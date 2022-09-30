Удар россиян по гуманитарной колонне в Запорожье: известно о 25 погибших и 50 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", - говорится в сообщении.
Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что количество жертв возросло:
"По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети.
Пожалуйста, подождите...
Но выезд гражданских с семьями в зону боевых действий это абсурд
Уже читал зачем это (тогда вообще преступление)
Более 20 человек погибли, еще 34 ранены в результате обстрела украинскими военными автоколонны мирных жителей, которые хотели выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогов добавил, что машины находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда в область. "Обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобожденную территорию".
"Налицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению. <...> Сделано это было по классической формуле "сами себя обстреляли" с последующими обвинениями России", - написал Рог заов."
https://med103.com/ru/
Приватна платна швидка медична допомога ⚕️ Транспортування лежачих, сидячих та важких хворих Україна ☎️ +380738870303 ♥ Кваліфіковане медичне транспортування ➡ Медичний супровід хворих ⏩ Міжнародне перевезення хворих ⏩ Київ ➡ Київ ➡ Мед 10
Транспортування лежачих, сидячих та тяжких хворих Україна ☑️ Міжнародне перевезення хворих ⏩ Приватний медичний транспорт
#МедичнийТранспортКиїв
#МедичнийТранспортЛьвів
#МедичнийТранспортХарків
#МедичнийТранспортОдеса
#МедичнийТранспортДніпро
#ПеревезенняХворихУкраїна
https://med103.com/