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Киев отправит в Днепр автобусы на замену тем, которые были повреждены российским ударом, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

дніпро_обстріл

Киев отправит 30 автобусов в Днепр, где российские войска ракетными ударами уничтожили значительную часть городского автопарка.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены почти 100 единиц общественного транспорта – городских автобусов", – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киев будет поддерживать днепрян и предоставит посильную помощь городу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночной обстрел Днепра: один человек погиб, пятеро ранены. Сгорели более 100 автобусов. ФОТО

Как сообщалось, ночью 30 сентября российская ракета попала в городское АТП Днепра, в результате чего 52 автобуса сгорели, а еще 98 были повреждены. В результате затруднено или прекращено движение на многих автобусных маршрутах Днепра.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что столица предоставит помощь населенным пунктам Киевской агломерации, которые наиболее пострадали от российского вторжения, в частности, в виде дотаций на восстановление.

Напомним, РФ вечером 29 сентября нанесла ракетные удары по Днепру и Запорожью.

В результате в Днепре погиб человек, еще 5 ранены, повреждены дома, гимназия, магазин, а также сгорели автобусы АТП.

Также читайте: Киев закупит передвижные мобильные котельные на случай внештатных ситуаций, - Кличко
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Топ комментарии
+6
Молодець Віталій , по - братськи ділиться із Дніпром 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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30.09.2022 15:27
+3
Ну і обов'язково зберіть звову їх в одному місці
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30.09.2022 15:24
+2
как только туда заехали иностранные посольства (особенно США) - сразу перестали лететь ракеты
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30.09.2022 15:42
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Ну і обов'язково зберіть звову їх в одному місці
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30.09.2022 15:24 Ответить
Вы глубже немного подумайте и поймете причину. А именно, что при затратах на покупку автобусов МАЗ из Беларуси (разумеется, через подставную фирму где-то в другом месте) беларуские бизнесмены дают откат в размере 25% от цены, указанной в контракте. То есть каждому чиновнику крайне-крайне выгодно купить как можно больше автобусов. Это асфальт номер 2, абсолютно та же схема, искусственно задранные цены в тендерах закупочных, фейковые требования, под которые внезапно никто кроме МАЗ не попадет, и и все остальное все уже десять лет и более используется, все все это знают. То есть я не буду удивлен, если наводку на автобусы и их сбор в одном месте дали именно с мест по команде. Это же деньги, а то, что страна потеряет в 10 раз больше суммы их взятки по итогу, так им плевать на это. И они ничего не боятся. Суд под ними, прокуроры под ними, да и срок чуть что условный дадут, сказав вернуть половину того, что украли.
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30.09.2022 16:10 Ответить
И селфи с указанием точных координат, приветствуется.
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30.09.2022 15:26 Ответить
Молодець Віталій , по - братськи ділиться із Дніпром 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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30.09.2022 15:27 Ответить
И опять все вместе поставьте и ждите
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30.09.2022 15:28 Ответить
Маршрутки, тобто?
Що, невже Київ нарешті позбудеться цього бамбею і ми матимемо нормальний громадський транспорт, як всюди?
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30.09.2022 15:28 Ответить
маршрутки не являются коммунальной собственностью, довбань
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30.09.2022 16:25 Ответить
Дуже логічно, бо на цей час, Київ це найбезпечніше місто країни, що не зазнає жодних ракетних ударів.
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30.09.2022 15:31 Ответить
как только туда заехали иностранные посольства (особенно США) - сразу перестали лететь ракеты
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30.09.2022 15:42 Ответить
где завгар сгоревших автобусов? на повышение пошел ?
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30.09.2022 16:11 Ответить
погиб во время этого обстрела, сгорел заживо.

можешь пойти на его место - это ж такая простая работа. и безопасная.
типо.
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30.09.2022 16:26 Ответить
город под обстрелами,кто-то обязан был думать
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30.09.2022 17:06 Ответить
дякуємо, пане Віталію!
дякуємо, Київ!
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30.09.2022 16:35 Ответить
 
 