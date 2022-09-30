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Рашисты начали депортацию тех, кто сопротивлялся "референдуму" на оккупированной территории Запорожской области, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація

На оккупированной территории Запорожской области рашисты усилили давление на местных жителей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Прессинг и пытки наших жителей усиливаются. Начинаются массовые депортации тех людей, которые противились во время проведения фейкового референдума. Те, кто голосовали против, их начали депортировать", - отметил он.

По словам Федорова, женщине, у которой оккупанты в телефоне нашли доказательства того, что ее ребенок занимался в онлайн-формате по украинской программе, дали 10 дней, чтобы выехать из своего дома.

Также мэр рассказал, что оккупанты массово забирают имущество людей, в том числе дома и квартиры.

Кроме того, оккупанты опубликовали "приказ", согласно которому собираются "национализировать" 200 баз отдыха в Запорожской области.

"Это делается специально, чтобы создать дополнительное давление на жителей… Рашисты пытаются украсть все возможное и невозможное, потому что понимают, что они там не надолго", - добавил мэр Мелитополя.

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Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.

Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.

Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.

И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.

На. Нашу. Землю!

Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону

За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.

И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.

Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.

И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.

Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"

А потом наша ненависть мутирует.

Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.

И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"

Артем Ляшенко
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30.09.2022 14:55 Ответить
...хороші руzzькі - мертві руzzькі !!!
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30.09.2022 15:03 Ответить
кацапам разом з нами не жити. потрібно створити проукраїнські буферні держави навколо кордонів з Україною.
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30.09.2022 15:05 Ответить
А шо робити, коли замість лінії фронту там створена "лінія розмежування" з можливістю перетину в обидва боки з відповідними поборами за перетин як з нашої сторони так і зі сторони кацапів.
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30.09.2022 15:12 Ответить
кто там что чинив?
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30.09.2022 15:31 Ответить
 
 