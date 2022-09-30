На украинку с ребёнком напали в Ирландии. Девочка получила 74 ножевых ранения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ирландском городе Клеркасл совершено нападение на 8-летнюю украинскую девочку, которой нанесли более 70 ножевых ранений в месте жительства для беженцев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Раненую мать и дочь нашли в доме, где проживают украинские беженцы в Клеркасле.
Жители дома услышали шум и пытались попасть в комнату, но не смогли этого сделать. Один из мужчин вышел на улицу и посмотрел в окно, через которое увидел тяжело раненого ребенка.
Позже стало известно, что девочка получила 74 ножевых ранения. Она находится в больнице города Лимерик в критическом состоянии. Во вторник вечером ребенку была проведена неотложная операция, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Мать девочки, которая была найдена без сознания на месте происшествия, остается в тяжелом состоянии в той же больнице, но ожидается, что она выживет.
Сообщается, что полиция уже установила личность подозреваемого, но никаких арестов не производилось. Жители дома, в том числе несколько детей, были переведены в другое жилье.
В рамках расследования полицейские установили передвижение матери и ребенка в течение 48 часов, предшествовавших нападению. Полиция также пытается отследить, с кем они могли общаться.
Несколько недель назад девочка начала посещать местную начальную школу.
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мать ребенка была без сознания, но о ранах не упоминается - делают токсикологическую экспертизу. где отец ребенка неясно - то ли в Ирландии, то ли в Украине.
https://www.independent.ie/irish-news/crime/horrified-resident-raised-alarm-after-spotting-stabbed-ukrainian-girl-8-through-window-of-refugee-accommodation-in-clare-42025141.html
Инфляция 10%,такого уже 100 не было.
https://www.thejournal.ie/russian-deserters-micheal-martin-5874507-Sep2022/
Своїми руками, чи чужими, але *********!
Всі вони мають виздихати нах*й!
Тому касаб це не достаня характеристка . Требо йще додавати що воно московит , що майде кожне воно військовий злочинець !
Скабеева, Соловьёв, Симоньян и её самец, Киселёв, и ещё с десяток выродков роSSийской фашистской пропаганды!