html
Кому служать під час війни проти України московіі, такі нардепи-прислужники у ВРУ, як рахаміі, питання до Стефанчука-Зеленського та справедливого секретаря РНБОУ Данилова ???
Арахамія проти України відпрацьовує з суддями українськими, захищаючи майно та гроші підсанкційних олігархів московіі!!!
Весь світ збирає гроші для України та вилучає їх з олігархів *****, а арахамія із суддями працює проти України !!!
Якщо Стефанчук-Зеленський та Данилов із Шмигалем, разом із суддями зрадниками, теж в долі від таких оборудок, то гнати їх з України, прислужників окупаційних гаманців *****!!
Або прямо на гілляку за «дивну» бездіяльність цих привладних!!
Украінцям смерть під рашиськими обстрілами, а прислужникам ***** заробіток !!!!
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30.09.2022 09:42 Ответить
 
 