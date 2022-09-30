Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по окраине Запорожья, где стояла гуманитарная колонна из гражданских автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы: спасатели, медики.
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в гуманитарной колонне находились и жители Мелитополя.
"Сегодня утром враг нанес удар по колонне авто гражданских людей, ожидавших выезда из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий. Люди ежедневно выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад."
Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
У назві статті було написано "НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ".
Тобто, по всій Україні проходить лінія фронту, а у Василівці існує "лінія розмежування"? Цікаво...
Не уявляю собі такої ситуації у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській чи Донецькій області, щоб наші люди їхали з вільних територій на окуповану. У всіх тоді батьки чи інші родичи опинились на окупованих територіях, але ніхто з нас туди-сюди не їздив.
Не треба тут ці сопливі історії про стареньких батьків. У мене старенькі батьки теж були під окупацією, але я в цей час сидів в окопі на околиці села під Києвом.
Така їзда туди-сюди, та ще й поборами з боку наших ментів, може відбуватись лише за домовленістю з орками. Хто домовлявся з орками? Місцева влада чи на рівні ОПи? Це явно бізнес, який кришується місцевою чи центральною владою. Підозрюю що "гуманітарка" там - це горілка, цигарки бензин.
На яких підставах ці десятки чоловіків з вільних територій їдуть на окуповані? Вони не підлягають мобілізації? Цікаво...
Чи випадково Залужний свого часу давав Запорізькій обласній владі роз'яснення щодо обмежень у виїзді чоловіків призовного віку на окуповані території. Всі це листування пам'ятають? А потім ОПа швидко обломала Залужного.
Висновок: це - бізнес Запорізької обласної адміністрації, який кришується з ОПи!
І не треба тут про стареньких батьків та гуманітарку...
11:48 29.09.2022
Ось ця публікація. Всі бачуть, що у Запорізькій області існує якась "лінія розмежування", тоді як по всій Україні це називається "лінія фронту"?