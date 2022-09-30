Рашисты начали депортацию тех, кто сопротивлялся "референдуму" на оккупированной территории Запорожской области, - Федоров

На оккупированной территории Запорожской области рашисты усилили давление на местных жителей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Прессинг и пытки наших жителей усиливаются. Начинаются массовые депортации тех людей, которые противились во время проведения фейкового референдума. Те, кто голосовали против, их начали депортировать", - отметил он.

По словам Федорова, женщине, у которой оккупанты в телефоне нашли доказательства того, что ее ребенок занимался в онлайн-формате по украинской программе, дали 10 дней, чтобы выехать из своего дома.

Также мэр рассказал, что оккупанты массово забирают имущество людей, в том числе дома и квартиры.

Кроме того, оккупанты опубликовали "приказ", согласно которому собираются "национализировать" 200 баз отдыха в Запорожской области.

"Это делается специально, чтобы создать дополнительное давление на жителей… Рашисты пытаются украсть все возможное и невозможное, потому что понимают, что они там не надолго", - добавил мэр Мелитополя.

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