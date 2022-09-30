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война (46696) оккупация (9502) Путин (29860) Трасс Элизабет (116) псевдореферендум (124)

Трасс раскритиковала Путина за "явное пренебрежение жизнями украинцев, от имени которых он якобы выступает"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трасс,путін

Глава правительства Великобритании Элизабет Трасс обвинила Владимира Путина в нарушении международного права из-за намерений России официально аннексировать четыре оккупированные области Украины.

Трасс раскритиковала президента России за "явное пренебрежение жизнями украинцев, от имени которых он якобы выступает", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей, и мы никогда не признаем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как нечто иное, чем украинская территория", - заявила она.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

Также читайте: Россия, проводя псевдореферендумы на оккупированных территориях, стремится навязать Украине условия мирного соглашения, - Бербок

28 сентября преспешники Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

30 сентября в Кремле планируют подписать "договоры" об аннексии захваченных украинских территорий, ни одну из которых российские войска не контролируют полностью.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Да ему пох на эти разговоры. Как и всем спятившим.
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30.09.2022 13:53
+5
Та його мочити давно вже треба, а не критикувати!
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30.09.2022 13:57
+4
Він тупий душогуб.
Зневажає всіх, і вас також
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30.09.2022 13:53
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Да ему пох на эти разговоры. Как и всем спятившим.
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30.09.2022 13:53 Ответить
Він тупий душогуб.
Зневажає всіх, і вас також
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30.09.2022 13:53 Ответить
Ще Суворов сказав що КГБісти м"ясники
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30.09.2022 13:55 Ответить
***** володар всєя Галактики і єйо окресностєй.
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30.09.2022 13:53 Ответить
Та його мочити давно вже треба, а не критикувати!
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30.09.2022 13:57 Ответить
Допомогли б Україні з ядером з ракетами, бо після мобілізації, постановочних анексій в покидька залишивсь єдиний козир.
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30.09.2022 14:01 Ответить
Леди Трасс, ***** не дорожит жизнями, ни своих ни чужих. И он герой только с тем, кто слабее. И понимает он только один язык - бомбы и ракеты.
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30.09.2022 14:02 Ответить
Плешивое дерьмо подрывает рашу изнутри. С 2014 года эта стране теперь без признанных границ. Ведь если можно "присоединять" территории без проведения всероссийского референдума, то что помешает Чечне, Якутии, Чукотке отсоединиться
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30.09.2022 14:04 Ответить
только одна жизнь ценна для ***** - его собственная...
не знаю... наверное даже жизни дочерей и внуков ему по фиг...
ибо он давно перестал быть человеком с людскими, человеческими эмоциями...
из эмоций остался только страх... страх проиграть, страх потерять власть, страх старости, страх смерти, страх выглядеть идиотом или беспомощным чмом....
на остальные миллионы жизней ему плевать...
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30.09.2022 14:04 Ответить
Одне маленьке ********, крихітка "цахєс" напаскудив стільки що всім світом доведеться з цим розбиратись, хоча є одне універсальне рішення - ліквідація ********. Для початку.
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30.09.2022 14:06 Ответить
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30.09.2022 14:11 Ответить
В 1935 году одна гнида из Мавзолея дала интервью американскому журналисту и на вопрос о войне,хмырь ответил... сейчас войну не объявляют,ее просто начинают на территории врага ...,
Выходит...,если на рабZee седня могилиZaцыя, частичная...,то значит опять Гитлер напал на дохлый Ссср, внезапно и вираломна?
Тогда значит Степан Андреевич Бандера🇺🇦 напал...не иначе...🇺🇸на Америку...
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30.09.2022 14:18 Ответить
 
 