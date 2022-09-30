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Российским полицейским запретили выезжать за границу: Те, кто имеет доступ к гостайне, должны сдать загранпаспорта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поліція

Российским полицейским запретили выезд из страны. Сотрудники, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"Распоряжение о запрете выезда подписали 23 сентября. С этого момента личный состав и руководство МВД, включая женщин, не имеют права покидать Россию. Даже в рекомендованные для сотрудников силовых служб отпуска. В исключительных случаях уехать можно, но только после согласования с руководством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кому раньше был согласован отпуск за границу, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, сделанных до 21 сентября.

"Однако и это может не помочь – по данным "Baza", одной сотруднице отказали в выезде за пределы России, которую она запланировала ко дню объявления о мобилизации. И никакие билеты и бронирование не помогли. Кроме того, полицейские, имеющие доступ к гостайне, обязаны сдать загранпаспорта. Также в последнее время сотрудники МВД почему-то чаще стали практиковаться в стрельбе. Сейчас такие занятия проходят еженедельно", - добавляет Telegram-канал..

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Топ комментарии
+9
вести с дурдома )))
///
В республіці Тива окупаційна влада, призначена з Москви, видає родинам ЧМОбілізованих по 1 барану, символічно натякаючи, що одного "барана" з їх родин воли забрали як чмобіка на забій в інтересах Кремля, а іншого барана віддають на забій в родини.
Цинічний символізм на рівні антиутопії.

https://t.me/informnapalm/12855
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30.09.2022 11:13
+8
правильно, пусть сидят в своей резервации и по миру не шарахаются... стерилизовать их конечно не помешало бы..
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30.09.2022 11:13
+8
Пьянка в Турции отменяется. "Родина в апастнасти"
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30.09.2022 11:19
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Правила форума Совет форумчан
правильно, пусть сидят в своей резервации и по миру не шарахаются... стерилизовать их конечно не помешало бы..
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30.09.2022 11:13 Ответить
Пьянка в Турции отменяется. "Родина в апастнасти"
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30.09.2022 11:19 Ответить
вести с дурдома )))
///
В республіці Тива окупаційна влада, призначена з Москви, видає родинам ЧМОбілізованих по 1 барану, символічно натякаючи, що одного "барана" з їх родин воли забрали як чмобіка на забій в інтересах Кремля, а іншого барана віддають на забій в родини.
Цинічний символізм на рівні антиутопії.

https://t.me/informnapalm/12855
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30.09.2022 11:13 Ответить
Так собі метикую що й наші селяни не відмовились би від кабанчика. І пофіг той "цинічний символізм"! Так ніхто ж не дасть!
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30.09.2022 11:20 Ответить
поза селами, які відбиті у русні останнім часом, блукають і корови стадом і свійськи свині гуртом, ті, які втекли від орди, рятуючи своє життя... от такий символізм і тут...
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30.09.2022 11:50 Ответить
Вони на розмінуванні... А по селам, зокрема на Полтавщині, дуже подорожчали поросята. Настільки що вже майже немає сенсу відгодовувати...
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30.09.2022 11:53 Ответить
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30.09.2022 11:20 Ответить
- Значит так. Двадцать баранов

- Двадцать пять.

- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.

- И бесплатная путевка

- В Сибирь!(с)
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30.09.2022 12:23 Ответить
Одни "сидят"-другие стерегут. Гулаг 2.0
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30.09.2022 11:15 Ответить
🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.09.2022 11:17 Ответить
ВАЖНО !
Ямпіль наш !!!
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30.09.2022 11:18 Ответить
А вот новости с официального портала Республики Тыва(Россия):

"Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям мобилизованных резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов"

Учитесь работать, емели! Видели как одного барана меняют на другого!? Но живого.(c)
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30.09.2022 11:24 Ответить
вот ужас. словно в средневековье, баранами расчет.
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30.09.2022 11:50 Ответить
Кацапiв не можна випускати за межi iхньего середовища.
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30.09.2022 11:28 Ответить
Найбільша руска державна таємниця це те,що кремлівський лисий карлик кінцево зійшов з розуму і готовий потягнути за собою на той світ половину населення землі...Але це таємниця лише для русні.
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30.09.2022 13:05 Ответить
 
 