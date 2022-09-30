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В Херсоне убит так называемый "первый заместитель председателя Херсонской области по безопасности" Алексей Катериничев, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне сообщают о ликвидации замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в российских СМИ.
Отмечается, что в результате удара ВСУ по Херсону был ликвидирован так называемый "заместитель председателя ВГА" Владимира Сальдо - сотрудник ФСБ Алексей Катериничев, которого россияне прислали в Херсон чуть больше месяца назад.
До этого, по данным росСМИ, он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Трижды был награжден российским орденом мужества.
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+61 Максім ХОЙ 07fb0949
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+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий30.09.2022 10:05
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сидел бы дома может быть и не сдох...
а оно приперлось в Херсон, легло спать,
а ту ХИМАРС в форточку влетел...
Чи помогло це х*йлу, я хз...
Може воно проблюватись не могло, може воно так запор лікує, може просто (ОЙ)бнуте, може не просто...
Я не є фахівцем з пошуку логіки у діях одноклітинних організмів кишкового тракту скаженого віслюка, вибачайте...
Але життя за все виставляє рахунок... Хай Анна пам'ятає про це.
І можуть запросто потрапити у якусь рашистську катівню-підвал, на подобі таких, що були виявлені у звільнених від окупації містах і селищах Харківській області.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - колаборанти і рашисти теж знаходяться поза законом, і кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
и за месяц бурят Олексієм стал?
"Мы убьём вас всех" (с)
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