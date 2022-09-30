Трасс раскритиковала Путина за "явное пренебрежение жизнями украинцев, от имени которых он якобы выступает"

Глава правительства Великобритании Элизабет Трасс обвинила Владимира Путина в нарушении международного права из-за намерений России официально аннексировать четыре оккупированные области Украины.

Трасс раскритиковала президента России за "явное пренебрежение жизнями украинцев, от имени которых он якобы выступает", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей, и мы никогда не признаем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как нечто иное, чем украинская территория", - заявила она.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и вероятно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".

"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, пообещав ввести дополнительные санкции. Подобные заявления были выпущены десятками стран.

В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.

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28 сентября преспешники Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

30 сентября в Кремле планируют подписать "договоры" об аннексии захваченных украинских территорий, ни одну из которых российские войска не контролируют полностью.