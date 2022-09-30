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Новости Экономика
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лицензия (178) азартные игры (120)

Сеть 1xBet в Украине: СМИ обнаружили еще ряд онлайн-казино, связанных с российским букмекером

Новости Цензор.НЕТ Экономика

1xbet

Несмотря на то, что лицензии российского букмекера 1xBet на работу в Украине были аннулированы, в Украине имеют лицензии и успешно работают еще ряд операторов азартных игр, связанных с российской букмекерской конторой и являющихся по сути ее сетью.

Как сообщает Цензор.НЕТ , журналисты издания InformNapalm проверили ряд онлайн-казино, получивших лицензию на работу в Украине, и обнаружили, что некоторые из них – это связанные с 1xBet конторы. Так, например, еще в октябре 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию ООО "Мелбет". Брендом Melbet сегодня владеет российское ООО "Мелофон", а ранее владельцем этого бренда выступало ООО "Селебрити", предыдущее название которого было "1ХСТАВКА", а это - прямо аффилированный с 1xBet букмекерский бренд, что уже подтверждалось журналистскими расследованиями.

По всей видимости, отмечают в InformNapalm, после поднятой в Украине шумихи вокруг 1xBet, ООО "Мелбет" решило "замести следы" и переименовалось в ООО "ПОИНТЛОТО".

Кроме того, в январе 2022 года КРАИЛ выдала лицензию ООО "Плей Фан Инвестмент" на работу онлайн-казино FanSport. Владельцем этого ООО является Клещук Александр Александрович, который был акционером и членом Наблюдательного совета PINbank вместе с "куратором игорного бизнеса в Украине" Борисом Баумом и Михаилом Спектром. Последний занимается развитием бренда 1xBet в Украине. Связь между Клещуком и Спектром прослеживается по ряду компаний.

Профильное сообщество Gaming Capital еще в июле заметило схожесть сайтов 1XBet и Fan Sport: у них один и тот же интерфейс, и всегда одинаковые коэффициенты. Это не удивительно, потому что FanSport использует платформу BetB2B, которая является дочерней компанией 1xBet по разработке обеспечения материнского бренда и связанных с ним сети сайтов казино.

Таким связанным с 1xBet брендом является также BetWinner, тоже пользующийся платформой BetB2B российского букмекера. Этот бренд пока еще не успел получить лицензии на работу в Украине, но, очевидно, готовится к этому, потому что в январе 2022 года в Украине была зарегистрирована торговая марка BetWinner.

Отмечается, что брендом BetWinner оперирует кипрская компания Marikit Holdings Limited, директор которой является Снежана Школа, также являющаяся директором компании ZAVBIN LTD, оперирующей другим брендом азартных игр 1хСлотс, принадлежащим 1xBet.

Более того, журналисты проверили файлы украинской и российской локализации Мелбет, Поинтлото, Fan Sport и BetWinner и обнаружили, что они почти полностью идентичны, начиная с названий файлов на сайтах и заканчивая длиной этих файлов.

Также в кодах всех этих сайтов полностью одинаковы CMS – системы управления контентом.

В InformNapalm подчеркивают, что все это указывает на желание россиян построить в Украине обширную сеть по сбору личных данных игроков, которые в качестве платы за возможность работать в РФ могут быть переданы российским спецслужбам для вербовки агентов в Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Ну що сказати, очевидно, що в ОПЕ президента хтось на цьому теж нагріває ручки.
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30.09.2022 09:32
+5
И поэтому коррупцию весь цивилизованный мир расследует с другого конца. Если в Финляндии или Швеции кто-то из соседей купит себе крузачок или вдруг окажется, что у него скрытый бассейн где-то припрятан, то соседи тут же дают наводку и начинается шмон тотальный, на что тот живет. И затем уже клубок распутывается, в частности много амнистий, если сдал рыбу покрупнее. У нас же судьи и прокуроры в открытую покупают элитные авто и живут в шикарных домишках и им за это ничего нету. Явно же не на зарплату их купили. И все повязаны круговой порукой. Очень тяжелая ситуация, выхода без насилия из нее не видно.
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30.09.2022 09:37
+5
Найдите того,кто их у нас крышует,это совсем несложно,потом потребуйте его расстрела с конфискацией,такой бизнес без солидной крыши не работает.
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30.09.2022 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Ну що сказати, очевидно, що в ОПЕ президента хтось на цьому теж нагріває ручки.
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30.09.2022 09:32 Ответить
И поэтому коррупцию весь цивилизованный мир расследует с другого конца. Если в Финляндии или Швеции кто-то из соседей купит себе крузачок или вдруг окажется, что у него скрытый бассейн где-то припрятан, то соседи тут же дают наводку и начинается шмон тотальный, на что тот живет. И затем уже клубок распутывается, в частности много амнистий, если сдал рыбу покрупнее. У нас же судьи и прокуроры в открытую покупают элитные авто и живут в шикарных домишках и им за это ничего нету. Явно же не на зарплату их купили. И все повязаны круговой порукой. Очень тяжелая ситуация, выхода без насилия из нее не видно.
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30.09.2022 09:37 Ответить
Звісно, що така мережа , як 1xBet, отримує ліцензіі десь із самого верху !!
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30.09.2022 09:37 Ответить
Це так .
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30.09.2022 10:18 Ответить
"Розумний думає як заробити, а дурень як виграти". Якщо в країні є проблема з тим щоб заробити чесно, то починають процвітати всілякі "ігри" і бідні стають жебраками...
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30.09.2022 09:38 Ответить
Найдите того,кто их у нас крышует,это совсем несложно,потом потребуйте его расстрела с конфискацией,такой бизнес без солидной крыши не работает.
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30.09.2022 09:40 Ответить
Нецікаве
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30.09.2022 09:42 Ответить
і що? поки при владі продажні жи@и, порядку не буде
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30.09.2022 09:51 Ответить
До чого тут євреї? Що за дискримінація за національною ознакою?
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30.09.2022 09:56 Ответить
Це бизнес на кровi,чи ще нi скажить слуги Бенi?
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30.09.2022 09:55 Ответить
Вони скажуть -"ета другоє".
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30.09.2022 10:13 Ответить
скуління не в тему(
позакривайте кацапські лавочки а також місцевих кришувальників
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30.09.2022 10:13 Ответить
І що далі?
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30.09.2022 10:50 Ответить
А хто ж лобіював цей бізнес в Україні...

26 июля 10:00

Скандальная лицензия 1xBet: на чью сторону станет Зеленский

На днях издание InformNapalm в своем очередном расследовании истории легализации 1xBet в Украине, пришло к выводу, что данный оператор азартных игр мог получить лицензию на букмекерскую деятельность не сколько ради заработка, сколько ради получения персональных данных граждан Украины для последующей передачи их ФСБ, под прикрытием которой этот оператор может работать в России. Что он там, несмотря официальный запрет на работу данного оператора, успешно и делает под брендом "1хСтавка". ...

https://delo.ua/ru/business/skandalnaya-licenziya-1xbet-na-cyu-storonu-stanet-zelenskii-401893/
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