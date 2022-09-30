Войска РФ направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины с целью выявления ПВО, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оперативном командовании "Південь" заявили, что российские войска направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины, вероятная причина – выявление средств противовоздушной обороны.
Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Войска РФ их используют не одиночно. Как правило, они направляются группами. В частности, возможно, и для того, чтобы выявлять украинские средства противовоздушной обороны и попадать уже и по ним. Поэтому наша тактика противодействия нарабатывается с учетом того, что враждебная стратегия преследовала такую цель", – объяснила она.
По ее словам, украинские военные изучают их тактику действий и уже имеют определенные результаты противодействия дронам, запущенным войсками РФ.
"Если говорить о соотношении ущерба и достижении целей, то вдвое есть преимущество ущерба, несмотря на то, что по показателям они трудны для определения противовоздушной обороны. Они довольно низко летят, довольно медленно, но они достаточно громкие... Те 40 килограммов взрывной вещества, которые они несут, призваны привести к пожару", - добавила Гуменюк.
По ее словам, поражения от дронов-камикадзе не очень критичны, но они могут вызвать "мощный пожар".
Гуменюк добавила, что на юге, по непроверенным данным, у войск РФ есть от 300 до 1000 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Хорошо, что у кацапов нету ракет типа ADM-141 TALD или ADM-160 MALD, которые не просто сожрут в себя ракеты ПВО, но и сразу же наводку дадут, по которой можно работать без паузы, а затем после уничтожения РЛС тут же накрыть слепую батарею ПВО чем угодно от дронов до самолетов. И плохо, что их нету у нас. Но у нас нету и средств моментального удара на 200-250км, что могли бы дать атакмс по выключенной ПВО противника. Эти 2 ракеты разных модификаций и атакмс - идеально подойдут для защиты от Бульбостана, уничтожат все с-400 вместе с пусковыми установками и мясом. Очень надеюсь, что когда они будут шатать нас с Севера, то все это будет в достаточном количестве и с боевым опытом применения.
Сказано це було в контексті аналізу ймовірних намірів супротивника щодо наступу його правобережного угрупування на Одесу, оминаючи Миколаїв з півночі, із одночасним висадженням повітряно-морського десанту в портах Одеси, Південного та Чорноморська після 23 жовтня, коли завершується дія "зернової угоди", якраз прориваючись через розміновану під зерноплави акваторію до цих портів.
Джерело: https://youtu.be/e1Gd1D7ajB0