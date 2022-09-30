Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов. ФОТО
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В результате обстрела Днепра в ночь на 30 сентября погиб один человек и ранены 5, повреждены многоэтажки, гимназия, магазин и админздания. Сгорело более 100 автобусов.
Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
Резниченко отметил, что россияне ударили по Днепру "Искандерами".
"В городе повреждено несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания", - написал он.
По данным Ризниченко, вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. В пламени пожара после обстрела сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.
Мэр Днепра Филатов пишет, что сгорело более 100 автобусов. "Завтра добираемся на работу с опозданием", – отметил он.
"Кому завтра ехать по маршрутам 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, пожалуйста, планируйте свое время и не ссорьтесь на задержки", - предупредил Филатов.
Били россияне и по области, отмечает Резниченко. По Никопольщине они трижды ударили "Градами" и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе снаряды зацепили частные дома.
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«16 вересня близько 14.00 на Дніпропетровщині протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», - йдеться в повідомленні.
І таких повідомлень багато...
Військові експерти тут такі, що навіть арестовіч поруч не валявсь.
Хоч бляха, яким же це треба бути тупим аби під час війни в один парк звезти 100+ автобусів.
Можливо це автопарк приватний, якогось альтернативно талановитого бізнесмена.
Тот хотя бы в психушке лечился
И насчет "все автобусы в одном месте". Это надо яйца в тиски министру транспорта и инфраструктуры. Никакие приказы и нормы мирного времени не были ни отменены, ни хотя бы приостановлены. Транспортная инспекция имеет полное право вжарить за то, что транспорт выпускается на линию не из гаража предприятия или за то, что после ухода с маршрута не возвращается в гараж.
Если в Харькове не так, то это респект меру который рискнул взять ответственность на себя.