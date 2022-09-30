Участники Генеральной ассамблеи МАГАТЭ требуют от России покинуть территорию Запорожской АЭС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
50 країн підписали заяву, в якій закликали Росію припинити ядерний шантаж.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.
Подписанты подчеркнули, что именно захват Запорожской АЭС войсками России является главной причиной угроз ядерной безопасности и физической защиты в Украине.
"Риски ядерных инцидентов будут оставаться высокими, пока Российская Федерация присутствует на площадке Запорожской АЭС. Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотделимая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.
Также участники конференции отметили, что любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в рамках международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее.
"Мы снова призываем РФ немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над ними... и для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в Украине", – говорится в совместном заявлении.
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по оккупированных территориям.
Устраивает?
Треба дать ****** "військовим" які там сидять. Якщо сцитеся робити це, винайміть ПВК.
******* - це єдиний аргумент, який розуміє сасія.
За просто так они ж это не сделают.
Или воевать или потихоньку сливать
страну.
А как они там оказались,наш гыфнокомандующий сообщил?
але крім вимагання треба винайти і запропонувати дієвий механізм покарання, якщо рашка як завжди проігнорує ці вимоги....