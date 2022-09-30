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В Херсоне убит так называемый "первый заместитель председателя Херсонской области по безопасности" Алексей Катериничев, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

катериничев

В Херсоне сообщают о ликвидации замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в российских СМИ.

Отмечается, что в результате удара ВСУ по Херсону был ликвидирован так называемый "заместитель председателя ВГА" Владимира Сальдо - сотрудник ФСБ Алексей Катериничев, которого россияне прислали в Херсон чуть больше месяца назад.

До этого, по данным росСМИ, он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Трижды был награжден российским орденом мужества.

Также читайте: ВСУ нанесли удар по значительному скоплению оккупантов в общежитии в Херсоне, - Хлань

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+61
К рашисткому "русскому легиону" в Лимане пришел в гости Кабзон. ВСУ жарят орков в "Котле" Слава ЗСУ! Слава Украине! Слава всем кто помогает нашей стране. Вместе мы СИЛА!
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30.09.2022 10:04
+37
"добрий"кацап то дохлий кацап
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30.09.2022 10:04
+20
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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30.09.2022 10:05
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"добрий"кацап то дохлий кацап
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30.09.2022 10:04 Ответить
з українським прізвищем
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30.09.2022 10:06 Ответить
Это был монгол из Ярославля...
сидел бы дома может быть и не сдох...
а оно приперлось в Херсон, легло спать,
а ту ХИМАРС в форточку влетел...
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30.09.2022 10:23 Ответить
Форточку надоть всегда затягивать противомоскитной сеткой. Говорят от хаймарсов помогает, а на пятке зелёнкой рисовать крестик - осколки и пули отскакивают (самаритянский совет от Демусики)
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30.09.2022 11:43 Ответить
швидше то татарва
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30.09.2022 17:54 Ответить
Російською його фамілія Катериничев - це ніх*я не українське призвіще.
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30.09.2022 10:30 Ответить
и шо Указ о назависимости народа Хер.. помог как то *****...и да как там атомная бимбочка мамина ты поця ВВП???!!!
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30.09.2022 11:58 Ответить
Сам по собі "указ о незавісімості" підписаний узурпатором і диктатором, та ще й Х*йлом - це якась карикатура, єдино-правильна реакція на яку, це блювотні спазми!
Чи помогло це х*йлу, я хз...
Може воно проблюватись не могло, може воно так запор лікує, може просто (ОЙ)бнуте, може не просто...
Я не є фахівцем з пошуку логіки у діях одноклітинних організмів кишкового тракту скаженого віслюка, вибачайте...
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30.09.2022 12:09 Ответить
К рашисткому "русскому легиону" в Лимане пришел в гости Кабзон. ВСУ жарят орков в "Котле" Слава ЗСУ! Слава Украине! Слава всем кто помогает нашей стране. Вместе мы СИЛА!
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30.09.2022 10:04 Ответить
Надеюсь, кто-то из переодетых ФСОшников на выступлении Чмони в концертном зале кинет в него котлом с лимонами внутри. А то на колесе обозрения котел с изюмом не подарили, ну а в будущем лисицу в котел сложнее засунуть будет, она же вырываться будет.
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30.09.2022 10:11 Ответить
Мені дуже прикро, що колишня моя студентка Долгарева Анна стала зрадницею своєї країни, країни в якій вона народилася, жила і одержала освіту. Яка підтримує постійне бомбардування її рідного міста Харкова, в якому, якщо я не помиляюсь, ще досі живуть її батьки! Втім комуністичне виховання її батька, типового совка, зробило свою cправу.
Але життя за все виставляє рахунок... Хай Анна пам'ятає про це.
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30.09.2022 10:18 Ответить
За все потрібно платить.
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30.09.2022 13:01 Ответить
Утилізували. Той чорт з ним, скільки їх уже до кобзона відправлено
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30.09.2022 10:05 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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30.09.2022 10:05 Ответить
Чудово
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30.09.2022 10:06 Ответить
стремоусов **** готуйся твоя черга ,вся колоборанська наволоч має бути знищена.
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30.09.2022 10:07 Ответить
Хорошо "погостил" кацап на украинской земле! Сидите дома кацапские идиоты!
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30.09.2022 10:07 Ответить
смерть цієї істоти - ніщо. здохло воно, то й здохло. кацапи за цю ніч вбили більше сотні цивільних українців, в тому числі і дітей.
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30.09.2022 10:08 Ответить
сальдо, остаток, разница между приходом и расходом счёта, в остатке скоро будет 0.
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30.09.2022 10:09 Ответить
Как пришел, так и ушел.
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30.09.2022 10:13 Ответить
У понятия "сальдо" есть эррати́в (от латинского errare - "ошибаться") - парное слово, подвергнутое нарочному искажению. Это понятие - бульдо. Его появление связано с тем, что традиционная пара бухгалтерских терминов "дебет-кредит" ритмически дополняется парой "сальдо-бульдо". Термином не является.
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30.09.2022 10:16 Ответить
Під рашистською окупацією українці позбавлені елементарних прав, головне - на здоров'я і життя.
І можуть запросто потрапити у якусь рашистську катівню-підвал, на подобі таких, що були виявлені у звільнених від окупації містах і селищах Харківській області.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - колаборанти і рашисти теж знаходяться поза законом, і кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
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30.09.2022 10:15 Ответить
Зараз він вже лідер в черзі за квітком на шоу кабздона.
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30.09.2022 10:17 Ответить
Вбивають людей, тварин і навіть дерева, а зрадників знищують.
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30.09.2022 10:19 Ответить
Тричі "мужність" не допомогла
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30.09.2022 10:19 Ответить
прислали до Херсону трохи більше місяця тому. Джерело: https://censor.net/ua/n3370583
и за месяц бурят Олексієм стал?
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30.09.2022 10:20 Ответить
В кацапстан в черном пакетике.........................завоеватель ***************.
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30.09.2022 10:20 Ответить
обезопасился,падла...
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30.09.2022 10:24 Ответить
Походу это гавно там всем заправляло. Ублюдок сальдо для понта.
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30.09.2022 10:27 Ответить
Ось і ця паскудна мавпа еволюціонувала до більш-менш нормального рівня...
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30.09.2022 10:32 Ответить
Четвертый орден мужества ублюдку -- посмертно!
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30.09.2022 10:39 Ответить
ай нє забудєм нє прастім !
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30.09.2022 10:41 Ответить
А сКОРИК,вже там ?Чому не даєте йому "власть" ?Он "няшкі" дали цілого плокурора...а сКОРІКУ -..уй...а він старався і старається !!!
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30.09.2022 10:45 Ответить
как-то похер - лидер, не лидер... на концерт к кобзону прибудут все вовремя - билет вручается при пересечении границы Украины.
"Мы убьём вас всех" (с)
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30.09.2022 10:48 Ответить
Пишут, что этот Алексей Катериничев был действующим полковником ФСБ, месяц как там проработал и сдох.
Неприятности на работе
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30.09.2022 10:53 Ответить
собаке собачья смерть!
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30.09.2022 11:05 Ответить
Кожен раз як бачу "в херсоні ліквідовано", всім серцем сподіваюся, що це спермоусов... але ні, завжди ні.
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30.09.2022 11:12 Ответить
Цікаво, в труні такий же бравий, як на фото?
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30.09.2022 11:23 Ответить
Хреновый МЧСник был - сам себя не спас!
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30.09.2022 13:11 Ответить
 
 