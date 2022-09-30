Российского олигарха Дерипаску могут посадить в США на 20 лет за уклонение от санкций
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский олигарх Олег Дерипаска может получить в США 20 лет за решеткой из-за попыток уклониться от исполнения американских санкций.
Об этом заявили в министерстве юстиции США, сообщает Цензор.НЕТ.
Олега Дерипаску и трех связанных с ним женщин обвиняют в сговоре с целью обхода санкций.
Кроме российского олигарха, обвинения выдвинуты против 45-летней гражданки РФ Натальи Бардаковой, 42-летней натурализованной гражданки США Ольги Шрики, а также 33-летней Екатерины Ворониной (Лобановой) – матери двоих детей российского олигарха.
Согласно документам обвинения, Шрики организовала продажу музыкальной студии в штате Калифорния, на сумму $3,1 миллиона в пользу Дерипаски. Кроме того, Шрики и Бардакова в 2020 году организовали две поездки Екатерины Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы она могла родить там детей Дерипаски.
Таким образом, Дерипаске, Бардаковой и Шрики грозит до 20 лет лишения свободы из-за сговора с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных полномочиях.
Напомним, в 2018 году правительство США ввело против Олега Дерипаски санкции из-за причастности к вмешательству в выборы президента США в 2016 году, на которых тогда победил Дональд Трамп. Задолго до этого Дерипаска тесно сотрудничал с Полом Манафортом, возглавлявшим в 2016 году избирательный штаб Трампа на выборах в США.
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У Росії вони долари тільки заробляють (як варіант - крадуть), а витрачають ці долари в Європі та США.
Тому звинувачення з абсолютно нікчемного приводу (що таке 1,5 млн. проти дерипаскиних 15 млрд.) це саме з цього розряду.
Дилема нерозв'язна.
Якщо ти посунешся до нас, посадимо за 1,5 млн. А якщо не посушися, то навіщо тоді тобі твої 15 млрд.?
Хотя этому хитрожопому маланцу невдомек, что буба при власти долго не засидится, ну максимум еще один срок, а прийдут другие и Беню точно посадят за воровство в особо крупных размерах. А украинская тюрьма для этого жирного пейсатого ублюдка против американской будет сущим адом.
Чому санкції проти РФ в Україні перетворюються на корупційний бізнес і кому за це не соромно https://zn.ua/ukr/internal/chomu-sanktsiji-proti-rf-v-ukrajini-peretvorjujutsja-na-koruptsijnij-biznes-i-komu-za-tse-ne-soromno.html
Кому служать під час війни проти України московіі, такі нардепи-прислужники у ВРУ, як рахаміі, питання до Стефанчука-Зеленського та справедливого секретаря РНБОУ Данилова ???
Арахамія проти України відпрацьовує з суддями українськими, захищаючи майно та гроші підсанкційних олігархів московіі!!!
Весь світ збирає гроші для України та вилучає їх з олігархів *****, а арахамія із суддями працює проти України !!!
Якщо Стефанчук-Зеленський та Данилов із Шмигалем, разом із суддями зрадниками, теж в долі від таких оборудок, то гнати їх з України, прислужників окупаційних гаманців *****!!
Або прямо на гілляку за «дивну» бездіяльність цих привладних!!
Украінцям смерть під рашиськими обстрілами, а прислужникам ***** заробіток !!!!