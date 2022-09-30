В Запорожской области 1 октября объявлен днем траура по погибшим во время удара РФ по гуманитарной колонне, - ОВА
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1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"1 октября 2022 года – день траура в городе Запорожье и Запорожской области. Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне на выезд из областного центра. Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины", – рассказал Старух.
По его словам, в настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых.
"В связи с трагедией и с целью почтить память погибших 1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области", - добавил он.
Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.
Пожалуйста, подождите...
але навіщо їхати туди?
домовилися по можливих, доступних каналах і здибалися десь на можливому нулі... місцеві краще знають свої варіанти..
хтось досі сподіваться, що гуманітарка неушкодженою дістанеться адресату?..може й дістанеться комусь.......
невже ще досі є хтось наївний, щоб зіграти у "мордорську рулетку" з кацапами-людожерами?
..(((
І хто той "представник органу державної влади"?
11:48 29.09.2022
"У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора.
Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади". - йдеться у повідомленні".
Тому, комусь гуманітарна колона, а комусь бізнес.
Як насправді, колись розкажуть.
до того ж, будь що крім ручної кладі, орки не пропускають уже десь три неділі.
Ви зовсім не знаєте обставини, але коментуєте.
і заувпжте, нічого крім ручної владі провести не можна неділі три вже. Тож все що везли в колоні було не габаритне, для власного вжитку або знайоми
Яка гум колона? Там сама вата була. Які справи можуть бути в УКРАЇНЦЯ на окупованій тереторії? ". Ах ти **** ти кончена! Яка вата?! Ти, тварина, поживи на окупованій території! В нас ліків немає 7 місяців. Якби волонтери їх не возили, не уявляю, як би люди з хронічними захворюваннями могли вижити. До нас ЖОДНОГО разу не завезли ніякої гумдопомоги від держави!Я взагалі жодного разу НІЧОГО!!! кацапського і кримського не купила, принципово! Тільки залишки нашого українського або у людей з сел, які, ризикуючи життям, привозять овочі і молочку! Корм тваринам тільки з неокупованої України купуємо, дякуємо за це волонтерам!!! І так майже всі херсонці! Тобто і в Бучі, і в Ірпіні, і на всіх територіях, які вже звільнили, теж жила ВАТА?!!!