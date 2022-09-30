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Призываем Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Выбор народа" на оккупированных территориях не будет обсуждаться, - Путин
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Президент РФ Путин призвал власти Украины "прекратить боевые действия" и "сесть за стол переговоров".
Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.
"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз говорили", - сказал российский диктатор.
В то же время, Путин заявил, что "выбор народа" на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей "обсуждать не будут".
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+61 Myroslav Hrabovsky 9c770479
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А дальше псевдоисторические высеры в стиле печенегов и половцев. Чмо.
А для дописників українців усе це одно ***** й тільки ватні утирки про ***** кажуть ,що воно не *****м називається а якось по-іншому !
Жодна людина з критичним мисленням ніколи не наважиться порівнювати дії здорової людини й психічно хворої ....
Якщо 60 тисяч московитського фаршу це така "разВОДКА" , якщо 100 тисяч покалічених - теж ... ну тоді йой .
Єдине , що зараз й в майбутньому буде стримувати Залужного від скидання орків автора "разводілово" у море "йще учьора" , це те , що життя українських героїв бережуть й тому будуть *****сосів тушковати поступово з оптімізацією процесу по мінімізації властних втрат !
Ось й зараз ніхто не став брати Лиман у лоб . Лише перекрили постачання з усіх боків й поступово гасять Хаймерсами ...
Скоро они будут вестись на 300-500 км.
Он войну и развязал. Пусть забирает своих басурманов и валит обратно в мокшанские болота. И Чтобы репараций заплатил, а то за ним придёт.
Хвора
людинанедолюдина.
Симптоми співпадають, особливо останій пункт -
Розлад мови. Старече недоумство часто супроводжується підвищеною балакучістю, при цьому словниковий запас дуже обмежений, людина не може чітко висловити свою думку, логічно побудувати пропозицію,
Розлади емоційної сфери. Старий стає примхливим, з'являються різкі перепади настрою, будь-яка неприємність може викликати істерику зі сльозами. Хворий часто впадає в меланхолію і апатію;
Розлад критичного мислення. Літня людина починає жити в ілюзорній реальності, втрачає оціночне судження, страждає від галюцинацій.
Неимоверный долбо..б!
Тов. Путин, так вы войну Украине объявляете или нет?