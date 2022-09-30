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Территории "ЛДНР" "войдут в состав РФ" в границах 2014 года, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пєсков

В Кремле заявили, что информацию относительно оккупированных Херсонской и Запорожской областей предоставят позже.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость", – говорится в сообщении.

Информацию о оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей он обещал уточнить сегодня.

Читайте также: "Договоры" о "вступлении" оккупированных украинских территорий в РФ подпишут 30 сентября, - Песков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
Да хоть минет друг другу делайте все равно никто в мире ето не оценит
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30.09.2022 13:06
+43
Войдут понятно что через ж0пу...как всё на раССеи и делается...
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30.09.2022 13:04
+39
На какое число 2014 года?)
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30.09.2022 13:06
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Что ж ти фраєр здал назад?
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30.09.2022 14:37 Ответить
Чорт він..а не фраєр.
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03.10.2022 23:19 Ответить
хоть усритесь,а все оккупированные территории будут возвращены УКРАИНОЙ!
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30.09.2022 14:43 Ответить
В феврале 2014 года крысы путлера уже говорили... строим НовороSSию от Харькова до Одессы...
В этом году и тоже в феврале крысы путлера орали возьмём Киев за 2 дня...
Фуфлогоны путлера передайте привет от Сенатора ...Ольге ***********..и Маргоше Симонян...Шизоиды позорные 🦍🦍 Обезьяны...
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30.09.2022 14:46 Ответить
А это кто так решил?
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30.09.2022 14:52 Ответить
Каждый свой высер они должны согласовывать с Залужным
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30.09.2022 14:56 Ответить
За таварищщщя Навки набагато цікавійша громадянка (невідомо скількох країн) Навка .
Бо Теттянюха 13 років в Дніпрі жила , потім 15 років в США ...
Й ось тепер як то кажуть як жінки військового злочинця у Тєттяни всьо . Тобто ніяких інших країн - виключно тури по Уралу , Байкалу , Сибіру
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30.09.2022 14:57 Ответить
По моему у ВСУ и украинского народа есть другие планы, они более реалистичны.
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30.09.2022 15:14 Ответить
8 лет не долбили их, а теперь нужно
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30.09.2022 15:27 Ответить
войдут.а очко выдержит?
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30.09.2022 15:33 Ответить
Жена Писькова американка,сын француз,а дочь британка.. но сам он ПОЦтреот Германии 🦍и Северного потопа-2,хоть и взорванного...
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30.09.2022 15:33 Ответить
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30.09.2022 15:38 Ответить
ВР УКРАИНЫ должна признать калининградскую область ..восточной прусией.. и территорией германии . остров сахалин . шикотан . хабомаи японскими . ичкерию независимой . татарстан независимым .а владивосток и весь дальний восток китайским и тд и тп . а почему нет если ***** творит такое с международно признанными границами в мире
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30.09.2022 15:51 Ответить
после ***** будут блеять как в нюрнберге --- мы выполняли приказы это все ***** придумал
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30.09.2022 15:56 Ответить
Peskov ģebil
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30.09.2022 16:20 Ответить
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