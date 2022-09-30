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После заявления Путина об аннексии оккупированных территорий следует ожидать обострения на фронте, - нардеп "Голоса" Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

На фоне недовольства россиян мобилизацией Путину нужно что-то делать для повышения своего рейтинга. Поэтому после объявления аннексии временно оккупированных украинских территорий он может прибегнуть к эскалации на фронте.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы повысить свой рейтинг, который в ближайшее время у Путина будет падать, поскольку общество (или какая-то часть) не простит ему эту мобилизацию. Ему необходимо сейчас немного изменить картинку, усилить свое влияние на общество. Подозреваю, это будет осуществляться за счет более жестких обстрелов" украинских территорий крылатыми и баллистическими ракетами", – пояснил парламентарий.

Нардеп считает, что также в ближайшие недели следует ожидать обострения на фронте. Мобилизированных россиян и технику со складов будут перебрасывать туда.

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"Хотя не менее 200 тысяч потенциальных мобилизованных сбежали, где-то 100 тысяч они намобилизовали и в ближайшее время намобилизуют еще. Этот ресурс будут перебрасываться на линию фронта. Поэтому возможны интенсивные боевые действия на одном или двух направлениях (три россияне не потянут). Качество этого боевого материала вызывает вопросы, равно как и качество боевой техники, которая активно снимается с хранения.

Но Путину это необходимо, и эскалация в ближайшие недели вполне возможна. Где именно – трудно сказать. Возможно, Бахмутское направление, Марьинка и теоретически наступательные действия в Запорожском направлении", - подчеркнул Рахманин.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
баран тупой, наши сейчас окружают Лиман, а этот рассказывает о великой сруской армии, и что ее нужно боятся
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30.09.2022 14:34
+9
Навколо Лимана вже йде загострення.
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30.09.2022 14:31
+7
Путіну потрібно щось робити для підвищення свого рейтингу...
____________________________________________________________________________
Якщо у нього рейтинг не піднімається, нехай застосує засоби фармакології. Людей вбивати навіщо?
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30.09.2022 14:33
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загострення шизофрении.. и скоро касап в касапа стрелять начнёт..
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30.09.2022 14:30 Ответить
Навколо Лимана вже йде загострення.
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30.09.2022 14:31 Ответить
Шо зробиш -- розуму ж іму не вставиш --- треба бити.
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30.09.2022 14:32 Ответить
Путіну потрібно щось робити для підвищення свого рейтингу...
____________________________________________________________________________
Якщо у нього рейтинг не піднімається, нехай застосує засоби фармакології. Людей вбивати навіщо?
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30.09.2022 14:33 Ответить
Тому що некрофіл.
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30.09.2022 14:41 Ответить
А накуя мертвяку підвищувати рейтинг?
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30.09.2022 14:33 Ответить
баран тупой, наши сейчас окружают Лиман, а этот рассказывает о великой сруской армии, и что ее нужно боятся
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30.09.2022 14:34 Ответить
Вот это Рахманин умную мысль сказал, прям эксперт мирового уровня
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30.09.2022 14:34 Ответить
Ага, і я те ж саме хотів сказати. Причому - а хто "загострювати" буде, нові мобіки?...
Все, що можна було "загострити" вже було і не раз.
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30.09.2022 14:46 Ответить
Рахманінов розумний чоловік, але зараз сказав не доречно, бо війна триває, а інтенсивність постійно змінюється і не обов`язково має реагувати на якісь політичні рішення чи заяви. В любому випадку ЗСУ на сторожі і не слухає «колискові» з офісу Завгоспа чи інших слуг
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30.09.2022 14:42 Ответить
То агрохимию сегодня Цензор процитировал, теперь Рахманина? анорексия (аннексия) исключительно для внутреннего потребления, обострение будет если путлер сможет, вооружить и мотивировать мобиков.
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30.09.2022 14:43 Ответить
Містер "очевидность"...
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30.09.2022 14:51 Ответить
Шо будет с его рейтингом если Белгород и Ростов освободят от Кремлевской Хунты?
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30.09.2022 14:51 Ответить
Після заяви Путіна про анексію окупованих територій , заяву зробив Рахманін
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30.09.2022 14:52 Ответить
Інколи краще жувати, ніж говорити.
На хіба ти ото робиш заяви, дурню? Ти взагалі хто і хто тебе просив варнякать?
Я вже знаю, як ми відновимо економіку після війни. Будемо займатися експортом військових експертів, яких у нас розвелося за час війни - мама не горюй! А отримує ж гніда грошей разів так в 20 більше, ніж пересічний громадянин країни. А толку?
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30.09.2022 14:59 Ответить
Когда то хмыря мавзолейного спросили...что с лодкой?она утонула 🤣🤣🤣
Фишка в том что Гаденыш всех времён и народов осознал, Северные Потопы куда вложены миллиарды долларов,по факту туфта...,но это паБЕДА КГБиста...,типа Наполеон разгромил всю РабZeю в 1812 году,типа Минск,Смоленск,Москву,Бородино...но войну проиграл...🤣
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30.09.2022 15:01 Ответить
Сергей Рахманин опытный аналитик
,на уровне Виталия Портникова и Тараса Березовца с Ромой Цимбалюком...
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30.09.2022 15:11 Ответить
Всі загострення мають бути з українського боку. Нам вже не слід очікувати загострення. Рахманінов може йти в δγπγ
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30.09.2022 15:19 Ответить
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30.09.2022 15:46 Ответить
Что-то он он бледный от своей "заявы".
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30.09.2022 15:56 Ответить
 
 