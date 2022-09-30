Российским полицейским запретили выезжать за границу: Те, кто имеет доступ к гостайне, должны сдать загранпаспорта

Российским полицейским запретили выезд из страны. Сотрудники, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"Распоряжение о запрете выезда подписали 23 сентября. С этого момента личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеют права покидать Россию. Даже в рекомендованные для сотрудников силовых служб отпуска. В исключительных случаях уехать можно, но только после согласования с руководством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кому раньше был согласован отпуск за границу, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, сделанных до 21 сентября.

"Однако и это может не помочь – по данным "Baza", одной сотруднице отказали в выезде за пределы России, которую она запланировала ко дню объявления о мобилизации. И никакие билеты и бронирование не помогли. Кроме того, полицейские, имеющие доступ к гостайне, обязаны сдать загранпаспорта. Также в последнее время сотрудники МВД почему-то чаще стали практиковаться в стрельбе. Сейчас такие занятия проходят еженедельно", - добавляет Telegram-канал..

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