Территории "ЛДНР" "войдут в состав РФ" в границах 2014 года, - Песков

В Кремле заявили, что информацию относительно оккупированных Херсонской и Запорожской областей предоставят позже.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость", – говорится в сообщении.

Информацию о оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей он обещал уточнить сегодня.

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