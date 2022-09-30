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Блокада Черного моря сократила экспорт стали из Украины на 77%

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

сталь

Ежемесячный экспорт стали из Украины сократился на 77% с начала полномасштабной войны в связи с блокировкой морских портов.

Об этом пишет издание Lloyd’s list со ссылкой на GMK Center, передает Цензор.НЕТ.

Украина ранее экспортировала 1,27 млн тонн черных металлов в месяц в январе-феврале, однако в марте-августе экспорт сократился до 0,29 млн тонн. Между тем, пропускная способность железнодорожных переходов между Украиной и ЕС не крайне низкая, что не позволяет жд заменить морскую логистику.

По данным издания, официально все еще не обсуждалось расширение зернового коридора на продукцию черной металлургии. При этом, без экспорта руды и металлопродукции украинская экономика будет сильно ослаблена. Поэтому, по мнению директора GMK Center Станислава Зинченко, необходимо срочно разблокировать черноморские порты и расширить пропускную способность железной дороги на границе с ЕС.

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Украина занимает ключевое место в мировом производстве чугуна и стали. Когда-то она была четвертым в мире экспортером железной руды, вторым по величине экспортером чугуна, третьим по величине экспортером стальных полуфабрикатов и восьмым по величине экспортером сортового проката, используемого в строительстве.

До российского вторжения 97% экспорта чугуна и 76% экспорта нишевой стали из Украины перевозились морским транспортом, а остальная часть - по железной дороге.
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що стосується "Укрзалізниці", то це і до війни була складна тема - підприємство останніми десятиліттями деградує, а з війною взагалі на ладан дихає. З хорошого там тільки зарплати в вищого начальства)
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03.10.2022 11:55 Ответить
Этот вопрос в любом случае придётся решать. Мы не можем экспортировать исключительно зерно. В этом году и так колоссальный дефицит бюджета, а если экспорт продолжит падать, то бюджет вообще пробьёт дно.
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03.10.2022 23:46 Ответить
 
 