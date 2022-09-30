РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12146 посетителей онлайн
Новости За рубежом Мобилизация в РФ
9 328 87
Россия (91236) мобилизация (1611)

За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

тува

В российские Туви семьям мобилизованных раздают баранов как гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Тува.

"Администрации муниципальных районов приступили к выполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля", - говорится в сообщении.

Всего власти распределили между жителями 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.

В Шагонаре районная администрация, кроме угля, решила выделить семьям призванных дрова из местных пилорам.

Также читайте: Российским полицейским запретили выезжать за границу: Те, кто имеет доступ к гостайне, должны сдать загранпаспорта
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+66
меняют барана на барана
показать весь комментарий
30.09.2022 12:49
+32
Та ні. Той що залишається набагато розумніше за першого. У нього хоч невеличкий шанс є вижити.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:51
+30
- Валико, было 8 баранов, здесь 7 - где еще один?
- А себя ты считал?
- Нет...
- Вот с тобой и будет 8.
(с) Мимино
показать весь комментарий
30.09.2022 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
меняют барана на барана
показать весь комментарий
30.09.2022 12:49 Ответить
Та ні. Той що залишається набагато розумніше за першого. У нього хоч невеличкий шанс є вижити.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:51 Ответить
З барана ще й шерсті клок
показать весь комментарий
30.09.2022 13:02 Ответить
ЕТАПАБЄДАЯСЧИТАЮ !!!
показать весь комментарий
30.09.2022 13:07 Ответить
Ніт, в обох немає шансів. Барана точно з'їдять на поминках його загиблого аватара.
показать весь комментарий
30.09.2022 19:32 Ответить
Я би сказав домашній скот на скот рашистський.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:53 Ответить
Меняют живого барана на дохлого.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:53 Ответить
Двуногого на четвероногого.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:00 Ответить
Это реальная цена одного россиянина.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:02 Ответить
А що,майбутнiм вдовам на поминання вистачить.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:21 Ответить
Маршал кожусгетрович своiх нiколи не скривде...
показать весь комментарий
30.09.2022 13:38 Ответить
Ще трохи санкцій і будуть півника видавати!
показать весь комментарий
30.09.2022 13:12 Ответить
На поминки
показать весь комментарий
30.09.2022 13:19 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2022 13:31 Ответить
по курсу 1 : 1 ...
показать весь комментарий
30.09.2022 12:50 Ответить
для збереження поголів'я дрібної худоби
показать весь комментарий
30.09.2022 13:33 Ответить
ого)крутий флешмоб)
одного чотириногого барана міняють на одного двуногого барана?
деградована кацапська креативність
показать весь комментарий
30.09.2022 12:50 Ответить
Лади закінчились ))
показать весь комментарий
30.09.2022 12:50 Ответить
В номадів баран цінніше за ладу
показать весь комментарий
30.09.2022 13:03 Ответить
Лади давали тільки за контрактників, і то тілько тих, чий труп привезли назад до кацапстану. А за срочничів та чмобіків не дають нічого - їм навіть зарплатню і бойові не нараховують - вони просто раби
показать весь комментарий
30.09.2022 13:46 Ответить
- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!
показать весь комментарий
30.09.2022 14:06 Ответить
Ух ты ,оцэ гарно.Можа ещё Секенхэнд подведут : носки,трусы.
В Москве такой номер не прокатил бы,там 10 баранов минимум.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:51 Ответить
щось багато дають, піндюлей було б досить.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:51 Ответить
цікаво а овечок будуть міняти?
показать весь комментарий
30.09.2022 12:51 Ответить
за одного неживого барана дают одного живого
показать весь комментарий
30.09.2022 12:52 Ответить
- Валико, было 8 баранов, здесь 7 - где еще один?
- А себя ты считал?
- Нет...
- Вот с тобой и будет 8.
(с) Мимино
показать весь комментарий
30.09.2022 12:52 Ответить
Почти одновременно запостили, но Вы чуть-чуть раньше.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:55 Ответить
Ага
показать весь комментарий
30.09.2022 12:56 Ответить
Когда я отправлял, то Вашего поста еще не видел, честное пионерское
А вообще, идея витала в воздухе.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:22 Ответить
Синергія думок, синхронно з ноосфери зчитали і таке інше Частенько буває.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:28 Ответить
- Было 8 баранов, куда 1 баран делся?

- А тыі себя посчитал?

- 8 баранов - это вместе со мной!

Эпизод из фильма "Мимино".
показать весь комментарий
30.09.2022 12:53 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2022 12:54 Ответить
Думаю не так, кожній овці барана міняють на іншого ...
показать весь комментарий
30.09.2022 14:46 Ответить
Один тувинець=один баран. В тому числі й той тувинець, що зображає з себе "вялікаго русскаго палковводца".
показать весь комментарий
30.09.2022 12:54 Ответить
За ''вялікага русскага палкаводца даватимуть одного козла.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:57 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2022 12:54 Ответить
ці хоч гарнюні))
показать весь комментарий
30.09.2022 13:11 Ответить
путлер і шойгу.. маслом..
показать весь комментарий
30.09.2022 14:05 Ответить
в этой новости прекрасно все
показать весь комментарий
30.09.2022 12:55 Ответить
За 219 дней РФ прошла путь от лады до барана!
Такими темпами и за каждого чмобика будут выдавать по флакону боярки...
показать весь комментарий
30.09.2022 12:55 Ответить
хороший счет, - один баран ушел, - получите другого. Молодцы)
показать весь комментарий
30.09.2022 12:55 Ответить
Повноцінна заміна. Їхні дружини тепер будуть баранесами.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:55 Ответить
Рівноцінний обмін.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:55 Ответить
Тувинці безмежно вдячні за це великому і мудрому кремлівському фюреру.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:55 Ответить
Курс завышен. баран стоит минимум 3-4 кацапа.
Кацапы как были холопами, которых на гончих бояре меняли, так мим и остались.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:56 Ответить
Як барани закінчаться, видаватимуть по пляшці бояри і коров'ячий корж на закуску.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:15 Ответить
кацапстан - це нескінченна ганьба
показать весь комментарий
30.09.2022 12:57 Ответить
Частічная мобілізація баранів...
показать весь комментарий
30.09.2022 12:57 Ответить
логично
показать весь комментарий
30.09.2022 12:57 Ответить
барана за барана
показать весь комментарий
30.09.2022 12:59 Ответить
А роблять цей чейнж кадировці.
показать весь комментарий
30.09.2022 12:59 Ответить
- Значит так. Двадцать баранов...
- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
- И бесплатная путёвка...
- В Сибирь!
показать весь комментарий
30.09.2022 13:00 Ответить
Автоваз перешёл на выпуск белых баранов.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:02 Ответить
Меняй мужа наркомана на пушистого барана!
показать весь комментарий
30.09.2022 13:02 Ответить
😄👍👍👍
показать весь комментарий
30.09.2022 13:14 Ответить
Достойная замена.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:05 Ответить
Тобто потомство будуть давати і далі.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:05 Ответить
Равноценная замена...
показать весь комментарий
30.09.2022 13:05 Ответить
По весу примерно 1 к 1. Что и требовалось доказать. На рашке человек = скотина.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:08 Ответить
мамка і не поміте різницю
показать весь комментарий
30.09.2022 13:09 Ответить
Ви не праві, від чотириного барана хоч м'яса на місяць, а двоногий кожен день на горілку гроші вимагає
показать весь комментарий
30.09.2022 13:13 Ответить
та дикунам без різниці що жерти, що лайно, що барана, що синачку раднова.
показать весь комментарий
30.09.2022 16:46 Ответить
Как я и говорил, что чем больше мобиков тем меньше их цена. Закон рынка. Раньше за труп сына белые жигули давали, теперь барана, потом курицу потом просто стакан водки будут наливать и бить в морду.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:10 Ответить
Бартер - двоного барана на чотириного
показать весь комментарий
30.09.2022 13:11 Ответить
Поменять мужа на кочан капусты
показать весь комментарий
30.09.2022 13:11 Ответить
А навіщо баранам барани, вони і так стадо? Табун з них ніяк не вийде. Незрозуміло.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:13 Ответить
И это справедливо. Равноценный обмен!
показать весь комментарий
30.09.2022 13:17 Ответить
Выгодный обмен. От нового барана шерсть и мясо, он не пьёт и не дебоширит.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:18 Ответить
Хорошее начинание. Одобряю. Предлагаю еще калмыцким и бурятским властям менять призывников на бактрианов. Когда получат "ладу", то мяса хватит на хороший поминальный обед для всего улуса. Это ни в какое сравнение не идёт с одним голимым тувинским бараном.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:20 Ответить
Логично поступают кстати. Пусть в других местах подобных требуют того же, за ушедших воевать. Лады ведь дороже давать. Все посчитали. Бухгалтерия на страже бюджета! Водярой бы было лучше--- но не дураки начальство. Бухие могут и на власть прыгнуть.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:30 Ответить
Лады-калины закончились? Теперь компенсацию сразу выдают как воспоминание о любимом сыне-баране? Или как только отрефрижератерят сынулю, так и приедут барана забирать?
показать весь комментарий
30.09.2022 13:35 Ответить
Баран=баран
показать весь комментарий
30.09.2022 13:37 Ответить
Курс обвалився, від одної лади до одного барана.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:38 Ответить
баранам по барану)
показать весь комментарий
30.09.2022 13:40 Ответить
Muzhik uhodia na specabasraciu gavarit svaiei babe , paka meni tut nema , astavlju tebe barana za taboi prigladivati . Prashlo pol goda , apushchenii ruski chudom vizhil i bez adnoi ruki i nagi , na kastilah polziot damoi ...vot i moi radnoi sarai ( padumal chuvak , staia u varot polurazrushenava zabora ) , tut na krilce vihodit jegnionok , pavarachivaiet golovu nazat i krichit ...mama mama , tut kakoita kaleka pripjorsa......abaldevshi ruski pastaial atkritim rtom , patom medlenno vzjal pistolet makarova ( katorava vzial u ubitava tovarishcha ) i vistrelil sebe v golovu .........
показать весь комментарий
30.09.2022 13:42 Ответить
За одного дохлого 🐏 - одного живого
показать весь комментарий
30.09.2022 13:46 Ответить
баран туда,баран сюда,у дугих было бы 2барана,у параши,-2барана=дебаранизация.
показать весь комментарий
30.09.2022 13:50 Ответить
Тувинським самкам краще дати по банану або по великому огіркові!
показать весь комментарий
30.09.2022 13:53 Ответить
Это щедрый курс обмена, поверьте!
показать весь комментарий
30.09.2022 14:07 Ответить
Барана в студію.
показать весь комментарий
30.09.2022 14:08 Ответить
одні барани на війну інші барани заміщать їх вдома.
показать весь комментарий
30.09.2022 14:12 Ответить
Без юмора в наше время никак)

Министру обороны РФ С. К. Шойгу

Товарищ министр обороны, мне 22 года, я женат на вдове (44года),у которой 25 летняя дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом моя падчерица, стала моей мачехой, раз она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и соответственно моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Жена моего отца тоже родила сына, который стал одновременно моим братом так как он сын моего отца и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж чьей либо матери, является его отцом, получается что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом я стал своим собственным дедом. Учитывая все вышеизложенное, товарищ министр обороны, прошу, Вас, принять меры для освобождения меня от призыва, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда.

С надеждой на ваше понимание Изя Израилевич Бергман.
Джерело: https://www.facebook.com/ Агил Рустамзаде
показать весь комментарий
30.09.2022 14:25 Ответить
Истинно говорю вам: живой баран лучше дохлого.
показать весь комментарий
30.09.2022 14:33 Ответить
Так на так
показать весь комментарий
30.09.2022 15:11 Ответить
О міняють барана на барана, пардон хочу перепросити в тваринки - барана на тваринку...
показать весь комментарий
30.09.2022 16:04 Ответить
 
 