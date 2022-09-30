В Херсоне убит так называемый "первый заместитель председателя Херсонской области по безопасности" Алексей Катериничев, - росСМИ

В Херсоне сообщают о ликвидации замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в российских СМИ.

Отмечается, что в результате удара ВСУ по Херсону был ликвидирован так называемый "заместитель председателя ВГА" Владимира Сальдо - сотрудник ФСБ Алексей Катериничев, которого россияне прислали в Херсон чуть больше месяца назад.

До этого, по данным росСМИ, он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Трижды был награжден российским орденом мужества.

Также читайте: ВСУ нанесли удар по значительному скоплению оккупантов в общежитии в Херсоне, - Хлань