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Зеленский о позиции Китая касательно войны РФ против Украины: Не должно быть места для нейтралитета
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.
Об этом глава государства заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в вопросе борьбы добра и зла не должно быть места для нейтралитета.
Президент также выразил пожелание, чтобы Китай играл большую роль в окончании войны, влияя на Россию и поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины. Зеленский отметил, что Украина будет активно работать над тем, чтобы развивать отношения с Китаем.
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+15 Герхард
показать весь комментарий30.09.2022 11:01
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+7 Невідомий 00bea6ce
показать весь комментарий30.09.2022 10:54
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2) Шарік, як завжди ******, ******* і буде *******, щодо "непідримки" рашистів. Цей його коментар тому приклад.
Все, що робить *****, робиться з узгодження з Китаєм.
А цей покидьок зелений все ще намагається загравати з Китаєм.
Ще до Білорусі хай звернеться щодо нейтралітету.
Он водит ихнтм ... себе по губам и говорит: " Ну мне хотелось бы,не соизволите ли,я ведь у вас вашу фуфловую вакцину покупал"
"За такое нас проклянут потомки":
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
https://www.ukr.net ›
До того ж, якби білоруси в цілому були такі ж фашисти, як русня, війська Білорусі вже давно би приймали участь у війні проти України.
Але ви також трохи помиляєтесь з приводу "нормальних" білорусів
Не така там рожева картинка
Их могли только для чистки туалетов, при подписании Меморандума пригласить"
Украина
Россия
Великобритания
США
Вместо подписания Меморандума
КИТАЙ 4 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА ВЫСТУПИЛ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КНР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УКРАИНЕ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
Франция передала делегации Украины соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом Франсуа Миттераном 5 декабря 1994 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Сибиря нася
Вот, Швеция: -была вроде бы нейтральной, а поставила в Германию столько высококачественной железной руды, сколько той было необходимо. И не прекращала поставлять до самого 1945-го.
Людей убивали шведские поставки сырья, из официально нейтральной страны. Но об этом предпочитают не говорить часто.
О том, как поставлялась нефть от "Стандарт Ойл", и где находился завод по её переработке, можно прочесть у Чарльза Хайэма. И это при том, что США были в состоянии войны с Германией.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Тобто цей персонаж не є Українським президентом ні за суттю, ні за посадою.
Но сейчас мы озабочены другим; нас очень удручает ваше размножение. И хотя мы научились регулировать вашу численность созданием прекрасных условий для получения профзаболеваний, отравлением воды, еды, воздуха, созданием орудий убийства и многого другого, все-таки эту проблему нельзя считать решенной. А за себя мы не боимся; для нас всегда есть и будет оазис выживаемости на этой планете.
Предвижу очередную вашу тупость; после прочтения моей исповеди вы не задумаетесь над ее сутью, но броситесь искать автора. Ваше любопытство будет сильнее человеческой мудрости. Вы хором и вразнобой зашумите на страницах печати; суть дойдет до вас позже, впрочем вы скоро это почувствуете.
Одним словом мы сворачиваем вашу Перестройку, а нашу продолжаем. Как это будет выглядеть? Все будет поэтапно. Первыми начнут военные; второй этап начнут преступный мир + КГБ + МВД; третий этап; сработают все юридические службы, органы печати, радио и телевидение; четвертый этап; включится в работу торговля, финансы и экономика; пятый и шестой этапы; режимно-резервные рычаги; седьмой этап; идеологический и политический. Мы делаем; вы наблюдаете, и так будет всегда. Вы бросили нам лозунг; Ни одна партия в мире не сделала своему народу столько зла, сколько сделала КПСС;. Ну так так наблюдайте его в действии еще раз. Мне 82 года и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения; мы оставляем после себя достойных наследников наших дел. Мы будем всегда.
Из "Исповедь сверхчеловека"
А тепер скажіть що це не вони все вкрали Всякі Бені, які "Всегда будут пить Кофе"
нехай у Богуслаєва спитає, як налагодити з Китаєм відносини.
А от китайська ЛДНР, вирощена совком до розмірів країни і визнана ООН в 1970 році тільки заради того щоб протиставити його колишньому творцю - називається КНР а не Китай