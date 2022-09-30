Российским полицейским запретили выезжать за границу: Те, кто имеет доступ к гостайне, должны сдать загранпаспорта
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Российским полицейским запретили выезд из страны. Сотрудники, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
"Распоряжение о запрете выезда подписали 23 сентября. С этого момента личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеют права покидать Россию. Даже в рекомендованные для сотрудников силовых служб отпуска. В исключительных случаях уехать можно, но только после согласования с руководством", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тем, кому раньше был согласован отпуск за границу, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, сделанных до 21 сентября.
"Однако и это может не помочь – по данным "Baza", одной сотруднице отказали в выезде за пределы России, которую она запланировала ко дню объявления о мобилизации. И никакие билеты и бронирование не помогли. Кроме того, полицейские, имеющие доступ к гостайне, обязаны сдать загранпаспорта. Также в последнее время сотрудники МВД почему-то чаще стали практиковаться в стрельбе. Сейчас такие занятия проходят еженедельно", - добавляет Telegram-канал..
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В республіці Тива окупаційна влада, призначена з Москви, видає родинам ЧМОбілізованих по 1 барану, символічно натякаючи, що одного "барана" з їх родин воли забрали як чмобіка на забій в інтересах Кремля, а іншого барана віддають на забій в родини.
Цинічний символізм на рівні антиутопії.
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- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
- И бесплатная путевка
- В Сибирь!(с)
Ямпіль наш !!!
"Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям мобилизованных резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов"
Учитесь работать, емели! Видели как одного барана меняют на другого!? Но живого.(c)