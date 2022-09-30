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Операция по окружению российской группировки возле Лимана находится "на этапе завершения", - представитель восточной группировки войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,зсу,тренування

На Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки.

Об этом сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Детали по взятым городам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и не будет происходить контратака врага", - сказал он.

По словам Череватого, на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки.

Читайте: Если группировку РФ в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, то оккупантам не хватит сил для организации обороны Кременной и Сватового, - Бутусов

"Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", — заявил Череватый.

Он отметил, что операция на этапе завершения окружения.

По словам спикера восточной группировки войск, у Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена. "Если его под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле Лимана противник более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", - заметил он.

Смотрите: Колонна российских оккупантов пытается вырваться из окружения близ Лимана, - Бутусов. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
В Лимані знаходиться бидлота із - рузького легіона ,, це фактично рузькі нацисти відморозки ***** , ******* есесівці ,, які найбільше ненавидять українців , і найбільше з них знущаються .
Воїни - розпиліть ту наволоч на атоми ! .
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30.09.2022 15:22
+25
Слава воїнам-визволителям!
Слава рятівникам планети від рашизму!
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30.09.2022 15:06
+21
Выкашивать, выкраивать, выбивать, выдавливать, давить, патронов не жалеть, из всех видов оружия! Помним Иловайск!
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30.09.2022 15:22
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Правила форума Совет форумчан
в полон брати кожного десятого
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30.09.2022 15:06 Ответить
Хіба що тільки старих, нема чого повертати в гнійник рашистську молодь.
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30.09.2022 15:14 Ответить
ні, кожного двохсотого
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30.09.2022 15:14 Ответить
I не брали кожного 200-го..
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30.09.2022 15:15 Ответить
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30.09.2022 15:30 Ответить
І свічки пацакам ставити не будемо
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30.09.2022 15:37 Ответить
В полон брати всіх росіян, бо це цінний обмінний фонд. А лугандони - ні, тільки годуй їх потім у в'язниці.
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30.09.2022 16:29 Ответить
Слава воїнам-визволителям!
Слава рятівникам планети від рашизму!
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30.09.2022 15:06 Ответить
Здаров'я пагібшим рашистам
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30.09.2022 15:07 Ответить
тепер головне щою з ОП ніхто не втрутився
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30.09.2022 15:12 Ответить
на фоні шабашу в ********* навряд чи посміють.
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30.09.2022 15:15 Ответить
от же ж гарний день сьогодні і новини чудові!
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30.09.2022 15:12 Ответить
Мишоловка має захлопнутись.
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30.09.2022 15:13 Ответить
хочуть втекти рашисти до ночі на крадених авто..більш хитріші вже здриснули..
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30.09.2022 15:15 Ответить
"підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані", - більше вмотивовані, значить, більше ненавидять Україну. Мають бути знищені.
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30.09.2022 15:16 Ответить
в котле, образованном ВСУ, оказались порядка 5,5 тыс российских военных. К ним на помощь спешно отправили недавно мобилизованных На кадрах много уничтоженной российской военной техники и мертвых российских солдат. Ряд украинских, а также российских СМИ сообщил, что ВСУ замкнули Лиман в котёл. Армия Украины окружилаhttps://twitter.com/user_konev/status/1575809265780264962
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30.09.2022 15:20 Ответить
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30.09.2022 15:28 Ответить
Ну, дай Боже!
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30.09.2022 15:39 Ответить
Якийсь релакс, типу рибок в акваріумі - дивився та дивився би
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30.09.2022 15:51 Ответить
Так, як в Іловайську. Інакше люди не зрозуміють.
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30.09.2022 15:17 Ответить
Вірно, дати їм "коридор" на концерт до Йоськи.
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30.09.2022 15:34 Ответить
Главное переловить всех кошачьих на шапки для ВСУ
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30.09.2022 15:17 Ответить
Бийте хлопці кацапню так щоб з того "казана" кацапи могли "вийти" тільки по шматках! Слава ЗСУ!
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30.09.2022 15:19 Ответить
Не везет кацапам. Здесь котёл и там, куда они попадут, тоже котёл.
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30.09.2022 15:19 Ответить
Вся кокошникоголовая ******* там должна сдохнуть.
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30.09.2022 15:20 Ответить
Там полк кубанских клоунов в окружении оказался,вот этих кизячков всех к стенке за 2014-ый за их гастроли в Крыму и на Донбассе.
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30.09.2022 15:21 Ответить
Жаль козицина там нет. Занишкло бздливое с сабелькой алюминиевой!
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30.09.2022 15:25 Ответить
В Лимані знаходиться бидлота із - рузького легіона ,, це фактично рузькі нацисти відморозки ***** , ******* есесівці ,, які найбільше ненавидять українців , і найбільше з них знущаються .
Воїни - розпиліть ту наволоч на атоми ! .
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30.09.2022 15:22 Ответить
Выкашивать, выкраивать, выбивать, выдавливать, давить, патронов не жалеть, из всех видов оружия! Помним Иловайск!
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30.09.2022 15:22 Ответить
Только б главзебильное за это не прознало, бо может выпустить, как потрох банды Гиркина из Славянска.
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30.09.2022 15:25 Ответить
Пленных не берите! Для обмена есть достаточно. Всех свинособак рашистских уничтожить! Верим в ВСУ! СЛАВА НАЦИИ!
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30.09.2022 15:29 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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30.09.2022 15:54 Ответить
Смерть москалям на нашій землі 😠
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30.09.2022 15:35 Ответить
Иловайский бумеранг ***** , чтобы они все здохли
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30.09.2022 15:45 Ответить
Добриво "Добрий росіянин по-лиманськи"
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30.09.2022 15:47 Ответить
Устроить им котёл, будет самый справедливый вариант. За Дебальцевский, за сгоревших в Еленовке.
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30.09.2022 16:39 Ответить
Надо "поздравить" ***** с его референдумами - колонной пленных рашистов из Лимана.
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30.09.2022 16:40 Ответить
Живими не брати. Всіх москалів у чорнозем
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30.09.2022 16:58 Ответить
"Удалять к чертовой матери не дожидаясь перитонита!" (с)
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30.09.2022 19:18 Ответить
..уничтожить всех...
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30.09.2022 20:47 Ответить
А можна їх всіх вбити ？ Орчіхі від китайців ще народжають Дуже жякую
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01.10.2022 00:16 Ответить
 
 