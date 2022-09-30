397 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 780 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 30 сентября 2022 более 1177 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 397 детей погибли и более 780 получили ранения разной степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Стало известно о гибели еще одного ребенка в результате ракетного удара врага 29 сентября по г. Днепр. 29 сентября из-за обстрела оккупантами г. Николаева ранен 16-летний парень", - говорится в сообщении.

Читайте: Удар россиян по Днепру: спасатели обнаружили тело еще одного ребенка

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 402, Харьковской – 232, Киевской – 116, Николаевской – 73, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 29.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью.