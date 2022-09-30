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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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МАГАТЭ (257) Россия (91236) терроризм (18674) Запорожская АЭС (541)

Участники Генеральной ассамблеи МАГАТЭ требуют от России покинуть территорию Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

50 країн підписали заяву, в якій закликали Росію припинити ядерний шантаж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

Подписанты подчеркнули, что именно захват Запорожской АЭС войсками России является главной причиной угроз ядерной безопасности и физической защиты в Украине.

"Риски ядерных инцидентов будут оставаться высокими, пока Российская Федерация присутствует на площадке Запорожской АЭС. Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотделимая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.

Также участники конференции отметили, что любые сфальсифицированные референдумы, проведенные РФ в рамках международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее.

"Мы снова призываем РФ немедленно прекратить все действия против ядерных объектов в Украине для того, чтобы украинские компетентные органы смогли восстановить полный контроль над ними... и для того, чтобы МАГАТЭ безопасно и в полном объеме осуществляло свою деятельность по проверке гарантий в Украине", – говорится в совместном заявлении.

Также читайте: Территория Запорожской АЭС подверглась новым обстрелам 26-27 сентября, - МАГАТЭ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Закликати то марна справа,треба крашанки кацапів затискати залізними ліщатами до втрати свідомості! Тоді буде результат.
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30.09.2022 13:16
+12
кацап розуміє тільки мову сили
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30.09.2022 13:21
+7
всі питання до Боневтіка і його єлдака, вони знають, як розміновувати переходи з Криму і відводити війська. Мабуть, не мабуть, а точно щось отримали від кацапів.
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30.09.2022 13:30
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Закликати то марна справа,треба крашанки кацапів затискати залізними ліщатами до втрати свідомості! Тоді буде результат.
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30.09.2022 13:16 Ответить
Ну це як подивитися. Підписано документи, а це уже щось та значить. Росія усе більше віддаляється від цивілізації
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30.09.2022 13:23 Ответить
кацап розуміє тільки мову сили
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30.09.2022 13:21 Ответить
Если бы директор МАГАТЭ приехал на ЗАЭС в сопровождении контингента миротворцев ООН толку было бы больше
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30.09.2022 13:24 Ответить
Для этого Украина должна сначала запросить миротворцев,ее и разделят
по оккупированных территориям.
Устраивает?
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30.09.2022 13:39 Ответить
Речь идёт о ЗАЭС. Поэтому мандат должен распространяться по периметру станции.
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30.09.2022 13:46 Ответить
Як цю мразоту можна допустити на атомну станцію, якщо вони навіть не знають як сходити в цивілізований туалет.
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30.09.2022 13:27 Ответить
всі питання до Боневтіка і його єлдака, вони знають, як розміновувати переходи з Криму і відводити війська. Мабуть, не мабуть, а точно щось отримали від кацапів.
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30.09.2022 13:30 Ответить
Викинь методічку свою вже не смішно
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30.09.2022 13:32 Ответить
Не суди по собі, я навіть не розумію, що таке "методичка". Я користуюсь простою людською логікою і фактами. Як опинилися кацапи на АЕС за лічені години? Дуже просто, хтось їм допоміг. Кажуть злі язики, що якась людина дала наказ розмінувати вщент напічканий мінами Чонгар і Перекоп, а також дала наказ відвезти підрозділи артилерії, які мали прострілювати ті дороги, які ведуть з півотрова на материк. Цікаво, хто міг дати такі розпорядження? Що знову винен Порошенко? Так ніби він вже не президент. То хто міг дати команду військовим, прикордонникам, СБУ, адміністрації?
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30.09.2022 13:58 Ответить
Вимагати у сасії це має приблизно такий самий результат як і проклинати небо.
Треба дать ****** "військовим" які там сидять. Якщо сцитеся робити це, винайміть ПВК.
******* - це єдиний аргумент, який розуміє сасія.
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30.09.2022 13:31 Ответить
Кацапні пох на вас і ваші заклики. І чорта ви не зробите. Тому що самі винні в цій ситуації.
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30.09.2022 13:37 Ответить
Ну это называется договорняк.
За просто так они ж это не сделают.
Или воевать или потихоньку сливать
страну.
А как они там оказались,наш гыфнокомандующий сообщил?
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30.09.2022 13:37 Ответить
дуже правильно!!
але крім вимагання треба винайти і запропонувати дієвий механізм покарання, якщо рашка як завжди проігнорує ці вимоги....
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30.09.2022 13:37 Ответить
Сначала поучились требовать у Залужного , а потом требуйте
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30.09.2022 15:07 Ответить
 
 