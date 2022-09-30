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В Госдуму внесли законопроект об отправке заключенных на войну из Украины: 1 день в зоне боевых действий - за 10 дней заключения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зек

Каждый день, когда российские заключенные будут убивать украинцев, предлагают засчитывать за 10 дней лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Законопроект внесли депутаты Курултая - государственного собрания Башкортостана. Его авторы считают, что каждый осужденный "сможет искупить вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания".

Согласно проекту, заключенным на время войны будут предоставлять отсрочку. Каждый день пребывания в зоне боевых действий для них будут считать 10 дней заключения. Если же заключенный-оккупант вернется в Россию, которую можно будет то ли выпустить на свободу, то ли заменить наказание более мягким.

Читайте: Госдума России соберется на внеочередное заседание 3 октября. На нем планируют рассмотреть вопросы аннексии территорий Украины, - росСМИ

Авторы законопроекта предполагают, что отправиться воевать в Украину заключенные смогут только добровольно.

Не будут отправлять воевать осужденные за тяжкие преступления и за преступления против детей.
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Топ комментарии
+17
Раніше був штрафбат, сьогодні пропонують просто зековські війська.
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30.09.2022 12:16
+13
из дурдомов,походу,в госдуму набирают
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30.09.2022 12:24
+11
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30.09.2022 12:39
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Сафари не заканчивается...
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30.09.2022 12:15 Ответить
Раніше був штрафбат, сьогодні пропонують просто зековські війська.
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30.09.2022 12:16 Ответить
В штрафбат зеков не брали - только "не опрадавших доверия" солдат и офицеров красной армии.
Хватит разводить ахинею.
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30.09.2022 12:34 Ответить
А де у мене написано,що ви придумали. Я зафіксувала різні види війська. До речі,цілі одні-змити кровью провину
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30.09.2022 12:42 Ответить
Цікаво - до якого роду військ відносяться зекі згідно законів і статутів?
Також в законах ссср и рф такого понятия нету "змити кровью провину" - це чергова лапша-пропаганда.
Зекі є зекі - ніякого відношення до збройних сил вони не мают.
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30.09.2022 14:31 Ответить
Таки правда що чурки є чурками. Тупішого від цього чурбана я ще не зустрічав
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30.09.2022 12:16 Ответить
Через могилізацію в РФ всі сидять вдома, позачинялися, плачуть і чекають. - ГУР
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30.09.2022 12:17 Ответить
В Держдумі ще залишилось внесли законопроект про відправку хворів з лікарень, з дурдомів на війну з Україною
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30.09.2022 12:17 Ответить
из дурдомов,походу,в госдуму набирают
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30.09.2022 12:24 Ответить
Госмысль. Дума українське слово.
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30.09.2022 12:27 Ответить
Дура, без варіантів
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30.09.2022 12:35 Ответить
Для реальных блатных это зашквар. Поедут в Украину подыхать "петушиные батальоны" о которых так мечтала скабеиха.)
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30.09.2022 12:19 Ответить
грабувати мирне населення то так..але воювати--шиш з маслом
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30.09.2022 12:28 Ответить
Задайте рашистам питання--що буде коли ці кримінальні елементи повернуться ,зі зброєю на руках в рашку?
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30.09.2022 12:20 Ответить
А вони повернуться?
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30.09.2022 12:22 Ответить
деякі ні..але невже ви думаєте ,що вони будуть воювати за якогось )(уйла..по кримінальних поняттях за владу воювати западло
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30.09.2022 12:26 Ответить
Ну а що? Строєм ходить уміють? Уміють! Команди виконувать привчені? Привчені! Чим не солдати? (Ну хоча-б в якості "кулевловлювачів")
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30.09.2022 12:20 Ответить
это путевка в один конец.Вот например "отвовал" ЗЕК один год-скостили ему десятку.ЗЕК откинулся и тут ему-вуаля,получи повестку,тыж опыт имеешь
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30.09.2022 12:23 Ответить
За маленький плакатик Нет войне,на рабSSee могут дать 10 лет тюрьмы...раньше даже за убийство давали меньше...🦍
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30.09.2022 12:27 Ответить
Коли ще служив сорочку за совєтів, то самі солдати казали:
"Армія це тюрма, тільки без замків"

рашка прогресуює...
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30.09.2022 12:34 Ответить
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30.09.2022 12:39 Ответить
Холодна осінь 2022 р.

частина з цих урок достроково повернеться в рашку вже маючи військовий досвід

країна кончених кретинів
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30.09.2022 12:41 Ответить
госдума свинособачьих *********.................................
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30.09.2022 12:41 Ответить
1 день в зоні бойових дій і бонус - квиток на концерт кабзона
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30.09.2022 12:57 Ответить
Все признаки говорят о том, что на московии отбоя нет от желающих постоять за отчизну в боях с "нацистами". Дерутся в очередях в военкоматы, как раньше в очередях за водкой. Родина и фюрер спасены!
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30.09.2022 13:29 Ответить
Я вот думаю, что произошло такого на московии что они в пожарном порядке объявили могилизацию мяса и референдум?
Закончилась боеспособная армия и техника, скорый крах экономики, запад принял какое то решение, которое ведёт к деградации всего?
*****, играя на повышение, загнал сам себя в угол, у него остался только один ход - ядерка. Но это такой себе ход, когда против тебя все.
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30.09.2022 13:37 Ответить
На зоне, зато - живой!
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30.09.2022 14:34 Ответить
Что за петухи на фото))) Как же они будут воевать с недержанием кала, с такими раздолбанными сфинктерами.)))
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30.09.2022 17:21 Ответить
 
 