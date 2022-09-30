Киев отправит в Днепр автобусы на замену тем, которые были повреждены российским ударом, - Кличко

Киев отправит 30 автобусов в Днепр, где российские войска ракетными ударами уничтожили значительную часть городского автопарка.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены почти 100 единиц общественного транспорта – городских автобусов", – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киев будет поддерживать днепрян и предоставит посильную помощь городу.

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Как сообщалось, ночью 30 сентября российская ракета попала в городское АТП Днепра, в результате чего 52 автобуса сгорели, а еще 98 были повреждены. В результате затруднено или прекращено движение на многих автобусных маршрутах Днепра.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что столица предоставит помощь населенным пунктам Киевской агломерации, которые наиболее пострадали от российского вторжения, в частности, в виде дотаций на восстановление.

Напомним, РФ вечером 29 сентября нанесла ракетные удары по Днепру и Запорожью.

В результате в Днепре погиб человек, еще 5 ранены, повреждены дома, гимназия, магазин, а также сгорели автобусы АТП.

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