В Госдуму внесли законопроект об отправке заключенных на войну из Украины: 1 день в зоне боевых действий - за 10 дней заключения
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Каждый день, когда российские заключенные будут убивать украинцев, предлагают засчитывать за 10 дней лишения свободы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Законопроект внесли депутаты Курултая - государственного собрания Башкортостана. Его авторы считают, что каждый осужденный "сможет искупить вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания".
Согласно проекту, заключенным на время войны будут предоставлять отсрочку. Каждый день пребывания в зоне боевых действий для них будут считать 10 дней заключения. Если же заключенный-оккупант вернется в Россию, которую можно будет то ли выпустить на свободу, то ли заменить наказание более мягким.
Авторы законопроекта предполагают, что отправиться воевать в Украину заключенные смогут только добровольно.
Не будут отправлять воевать осужденные за тяжкие преступления и за преступления против детей.
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Хватит разводить ахинею.
Також в законах ссср и рф такого понятия нету "змити кровью провину" - це чергова лапша-пропаганда.
Зекі є зекі - ніякого відношення до збройних сил вони не мают.
"Армія це тюрма, тільки без замків"
рашка прогресуює...
частина з цих урок достроково повернеться в рашку вже маючи військовий досвід
країна кончених кретинів
Закончилась боеспособная армия и техника, скорый крах экономики, запад принял какое то решение, которое ведёт к деградации всего?
*****, играя на повышение, загнал сам себя в угол, у него остался только один ход - ядерка. Но это такой себе ход, когда против тебя все.