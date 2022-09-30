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Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по окраине Запорожья, где стояла гуманитарная колонна из гражданских автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено) 01

"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Смотрите: Удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: оккупанты попали десятью ракетами С300. ФОТО

Отмечается, что на месте происшествия работают соответствующие службы: спасатели, медики.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в гуманитарной колонне находились и жители Мелитополя.

"Сегодня утром враг нанес удар по колонне авто гражданских людей, ожидавших выезда из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий. Люди ежедневно выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад."

Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей", - написал он.

Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено) 02
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Топ комментарии
+42
Из Ирпеня люди любыми способами пытались прорваться в Киев. Ниодному ******** не пришло в голову ехать проведывать родственников или просто ехать в ту сторону. Ну кроме первых дней, когда еще можно было прорваться на машине и эвакуировать кого то. Про вояк, партизанов и прочих - это не касается естественно, только они туда не в очереди стояли на машинах. А тут какая то вата в очереди стоит... я в шоке.
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30.09.2022 08:44
+36
Меня вот смущает кое что... во время войны, находятся люди которые не выезжают с окупированой територии, а наоборот - стоят в очереди что бы на нее попасть. Это как ? Ватники ?
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30.09.2022 08:34
+28
ну дуже хочу прочитати ВСУ завдали ракетного удару по мацкві .. розвалено кремль і кремлядь
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30.09.2022 08:16
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Мой друзяка, воюющий на нуле просил достать лекарства и передать родне в Мариуполь ( не смогли бросить или вывезти 93-летнюю лежачую бабулю) Так я об расценках. Маленькая коробочка меньше килограмма , отправка Днепр Мариуполь стоит 500 грн. Вот и посчитайте насколько это прибыльный бизнес, причем перевозчику отстегивать нужно и кацапской и украинской стороне. Кому война, а кому и мать родна. Отака муйня.
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30.09.2022 09:39 Ответить
ІАллоизий #3 Вы забыли ещё про цветы , их же тоже поливать надо . ***** ,идёт война на уничтожение , схватили все в охапку и тикать или воевать. У вас (не дай Бог ) ,если пожар в доме, вы тоже будете туда сюда ходить , кормить стариков, и домашних животных , или вы их сразу заберёте??? Дичь не пишите, . Другое дело ,так и скажите ждали своих . Почему-то в Бучу и Ирпень , Купянск никто не шастал
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30.09.2022 09:44 Ответить
Чотко ...
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30.09.2022 09:51 Ответить
Что ты мелешь? Каких "своих"? Как вы уже заколебали, спецы забугорные. Сидите хрен знает где и рассказываете как тут надо жить, воевать и эвакуироваться.
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30.09.2022 09:51 Ответить
Чекаємо на ********* : нацисти абсрєлялі сваіх граждан каториє рєшили вернуться в расію
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30.09.2022 09:50 Ответить
Вчора мене дуже насторожила одна стаття тут, на цензор.нет, про "зловживання" ментів на тимчасовому пункті пропуску у Василівці.
У назві статті було написано "НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ".
Тобто, по всій Україні проходить лінія фронту, а у Василівці існує "лінія розмежування"? Цікаво...
Не уявляю собі такої ситуації у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській чи Донецькій області, щоб наші люди їхали з вільних територій на окуповану. У всіх тоді батьки чи інші родичи опинились на окупованих територіях, але ніхто з нас туди-сюди не їздив.
Не треба тут ці сопливі історії про стареньких батьків. У мене старенькі батьки теж були під окупацією, але я в цей час сидів в окопі на околиці села під Києвом.

Така їзда туди-сюди, та ще й поборами з боку наших ментів, може відбуватись лише за домовленістю з орками. Хто домовлявся з орками? Місцева влада чи на рівні ОПи? Це явно бізнес, який кришується місцевою чи центральною владою. Підозрюю що "гуманітарка" там - це горілка, цигарки бензин.
На яких підставах ці десятки чоловіків з вільних територій їдуть на окуповані? Вони не підлягають мобілізації? Цікаво...
Чи випадково Залужний свого часу давав Запорізькій обласній владі роз'яснення щодо обмежень у виїзді чоловіків призовного віку на окуповані території. Всі це листування пам'ятають? А потім ОПа швидко обломала Залужного.
Висновок: це - бізнес Запорізької обласної адміністрації, який кришується з ОПи!
І не треба тут про стареньких батьків та гуманітарку...
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30.09.2022 09:57 Ответить
У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

11:48 29.09.2022

Ось ця публікація. Всі бачуть, що у Запорізькій області існує якась "лінія розмежування", тоді як по всій Україні це називається "лінія фронту"?
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30.09.2022 10:03 Ответить
Вопрос к властям. Как можно было допустить такое скопление людей? Неужели нельзя навести порядок в этом вопросе? Или бабло совсем глаза заслепило? Или мозгов не хватает понять, что такое скопление это лучшая цель для мразей?
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30.09.2022 10:05 Ответить
Тут этих "скоплений людей" полно. Что в супермаркетах, что при ремонтах мостов/плотин (***** именно сейчас??), что на рынках. Ну а что касаемо местной власти - уже никакого зла на этих хапуг не хватает.
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30.09.2022 10:29 Ответить
Читаю коментарі. Кого тільки в Україні нема...
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30.09.2022 12:18 Ответить
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