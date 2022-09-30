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война (46696) Мариуполь (5562) оккупация (9502) мобилизация (1611)

Оккупанты тотально проверяют на улицах документы мужчин. Тех, кто имеет донецкую регистрацию, сразу отправляют на фронт,- горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Россияне во временно оккупированном Мариуполе так называемая "военная комендатура" тотально проверяет документы мужчин на улицах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Псевдореферендумы и так называемое "присоединение" оккупированных территорий к РФ открыли путь к проведению мобилизационных мероприятий. Мариупольские коллаборанты уже подготовили соответствующие решения. Да, раньше мы писали о документе оккупационной администрации о проведении мобилизации в Мариуполе. В нем говорилось о бронировании рабочих Больницы скорой медицинской помощи на время мобилизации.

Теперь начались проверки документов прямо на улицах города. Людей с донецкой регистрацией отправляют сразу на фронт. Кроме того, в городе начали ревизию укреплений, оккупанты готовятся к обороне, потому что ВСУ наступает!", - говорится в сообщении.

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Мариупольцы призывают пытаться избежать мобилизации.

"Не становитесь "пушечным мясом" для российских оккупантов, как жители Донецка и Луганска", - отмечают в горсовете.
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Топ комментарии
+9
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30.09.2022 12:34
+6
Пора защищать Отчизну!
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30.09.2022 12:24
+4
Дєлєнієм!
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30.09.2022 12:45
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Пора защищать Отчизну!
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30.09.2022 12:24 Ответить
пажили, парадовалис 8 лет
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30.09.2022 12:49 Ответить
Осталось запретить водку в армии кацапов и сразу будет тотальный армейский бунт по всему оркостану. Все идет к этому.

А нам пора готовить метиловый спирт в фабричных бутылках с этикеткой, маркируя его особо скрытым способом (какие-то комбинации в штрихкоде и так далее). Сделать как водку пропорцию и сахар, погонять с углем. Скидывать с дронов, гарантирую, эффективнее лучше вогов будет, правда есть нюанс, что кидать надо сразу много, иначе могут нейтрализовать метиловый спирт обычной водкой, которая у них может быть с собой.
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30.09.2022 12:26 Ответить
В смысле донецкую регистрацию?
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30.09.2022 12:31 Ответить
Донбасс мочат в сортире под Ноль что Алеппо в Сирии или Мариуполь в том же Донбассе.. фишка Мавзолейная..типа визитная карточка КГБшного Урода🦍🐓
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30.09.2022 12:33 Ответить
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30.09.2022 12:34 Ответить
А Донецьк як вони укріпили,а то він близько
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30.09.2022 12:39 Ответить
Там скоро серед отієї худоби і самців не залишиться !
Як вони будуть розмножуватися ?
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30.09.2022 12:41 Ответить
Дєлєнієм!
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30.09.2022 12:45 Ответить
розпадом на атоми
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30.09.2022 12:51 Ответить
Перейменуються в Амазонію.
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30.09.2022 12:58 Ответить
Любопытно, если всех мужиков бомбаса превратит в пакеты, кто будет трахать освободившихся баб. Не украинцы же.
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30.09.2022 13:32 Ответить
Китайці нароблять їм страпонів .
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30.09.2022 13:38 Ответить
китайці най у себе в Китаї роблять, нам ще тут китайців не вистачало.
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30.09.2022 14:10 Ответить
та фу. то скотоложство
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30.09.2022 13:46 Ответить
Отож.
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30.09.2022 14:22 Ответить
 
 