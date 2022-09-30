Войска РФ направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины с целью выявления ПВО, - ОК "Південь"

В оперативном командовании "Південь" заявили, что российские войска направляют группы дронов-камикадзе на территорию Украины, вероятная причина – выявление средств противовоздушной обороны.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Войска РФ их используют не одиночно. Как правило, они направляются группами. В частности, возможно, и для того, чтобы выявлять украинские средства противовоздушной обороны и попадать уже и по ним. Поэтому наша тактика противодействия нарабатывается с учетом того, что враждебная стратегия преследовала такую ​​цель", – объяснила она.

По ее словам, украинские военные изучают их тактику действий и уже имеют определенные результаты противодействия дронам, запущенным войсками РФ.

"Если говорить о соотношении ущерба и достижении целей, то вдвое есть преимущество ущерба, несмотря на то, что по показателям они трудны для определения противовоздушной обороны. Они довольно низко летят, довольно медленно, но они достаточно громкие... Те 40 килограммов взрывной вещества, которые они несут, призваны привести к пожару", - добавила Гуменюк.

По ее словам, поражения от дронов-камикадзе не очень критичны, но они могут вызвать "мощный пожар".

Гуменюк добавила, что на юге, по непроверенным данным, у войск РФ есть от 300 до 1000 дронов.

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