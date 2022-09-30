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Великобритания (4250) визит (2804) Резников (1167) Уоллес (180)

Министр обороны Британии Уоллес тайно побывал в Киеве и встретился с Резниковым

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бен,уоллес,воллес

Министры обсудили военную помощь Украине от Великобритании.

Уоллес рассказал о визите в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад, что посетил своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить больше военной помощи и помощи Украине", – написал он.

Уоллес заверил, что британская поддержка Украины в борьбе с агрессией РФ растет и будет продолжаться "до 2023 года и дальше!".

Ни украинская, ни британская сторона не сообщали о визите Уоллеса. Неизвестны также и подробности его встречи с Резниковым.

Читайте: Минобороны Великобритании Уоллес о мобилизации в РФ: "Вторжение Путина проваливается"
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Топ комментарии
+21
Спасибо Британии , они понимают что ***** должно быь уничтоженно.
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30.09.2022 10:00
+12
Чекаємо ще цікавих плюшок для ЗСУ.
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30.09.2022 09:54
+12
дуже добра новина
значить "щось" буде на озброєнні що кацапи будуть відгрібати
подяка Британії та британцям
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30.09.2022 10:01
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Правила форума Совет форумчан
Чекаємо ще цікавих плюшок для ЗСУ.
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30.09.2022 09:54 Ответить
Дай на недельку в аренду авианосец, гражданство пилотам и команде дадим украинское, чтобы они под нашим флагам прожарили кацапский флот что в Черном море, что в Средиземном. Там на полдня работы и свободны.
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30.09.2022 09:55 Ответить
Краще підводний човен з Трайдентами.
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30.09.2022 11:16 Ответить
пропоную США розмістити в Україні ядерну зброю
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30.09.2022 09:58 Ответить
підтримую
але ліпше мати власну зброю
слава ЗСУ
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30.09.2022 10:03 Ответить
Спасибо Британии , они понимают что ***** должно быь уничтоженно.
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30.09.2022 10:00 Ответить
колективне х#йло - кацапстан
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30.09.2022 10:02 Ответить
Згодна з вами на 100% тільки зброї у нас немає достатньої кількості, щоб знищити кацапстан.
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30.09.2022 10:10 Ответить
дуже добра новина
значить "щось" буде на озброєнні що кацапи будуть відгрібати
подяка Британії та британцям
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30.09.2022 10:01 Ответить
Резніков -пусте місто!
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30.09.2022 10:16 Ответить
Google maps каже, що Резніков-то не місто, а "Резников - хутор в Алексеевском районе Белгородской области" )
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30.09.2022 10:28 Ответить
По секрету всему свету... Смешно!
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30.09.2022 10:46 Ответить
Обязательно посмеешься, под аккомпанемент взрывов.
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30.09.2022 11:41 Ответить
 
 