Министр обороны Британии Уоллес тайно побывал в Киеве и встретился с Резниковым

Министры обсудили военную помощь Украине от Великобритании.

Уоллес рассказал о визите в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад, что посетил своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить больше военной помощи и помощи Украине", – написал он.

Уоллес заверил, что британская поддержка Украины в борьбе с агрессией РФ растет и будет продолжаться "до 2023 года и дальше!".

Ни украинская, ни британская сторона не сообщали о визите Уоллеса. Неизвестны также и подробности его встречи с Резниковым.

Читайте: Минобороны Великобритании Уоллес о мобилизации в РФ: "Вторжение Путина проваливается"