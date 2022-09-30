После обстрела гуманитарной колонны выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок

Выезд на временно оккупированную войсками РФ территорию через Запорожье приостановлен.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. ... Из-за трагедии выезд на ТОТ с сегодняшнего дня приостановлен на неопределенный срок.

Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или имеете необходимость узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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