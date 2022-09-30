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Войска РФ направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины с целью выявления ПВО, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

В оперативном командовании "Південь" заявили, что российские войска направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины, вероятная причина – выявление средств противовоздушной обороны.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Войска РФ их используют не одиночно. Как правило, они направляются группами. В частности, возможно, и для того, чтобы выявлять украинские средства противовоздушной обороны и попадать уже и по ним. Поэтому наша тактика противодействия нарабатывается с учетом того, что враждебная стратегия преследовала такую ​​цель", – объяснила она.

По ее словам, украинские военные изучают их тактику действий и уже имеют определенные результаты противодействия дронам, запущенным войсками РФ.

"Если говорить о соотношении ущерба и достижении целей, то вдвое есть преимущество ущерба, несмотря на то, что по показателям они трудны для определения противовоздушной обороны. Они довольно низко летят, довольно медленно, но они достаточно громкие... Те 40 килограммов взрывной вещества, которые они несут, призваны привести к пожару", - добавила Гуменюк.

По ее словам, поражения от дронов-камикадзе не очень критичны, но они могут вызвать "мощный пожар".

Гуменюк добавила, что на юге, по непроверенным данным, у войск РФ есть от 300 до 1000 дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали южные регионы, запустив 7 беспилотников, 5 из которых сбиты, - ОК "Південь"

Автор: Анастасія Потіха
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И поэтому важно сбивать их не по РЛС, а по тепловизору, по оптике или по звуку наводясь на цель. При этом стрелковым оружием в первую очередь, а ракеты если и стрелять, но как можно дальше от операторов и пункта наводки на цель. У нас все это могут сделать и при этом может даже лучше, чем по всей Европе, так как тут как раз и нужны фундаментальные знания наших университетов и их устаревшей программы и также хорошая смекалка и хитрость, а не как немцы 10 лет пишут 1500 страниц документации на винтик к дрону один. ПВО крайне необходимо против массированного налета бомбардировщиков и это его задача номер один.

Хорошо, что у кацапов нету ракет типа ADM-141 TALD или ADM-160 MALD, которые не просто сожрут в себя ракеты ПВО, но и сразу же наводку дадут, по которой можно работать без паузы, а затем после уничтожения РЛС тут же накрыть слепую батарею ПВО чем угодно от дронов до самолетов. И плохо, что их нету у нас. Но у нас нету и средств моментального удара на 200-250км, что могли бы дать атакмс по выключенной ПВО противника. Эти 2 ракеты разных модификаций и атакмс - идеально подойдут для защиты от Бульбостана, уничтожат все с-400 вместе с пусковыми установками и мясом. Очень надеюсь, что когда они будут шатать нас с Севера, то все это будет в достаточном количестве и с боевым опытом применения.
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30.09.2022 10:25 Ответить
Что бьі ЯО залетело - ПВО нужно облететь или убрать... Данилов
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30.09.2022 10:39 Ответить
До речі на рахунок Данілова: вибраний на цю посаду за лице та портфоліо. Жіноче "обличчя якому будуть довіряти" - була Венедіктова. Тому не давайте себе дурити соціальними маніпуляціями. Влади у нас немає. У нас є ті що нас радше вб'ють (азов) чим спасуть.
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30.09.2022 10:44 Ответить
Вчора на ютюбканалі Політека військовий експерт Роман Світан пояснив, чому район Одеси атакують іранськими дронами - саме для виявлення позицій ЗСУ, зокрема ППО, як основне завдання, а вже їх враження - то діло другорядне.
Сказано це було в контексті аналізу ймовірних намірів супротивника щодо наступу його правобережного угрупування на Одесу, оминаючи Миколаїв з півночі, із одночасним висадженням повітряно-морського десанту в портах Одеси, Південного та Чорноморська після 23 жовтня, коли завершується дія "зернової угоди", якраз прориваючись через розміновану під зерноплави акваторію до цих портів.

Джерело: https://youtu.be/e1Gd1D7ajB0
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30.09.2022 10:39 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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30.09.2022 11:01 Ответить
Я конечно не специалист, но судя по информации МО, дроны летят низко и они шумные. Значит для их уничтожения, подойдет любая старая зенитка или даже спареный крупнокалиберный пулемет, который применялся в 1945.
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30.09.2022 11:17 Ответить
Коли я про це писала,мене трохи не з,їли місцеві єксперти.
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30.09.2022 11:22 Ответить
 
 