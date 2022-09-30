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Новости За рубежом
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беженцы (1465) дети (6020) Ирландия (96) нападение (2123) украинцы (3736)

На украинку с ребёнком напали в Ирландии. Девочка получила 74 ножевых ранения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ірландія

В ирландском городе Клеркасл совершено нападение на 8-летнюю украинскую девочку, которой нанесли более 70 ножевых ранений в месте жительства для беженцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Раненую мать и дочь нашли в доме, где проживают украинские беженцы в Клеркасле.

Жители дома услышали шум и пытались попасть в комнату, но не смогли этого сделать. Один из мужчин вышел на улицу и посмотрел в окно, через которое увидел тяжело раненого ребенка.

Позже стало известно, что девочка получила 74 ножевых ранения. Она находится в больнице города Лимерик в критическом состоянии. Во вторник вечером ребенку была проведена неотложная операция, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Мать девочки, которая была найдена без сознания на месте происшествия, остается в тяжелом состоянии в той же больнице, но ожидается, что она выживет.

Также читайте: Большинство украинских беженцев в Польше и Германии планируют вернуться домой, - опрос

Сообщается, что полиция уже установила личность подозреваемого, но никаких арестов не производилось. Жители дома, в том числе несколько детей, были переведены в другое жилье.

В рамках расследования полицейские установили передвижение матери и ребенка в течение 48 часов, предшествовавших нападению. Полиция также пытается отследить, с кем они могли общаться.

Несколько недель назад девочка начала посещать местную начальную школу.

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Топ комментарии
+19
бєшаний кацап
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30.09.2022 14:41
+18
жах
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30.09.2022 14:37
+18
это надо назвать - касапизм головного мозга..
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30.09.2022 14:38
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жах
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30.09.2022 14:37 Ответить
это надо назвать - касапизм головного мозга..
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30.09.2022 14:38 Ответить
Це не кацапізм, це скоріш якийсь місцевий божевільний. Бо із-за війни в Україні, в середині ЄС та Британії зявилося купа проблем, яких не було до 24.02. Наприклад, стрімке збідніння населення із-за підвищення цін на життя, космічні комунальні тарифи, божевільна інфляція тощо. І під дією рашистської пропаганди, деякі персонажі звинувачують саме Україну і українців у своїх проблемах.
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30.09.2022 14:47 Ответить
там ничего неясно пока, идет расследование.

мать ребенка была без сознания, но о ранах не упоминается - делают токсикологическую экспертизу. где отец ребенка неясно - то ли в Ирландии, то ли в Украине.

https://www.independent.ie/irish-news/crime/horrified-resident-raised-alarm-after-spotting-stabbed-ukrainian-girl-8-through-window-of-refugee-accommodation-in-clare-42025141.html
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30.09.2022 14:54 Ответить
Ці перераховані вами проблеми почалися не сьогодні , а ще при Ковіді !
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30.09.2022 14:54 Ответить
чого вже прибіднятись - за часів бубонної чуми, ага
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30.09.2022 15:05 Ответить
тебе по ходу чума зачепила, особливо мозги, якщо я помилився і в тебе мозги відсутні ,напиши))) будемо шукати інші органи, які впливають, на твій стан))
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30.09.2022 15:10 Ответить
(не)шановний, притримайте свого язика. Іноді краще промовчати - можна за розумного зійти. Ну і дивіться, щоб випадково за сюжетним твістом я не перебирав ваші органи на своєму холодному, металевому робочому столі
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30.09.2022 15:16 Ответить
в тебе не те, що мозги відсутні, вони в тебе навіть не були передбачені природою, тому не винось свій діагноз, в люди, тримай при собі, бо висер про чуму, такі ж безглуздий, як і ти, по доброті cвоїй , до тебе це доношу , бо самостійно, без мозгів, ти не зрозумієш цього)))
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30.09.2022 15:23 Ответить
ех, ну от наче просиш людину прямим текстом не виносити свою тупість та невихованість на загал а все одно не доходить. Ну нічого, хоч людей розважиш, дурненька мавпочка
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30.09.2022 15:26 Ответить
дурненька мавпочка, цікаво , хто з твоїх батьків придумав тобі це ім"я?)))
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30.09.2022 15:28 Ответить
Судячи з твоєї манери спілкування - ти підліток років 16-18 який ще життя не знав. Звісно, в паспорті може бути зазначена більша циферка, але в такому випадку у мене погані новини стосовно твого інтелектуального розвитку. Тому тримай при собі свої недоречні вкиди. Цей фарс завершено, далі нічого цікавого не вийде - судячи з того скільки раз було використано слово "мозгі" у тебе завершується словниковий запас... ну і ще страждає якість тих слів, що є.
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30.09.2022 15:38 Ответить
дурна мавпо, ти так і не відповів, хто з батьків , побачив в тебе твій діагноз і виходячи з того дав це ім"я, ну не хочеш говорити , не говори)))) дуже шкода, що без мозгів живуть, може ти і не сама шкідлива дурна мавпа, але якби без мозглість, була б смертельним діагнозом, світ був би іншим!
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30.09.2022 15:44 Ответить
а чим Андрій краще від Кирила? У мене в рідні були обидва імені. так шо андрюша - досить.
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30.09.2022 17:40 Ответить
Чому у вас як аргумент-образа. Проблеми з здорожчанням життя почалися не з широкомасштабної війни, а дійсно при обмеженнях які наклали в зв"язку з "епідемією". (поцікавтеся статистикою) і не треба когось обгаджувати (не показуйте свою необізнаність).
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30.09.2022 17:09 Ответить
в Вас видимо еще до ковида.
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30.09.2022 15:55 Ответить
Насправді,Україна дуже сильно потерпає з 2014 року.Це раптом,як що ви не в курсі.
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30.09.2022 16:27 Ответить
лечите глаза лена или голову в целом
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30.09.2022 19:20 Ответить
Аргументуй-Гошшя
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30.09.2022 20:00 Ответить
Немає в ЄС сильного погіршення життя. Живуть майже,як і раніше. Може,ковбасу трохи дешевшу кладуть на хліб.
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30.09.2022 15:03 Ответить
Ты в магазинах не бываешь? Курица несчастная стоит в 2 раза дороже чем год назад. Дизель по 7 злотых. Евро уже по 4.85.
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30.09.2022 15:08 Ответить
Я ж кажу,що ковбасу дешевшу куплять. "Сильне погіршення життя" до українця - це курс долара 8 злотих або 16 або 20. Все відносно. Порівняно з Україною ніякої кризи в Польщі немає.
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30.09.2022 15:49 Ответить
И почему ты Украину с Германией сравниваешь,война в Германии?
Инфляция 10%,такого уже 100 не было.
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30.09.2022 15:59 Ответить
Это мы с тобой сравниваем с Украиной, а с чего полякам сравнивать? Они за год стали жить значительно беднее, я уж не говорю что вместо нормальной колбасы покупать ту что из бумаги, так и новые машины перестали покупать, они-то считают что кризис есть и очень даже. И это еще не начали приходить платежки на газ по новой цене. Клянут ПИС на чем свет стоит.
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30.09.2022 16:00 Ответить
Все може бути(((
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30.09.2022 15:17 Ответить
вони не настільки збідніли як наші, що в один момент втратили все. То ж цим не можна пояснювати такий напад. Дія рашистської пропоганди неможлива, хиба її в середині країни якісь місцеві ліваки озвучують. Інша справа що біженці це незахищена верства, і на них легше всього скоїти напад. А ще й врахувати як багато за кордон "убежало ат вайни хароших, сазнатєльних інтєлігєнтних" русскіх тільки за минулий тиждень.
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30.09.2022 16:15 Ответить
Навіщо ви пишете те,чого самі не розумієте?Звідки у вас така інформація,що європейці звинувачують у цьому Україну.Ви не читайте московитських пропагандонських ресурсів,бо скоро і самі почнете так думати.
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30.09.2022 16:18 Ответить
бєшаний кацап
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30.09.2022 14:41 Ответить
Оркі штурмують Європу, себе вже "біженцями " називають. А тепер напад на українську родину. Не вірю в такі збіги(
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30.09.2022 14:49 Ответить
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, которые бегут от мобилизации.
https://www.thejournal.ie/russian-deserters-micheal-martin-5874507-Sep2022/
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30.09.2022 14:50 Ответить
значить ягідки ще попереду. Ірландская народная республика ісконно русская зємля
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30.09.2022 14:57 Ответить
Шкода дитину і матір , які потрапили до рук , якогось психа 😡
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30.09.2022 14:51 Ответить
Це зробили кацапи!
Своїми руками, чи чужими, але *********!
Всі вони мають виздихати нах*й!
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30.09.2022 15:01 Ответить
Хоч касаб по тюркськи й є різник , але не кожний різник може підняти ножа на 8-річну дівчинку ...

Тому касаб це не достаня характеристка . Требо йще додавати що воно московит , що майде кожне воно військовий злочинець !
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30.09.2022 15:04 Ответить
то не різник, а живодер перекладається. живодер може підняти руку в тому числі і на дитину.
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30.09.2022 16:16 Ответить
Помещение было закрыто изнутри. Мать без сознания но о ранах не сообщается, идет токсикологическая экспертиза. Банально, похоже была под "веществами" и изрезала ребенка. А вот кто ей "вещества" дал - это вопрос.
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30.09.2022 15:10 Ответить
якийсь кацап
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30.09.2022 15:13 Ответить
не сочинять а дождаться результатов следствия
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30.09.2022 15:18 Ответить
Ви думєте там біженці це тільки кандидати наук чи жіночки з дітьми, там і маргіналів вистачає, вже десь був пост у фейсбуці, де укранська біженка розповідає детально про такі притулки і як там всі ці люди проживають, що їх там завжди то алканавти то наркомани чи збоченці тероризують, не виключаю, що або мати під чимось або буха була або співмешканець такий же .
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30.09.2022 15:26 Ответить
Скабєєва підказала версію чи Кісєльов ?
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30.09.2022 16:04 Ответить
Я безошибочно назову имена ублюдков, которые это сделали:
Скабеева, Соловьёв, Симоньян и её самец, Киселёв, и ещё с десяток выродков роSSийской фашистской пропаганды!
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30.09.2022 15:35 Ответить
Там поки не зрозуміло. Проводиться розслідування. Писали що матір знайшли непритомну, але вона наче не поранена, говорили про поранення тільки у дитини
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30.09.2022 15:56 Ответить
поранена, але не так серйозно, як мала, бо написано що стан тяжкий, але очікують що виживе.
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30.09.2022 16:18 Ответить
Якась кончена тварина з ножем. Каструвати і закрити надовго.
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30.09.2022 16:03 Ответить
 
 