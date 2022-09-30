Общие боевые потери РФ с начала войны – около 59080 человек, 264 самолета, 225 вертолетов, 2338 танков, 1391 артсистема, 4932 бронированные машины

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 сентября потери личного состава противника составляют около 59 080 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.09 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ близько/ about 59 080 (+500) лиц ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 2338 (+13) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 4932(+23) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 1391 (+6) ед,

РСЗО / MLRS – 333 (+2) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 264 (+2) ед,

вертолетов / helicopters – 225 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1003 (+8),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 246 (+0),

корабли /катера / warships / boats ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 3768 (+17) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 131 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе ВСУ.

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