После обстрела гуманитарной колонны выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок
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Выезд на временно оккупированную войсками РФ территорию через Запорожье приостановлен.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. ... Из-за трагедии выезд на ТОТ с сегодняшнего дня приостановлен на неопределенный срок.
Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или имеете необходимость узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.
В Запорожье 1 октября объявлен днем траура.
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Они в своем уме? О чем они думали вообще? Где они были 7 месяцев?
ця колона їхала на окуповані території?
Цікаво, хто і коли провів у Запорізькій області "лінію розмежування" і чому в нашій області вона називалась "лінія фронту"?
Вже третій день намагаюсь отримати від редакції цензор.нет відповідь.
Диявол, як відомо, ховається в дрібницях! У когось "лінія фронту", а у когось "лінія розмежування".
Бізнес на війні? Ні?