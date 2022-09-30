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В Запорожской области 1 октября объявлен днем траура по погибшим во время удара РФ по гуманитарной колонне, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

свеча,траур

1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"1 октября 2022 года – день траура в городе Запорожье и Запорожской области. Сегодня утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне на выезд из областного центра. Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, везли гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины", – рассказал Старух.

По его словам, в настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых.

"В связи с трагедией и с целью почтить память погибших 1 октября 2022 года объявляется днем ​​траура в Запорожской области", - добавил он.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

Смотрите также: Удар россиян по гуманитарной колонне в Запорожье: пока известно о 23 погибших и 28 раненых. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Мэр Днепра Филатов: Я хочу только одного. Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом - ответили за все сполна. Не нужно писать про Божью кару. Пусть Боженька отдохнёт. Только сила нашей мести имеет значение. А ещё я хочу, чтобы они все висели на деревьях.
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30.09.2022 10:30
+8
Хто ж створив цю чергу?
І хто той "представник органу державної влади"?

11:48 29.09.2022
"У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора.

Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади". - йдеться у повідомленні".
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30.09.2022 10:46
+6
Краще - день помсти..
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30.09.2022 10:31
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Мэр Днепра Филатов: Я хочу только одного. Чтобы те, твари, которых наши окружают под Лиманом - ответили за все сполна. Не нужно писать про Божью кару. Пусть Боженька отдохнёт. Только сила нашей мести имеет значение. А ещё я хочу, чтобы они все висели на деревьях.
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30.09.2022 10:30 Ответить
Бог им судья. Наша обязанность только поскорее отправить их на Божий суд.
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30.09.2022 10:34 Ответить
Краще - день помсти..
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30.09.2022 10:31 Ответить
Тому всю рашиську паскуду треба знищувати і не жаліти всякі лднр це вороги.
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30.09.2022 10:34 Ответить
Ти перевіряв хто там був і з яких причин? Чи ти так, аби пиз*анути
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30.09.2022 11:47 Ответить
сум і туга..
але навіщо їхати туди?
домовилися по можливих, доступних каналах і здибалися десь на можливому нулі... місцеві краще знають свої варіанти..
хтось досі сподіваться, що гуманітарка неушкодженою дістанеться адресату?..може й дістанеться комусь.......
невже ще досі є хтось наївний, щоб зіграти у "мордорську рулетку" з кацапами-людожерами?
..(((
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30.09.2022 10:44 Ответить
Хто ж створив цю чергу?
І хто той "представник органу державної влади"?

11:48 29.09.2022
"У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора.

Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади". - йдеться у повідомленні".
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30.09.2022 10:46 Ответить
+ під кожним словом. Моя думка така ж.
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30.09.2022 10:57 Ответить
щось незрозумілий цунгцванг..Евакуаційна колона ,яка рухалась в напрямок окупованих територій ...Отже в нас є КПП туди ,Карле ?Тобто війна виборочна для когось ...Можна шастать туди-сюди ? Я в акуї після такої новини ... КПП на окуповані території ...Не кажіть про це нікому ...Уявіть 1941 рік і КПП з ссср в бік окупованих територій Германією ..Може таке й було я не знаю ...Але думаю що наврядчи
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30.09.2022 10:51 Ответить
Сірожа притула, забери нах "спутніки" працюють на єЛдака,"смотрящого" януковіча....знову скурва гинуть наші воїни!!!
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30.09.2022 10:52 Ответить
може за дешевими бензином в Мелітополь зібрались ..То таке дешевий бенз і на ОLX продається ....для Буратін ...
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30.09.2022 10:54 Ответить
До чого там бензин? Маячня. Вам для справки він там по 41-45грн. Далі рахуйте
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30.09.2022 11:51 Ответить
співчуття рідним!
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30.09.2022 10:55 Ответить
Не хочу нікого образити, але можна уявити, який є попит на спиртне і цигарки серед орків; на медикаменти, на засоби гігієни - серед всіх на окупованих територіях.
Тому, комусь гуманітарна колона, а комусь бізнес.
Як насправді, колись розкажуть.
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30.09.2022 11:21 Ответить
Там немає дефіциту в кацапських ліках, продуктах, засобах гігієни, цигарках, спиртному і тому подібне. Орків це не цікавить.
до того ж, будь що крім ручної кладі, орки не пропускають уже десь три неділі.
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30.09.2022 11:54 Ответить
Фігня. У них є своє все. Повно кацапських товарів в тому числі вами перерахованих.
Ви зовсім не знаєте обставини, але коментуєте.
і заувпжте, нічого крім ручної владі провести не можна неділі три вже. Тож все що везли в колоні було не габаритне, для власного вжитку або знайоми
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30.09.2022 12:00 Ответить
"+6 Друг Народа
Яка гум колона? Там сама вата була. Які справи можуть бути в УКРАЇНЦЯ на окупованій тереторії? ". Ах ти **** ти кончена! Яка вата?! Ти, тварина, поживи на окупованій території! В нас ліків немає 7 місяців. Якби волонтери їх не возили, не уявляю, як би люди з хронічними захворюваннями могли вижити. До нас ЖОДНОГО разу не завезли ніякої гумдопомоги від держави!Я взагалі жодного разу НІЧОГО!!! кацапського і кримського не купила, принципово! Тільки залишки нашого українського або у людей з сел, які, ризикуючи життям, привозять овочі і молочку! Корм тваринам тільки з неокупованої України купуємо, дякуємо за це волонтерам!!! І так майже всі херсонці! Тобто і в Бучі, і в Ірпіні, і на всіх територіях, які вже звільнили, теж жила ВАТА?!!!
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30.09.2022 11:29 Ответить
Мені гидко читати всі ці коментарі про бізнес і т.і. Ви, не шановні, сидите дупою на теплих диванах, ходите по магазинах і кафе, про війну читаєте в інтернеті! Звідки вам знати, як ми тут живемо, скільки людей і куди зникають, як нас тут грабують! Моїй мамі 85 років, пенсію останній раз отримала в травні, бо Укрпошта пішла від нас, картку зробити неможливо! Від кацапських грошей вона відмовилась! Яке право ви маєте так нас ображати!?
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30.09.2022 11:46 Ответить
Ті хто залишився на окупованій території кинуті державою напризволяще. Ми не отримуємо жодних виплат, ніякої гуманітарної допомоги. Єдине що дозволяє нам відчувати себе частиною України - підтримка наших співгромадян. Тому дуже гидко читати коментарі про "вату" від людей які не уявляють і тисячної частини того жаху в якому ми живимо вже 7 місяців! Сумно!
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30.09.2022 12:28 Ответить
їм цього не зрозуміти. бо сидять на дивані або повтікали з країни
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30.09.2022 14:50 Ответить
 
 