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Удар россиян по гуманитарной колонне в Запорожье: известно о 25 погибших и 50 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", - говорится в сообщении.

Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что количество жертв возросло:

"По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети.

Также смотрите: Удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: оккупанты попали десятью ракетами С300. ФОТО

Читайте: Россияне нанесли ракетный удар по колонне гражданских автомобилей на выезде из Запорожья. Есть погибшие и раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Удар россиян по гуманитарной колонне в Запорожье: известно о 25 погибших и 50 раненых (обновлено) 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
Суки.
Террористи відпочивають. Це бляха державний терроризм.
Немає в українській мові слів для визначення кацапської гидоти....
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30.09.2022 09:36
+59
Сволота російська щоб ви здохли все в страшних муках і виродки ваші теж.
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30.09.2022 09:36
+48
Нелюди.
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30.09.2022 09:35
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По любому наводила сепарська або свою гніда ....
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30.09.2022 15:11 Ответить
А что там наводить?Дорога ж никуда не движется.Там колонна собиралась последние 4 месяца.
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30.09.2022 17:14 Ответить
Здохніть кацапи, це справедливо.
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30.09.2022 15:37 Ответить
Рашисты мрази это несомненно

Но выезд гражданских с семьями в зону боевых действий это абсурд

Уже читал зачем это (тогда вообще преступление)
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30.09.2022 15:42 Ответить
Как в воду смотрел. Кацапье ужеисвалило все на ВСУ на сайте где сидят ватные деточки блатных военных Севастополя понавезенных при совке. Сайт форпост Севастополь"

Более 20 человек погибли, еще 34 ранены в результате обстрела украинскими военными автоколонны мирных жителей, которые хотели выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что машины находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда в область. "Обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобожденную территорию".

"Налицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению. <...> Сделано это было по классической формуле "сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России", - написал Рог заов."
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30.09.2022 15:44 Ответить
О каких нормах международного гуманитарного права речь ? На сегодняшний день , забудьте . На нашу землю пришла мразь , свет не видал.. Мы для них все нацисто-Бандера, от мало до велико, кто бы ты не был, гражданские или дети..
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30.09.2022 17:01 Ответить
Придется резать кацапов по всему миру.
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30.09.2022 17:44 Ответить
ГОРИ россия В ОГНЕ !!!
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30.09.2022 20:15 Ответить
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01.10.2022 04:57 Ответить
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