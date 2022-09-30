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После обстрела гуманитарной колонны выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя,дніпро

Выезд на временно оккупированную войсками РФ территорию через Запорожье приостановлен.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. ... Из-за трагедии выезд на ТОТ с сегодняшнего дня приостановлен на неопределенный срок.

Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или имеете необходимость узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

Смотрите также: Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Колона йшла НА окуповані території. Причому, в колоні їхали не тільки дорослі, а і діти. Ось така у нас незрозуміла війна.... Хтось жене окупанта з рідної землі, а хтось в той же час на окуповану територію з дітьми як в гості катається.
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30.09.2022 12:37
+5
Так это обстреляли тех, кто выезжал из Запорожья на оккупированные территории?
Они в своем уме? О чем они думали вообще? Где они были 7 месяцев?
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30.09.2022 12:21
+5
шось я не зрозумів...

ця колона їхала на окуповані території?
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30.09.2022 12:22
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Так это обстреляли тех, кто выезжал из Запорожья на оккупированные территории?
Они в своем уме? О чем они думали вообще? Где они были 7 месяцев?
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30.09.2022 12:21 Ответить
АТРАКЦІОН НЕБАЧЕНОЇ ДЕБІЛІЗНОСТІ ! ЕФЕКТ ДАНІЕЛА - КРЮГЕРА !
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30.09.2022 12:46 Ответить
Ватники їдуть в окупацію ...
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30.09.2022 12:47 Ответить
СВОЇ ПО СВОЄ.
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30.09.2022 12:48 Ответить
Я не хочу їх навіть жаліти.
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30.09.2022 12:49 Ответить
шось я не зрозумів...

ця колона їхала на окуповані території?
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30.09.2022 12:22 Ответить
именно так
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30.09.2022 13:13 Ответить
напрямок автомобілів в бік окупованої територі Карле ,хтось забув погодувати папужку ?
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30.09.2022 12:24 Ответить
Что то не понятное либо заголовок не правильный либо колонна не туда шла.
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30.09.2022 12:26 Ответить
Колона йшла НА окуповані території. Причому, в колоні їхали не тільки дорослі, а і діти. Ось така у нас незрозуміла війна.... Хтось жене окупанта з рідної землі, а хтось в той же час на окуповану територію з дітьми як в гості катається.
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30.09.2022 12:37 Ответить
В попередніх матеріалах цензор.нет це називалось "перетинали лінію розмежування у бік тимчасово окупованої території".
Цікаво, хто і коли провів у Запорізькій області "лінію розмежування" і чому в нашій області вона називалась "лінія фронту"?
Вже третій день намагаюсь отримати від редакції цензор.нет відповідь.
Диявол, як відомо, ховається в дрібницях! У когось "лінія фронту", а у когось "лінія розмежування".
Бізнес на війні? Ні?
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30.09.2022 12:49 Ответить
а в Польшу значить виїхати не можна ,а на окуповані можна ..Дивний порядок в державі
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30.09.2022 12:59 Ответить
Зачем нужны были ежедневно такие прогулки!?
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30.09.2022 13:31 Ответить
Ви подуріли. Люди загинули-украінці, а ви все сортуєти людей і сперечаєтесь хто більший українець. А справжній українець той хто не покинув рідної землі даже той хто на окупованій території . можливо саме вони і є патріоти своєї країни, тому що не розбіглись як щурі.
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30.09.2022 15:03 Ответить
 
 