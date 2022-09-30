За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану

В российские Туви семьям мобилизованных раздают баранов как гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Тува.

"Администрации муниципальных районов приступили к выполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля", - говорится в сообщении.

Всего власти распределили между жителями 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.

В Шагонаре районная администрация, кроме угля, решила выделить семьям призванных дрова из местных пилорам.

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