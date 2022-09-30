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Территории "ЛДНР" "войдут в состав РФ" в границах 2014 года, - Песков
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В Кремле заявили, что информацию относительно оккупированных Херсонской и Запорожской областей предоставят позже.
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость", – говорится в сообщении.
Информацию о оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей он обещал уточнить сегодня.
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В этом году и тоже в феврале крысы путлера орали возьмём Киев за 2 дня...
Фуфлогоны путлера передайте привет от Сенатора ...Ольге ***********..и Маргоше Симонян...Шизоиды позорные 🦍🦍 Обезьяны...
Бо Теттянюха 13 років в Дніпрі жила , потім 15 років в США ...
Й ось тепер як то кажуть як жінки військового злочинця у Тєттяни всьо . Тобто ніяких інших країн - виключно тури по Уралу , Байкалу , Сибіру