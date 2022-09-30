9 328 87
За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В российские Туви семьям мобилизованных раздают баранов как гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Республики Тува.
"Администрации муниципальных районов приступили к выполнению поручения Главы республики по выделению семьям резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов и отгрузке угля", - говорится в сообщении.
Всего власти распределили между жителями 91 голову. Также гражданам раздают картофель, муку и капусту.
В Шагонаре районная администрация, кроме угля, решила выделить семьям призванных дрова из местных пилорам.
Топ комментарии
+66 user009
показать весь комментарий30.09.2022 12:49
+32 vitaliymkua
показать весь комментарий30.09.2022 12:51
+30 Angry Ronin UA
показать весь комментарий30.09.2022 12:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
одного чотириногого барана міняють на одного двуногого барана?
деградована кацапська креативність
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!
В Москве такой номер не прокатил бы,там 10 баранов минимум.
- А себя ты считал?
- Нет...
- Вот с тобой и будет 8.
(с) Мимино
А вообще, идея витала в воздухе.
- А тыі себя посчитал?
- 8 баранов - это вместе со мной!
Эпизод из фильма "Мимино".
Такими темпами и за каждого чмобика будут выдавать по флакону боярки...
Кацапы как были холопами, которых на гончих бояре меняли, так мим и остались.
- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
- И бесплатная путёвка...
- В Сибирь!
Министру обороны РФ С. К. Шойгу
Товарищ министр обороны, мне 22 года, я женат на вдове (44года),у которой 25 летняя дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом моя падчерица, стала моей мачехой, раз она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и соответственно моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Жена моего отца тоже родила сына, который стал одновременно моим братом так как он сын моего отца и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж чьей либо матери, является его отцом, получается что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом я стал своим собственным дедом. Учитывая все вышеизложенное, товарищ министр обороны, прошу, Вас, принять меры для освобождения меня от призыва, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда.
С надеждой на ваше понимание Изя Израилевич Бергман.
Джерело: https://www.facebook.com/ Агил Рустамзаде