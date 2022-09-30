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Призываем Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Выбор народа" на оккупированных территориях не будет обсуждаться, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Президент РФ Путин призвал власти Украины "прекратить боевые действия" и "сесть за стол переговоров".

Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз говорили", - сказал российский диктатор.

В то же время, Путин заявил, что "выбор народа" на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей "обсуждать не будут".

Также читайте: Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями
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Топ комментарии
+61
Здохни, Путін.
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30.09.2022 15:32
+57
шо. валізка вже повна? не встигають міняти?
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30.09.2022 15:33
+52
Пуйло, а хто тебе питати буде?
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30.09.2022 15:33
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А то шо, *****?
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30.09.2022 15:45 Ответить
Войну не объявил. Ничего нового не сказал. Только сказал, что там где прошли "референдумы" - уже Россия.
А дальше псевдоисторические высеры в стиле печенегов и половцев. Чмо.
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30.09.2022 15:45 Ответить
Ай деда, ай улыбнул )))
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30.09.2022 15:45 Ответить
Здохни паскуда і хай здохне твоя росія ,ти мерзота ,злочинець ,ти варвар і місце твоє і твої злочиної кліки в гаазькому трибуналі.
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30.09.2022 15:46 Ответить
Хйло куда-то спешит, видимо. по ночам че-то подписывает на следующий день че-то вякает. может на тот свет зовут? интересно, кто, вроде еще Москву не обстреливали.
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30.09.2022 15:46 Ответить
город в смысле
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30.09.2022 15:47 Ответить
Етот ****** маразматический еще и обвиняет что ето мы начали войну в 2014. Что тут еще можно сказать. Только ампутация головы поможет в даном случае
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30.09.2022 15:46 Ответить
Гарно путін розвів зебіла, заставив його розмінувати південь, а потім собі спокійно зробив сухопутний коридор в Крим
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30.09.2022 15:46 Ответить
Нахер йдуть усі , хто ***** називає якось по-іншому . Адмінам - можно ... бо вони журналісти .
А для дописників українців усе це одно ***** й тільки ватні утирки про ***** кажуть ,що воно не *****м називається а якось по-іншому !
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30.09.2022 15:53 Ответить
А по суті мого комента, щось заперечиш?
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30.09.2022 15:55 Ответить
Суть того , що ***** це в тому числі й стан психічного здороввя ...

Жодна людина з критичним мисленням ніколи не наважиться порівнювати дії здорової людини й психічно хворої ....

Якщо 60 тисяч московитського фаршу це така "разВОДКА" , якщо 100 тисяч покалічених - теж ... ну тоді йой .

Єдине , що зараз й в майбутньому буде стримувати Залужного від скидання орків автора "разводілово" у море "йще учьора" , це те , що життя українських героїв бережуть й тому будуть *****сосів тушковати поступово з оптімізацією процесу по мінімізації властних втрат !

Ось й зараз ніхто не став брати Лиман у лоб . Лише перекрили постачання з усіх боків й поступово гасять Хаймерсами ...
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30.09.2022 16:09 Ответить
шо да, то да
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30.09.2022 16:01 Ответить
Це спроба закінчити війну, яку ***** програє. Але гопота є гопота. Таким в кадик якщо дасиш у дворі тільки тоді починяють щось розуміти
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30.09.2022 15:47 Ответить
Кришкою лиманського котла яйця прищемило от воно й верещить.
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30.09.2022 15:47 Ответить
А-ха-ха, а як дишал, як дишал, як щоки надував! А висрав "заклик до переговорів". На х*й іди, ******** плєшивий. ЗСУ твою срану "втарую армію міра" розмотали вже майже в нуль, і не зупиняться.
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30.09.2022 15:47 Ответить
Могилизация РАБzeи,это выбор рюZZkoго быдла Шариковых.🦍.., а путлер Капут...,то выбор Украины... Слава ЗСУ й♥️🖤🔱💪
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30.09.2022 15:48 Ответить
Я думал что его налюбила его же разведка на счёт лёгкой победы над Украиной. Но тут, похоже, он явно не в адеквате.
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30.09.2022 15:48 Ответить
пу.. - иди на ху...
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30.09.2022 15:49 Ответить
РАДА должна признать независимость Воронежской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарского края. Ставрополье признаем позже. "Выбор народа" не обговаривается. Предложил Б. Берёза. Кто-то против?
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30.09.2022 15:50 Ответить
Так нельзя. Сначала этим республикам нужно провести референдум о своей независимости. На Львовщине.
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30.09.2022 16:06 Ответить
Дрібний провінційний катляр приїзжає до Лондона з купою краплених карт , надрукованних на туалетному папірі ... Й дико здивованний чому усі жителі міста на запрошення сісти з їм за гральний стіл -- регочуть й пронуються поперше помити добре руки я підмити щильно дупу ... Мовляв як-то вони бачать що в його усе життя один постійниий крап . Бо воно ж в його Мухосранську було картковою зіркою ! А тут вимагать щеплення від сказу й справку від псіхіатра !
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30.09.2022 15:50 Ответить
Дядя Вова, переговоры ведутся посредством HIMARS.
Скоро они будут вестись на 300-500 км.
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30.09.2022 15:50 Ответить
Ох, нарвався пуйло на Володю Боневтіка. Бо він казав недавно, що якщо був би президентом у 2014 році, то всіх порвавби, а Крим не віддавби. Вова вийшов рвати пуйла, чи ще ні?
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30.09.2022 15:51 Ответить
Ще в 2014 році казав не потрібно дивитися на те що робе русня, а їб@шити їх інакше крові буде ще більше.Але всі казали .а як же мирні і домывки.Тепер мої слова не здаються такими вже негативними.
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30.09.2022 15:51 Ответить
Почитал его тезисы в телеге... Ну тут 2 варианта, или он всей планете войну оюъявить должен, или одеть рубашку с длинными рукавами.
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30.09.2022 15:52 Ответить
и завязать те рукава у него на спине.
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30.09.2022 15:56 Ответить
на шиї
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30.09.2022 16:33 Ответить
- войну, которую он развязал еще в 2014 году ...

Он войну и развязал. Пусть забирает своих басурманов и валит обратно в мокшанские болота. И Чтобы репараций заплатил, а то за ним придёт.
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30.09.2022 15:52 Ответить
Як кажуть в народі: "Про що можна говорити з довбойобом" . Як влучно підходить під сьогодення
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30.09.2022 15:53 Ответить
після Бучі та Ізюму ? він ідіот ?
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30.09.2022 15:53 Ответить
Заява для внутрішнього споживання
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30.09.2022 15:54 Ответить
Ну що зєля, слово тримати будеш? Чи знову витрешся? Ніякі переговори і раніше були неможливі, а тепер у преза немає більше варіантів питляти. Війна завершиться коли згорить москва.
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30.09.2022 15:54 Ответить
Переговорів не буде вас всіх вбити .ВСЕ КРАПКА !
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30.09.2022 15:54 Ответить
Этому дегенерату диагноз уже давно поставили и то, что оно бредит, в принципе не имеет никакого значения...
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30.09.2022 15:55 Ответить
Я слышал, что по ночам, из кремля, раздаются крики: Шойгууу верни мне мои легионы!
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30.09.2022 15:56 Ответить
"выбор не обговорюеться" *****...сь
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30.09.2022 15:57 Ответить
А куди пішов руський корабель?
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30.09.2022 15:59 Ответить
выбор не обговорюеться
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30.09.2022 22:12 Ответить
Така ху#ня малята буває коли до влади приходить організована злочинна група та ще й з отруєними важкими наркотиками мізками.
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30.09.2022 16:00 Ответить
на фото похож на отмытого и приодетого чмоба из Усть-Кута.
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30.09.2022 16:01 Ответить
моль, соси у ВСУ!
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30.09.2022 16:03 Ответить
Що би ти сдох тварь
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30.09.2022 16:03 Ответить
На каких условиях этот пациент ставит нам условия?
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30.09.2022 16:04 Ответить
оно не успокоится, одеса и киев в планах имперастов
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30.09.2022 16:04 Ответить
Звоните в психиатрическую, пусть высылают машину.
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30.09.2022 16:05 Ответить
ВСУ насрать, что он там кукарекает! ВСУ все освободит и будет бить русских хоть бесконечно!!!
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30.09.2022 16:06 Ответить
Ни каких не может быть переговоров, только капитуляция России на условиях Украины и ее союзников. Условия очень простые: Отстранение от власти Путина и его окружения и суд над ними. Освобождение оккупированных территорий Украины (естественно включая Донбасс и Крым). Выплата Россией материального ущерба принесенного Украине. Запрет России иметь свою армию, входить в различные военные блоки. Разделение России на сферы влияния, которые будут контролировать Украина, США, Англия, Польша и другие. Возврат Украине ее исконной территории Кубани. В нынешних границах Россия уже не будет и т.д.
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30.09.2022 16:09 Ответить
Ну вже ні. ЗСУ продовжать атакувати, навіть якщо буде ядерний удар.
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30.09.2022 16:11 Ответить
Vibor rjuzzkogo naroda v Ukraine ne buģet obsuždatsja.
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30.09.2022 16:11 Ответить
І це тіло пропонує Києву "припинити бойові дії..." . Таке враження, що це Київ почав війну.
Хвора людина недолюдина.
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30.09.2022 16:13 Ответить
гитлер предложил переговоры...
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30.09.2022 16:15 Ответить
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30.09.2022 16:17 Ответить
Київ закликає Москву скласти зброю,і здатися. Або залишити окуповані території "без припиненя війскових діи",як казали рашикі ще у березні.
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30.09.2022 16:21 Ответить
Так із божевільними карликами ніхто і не збирався розмовляти.
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30.09.2022 16:23 Ответить
Взагалі не треба сприймати те, що це ***** мекекече. Хай собі мекає, а нам своє робить - іпашити русню ще більше.
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30.09.2022 16:27 Ответить
Пішов у дупу, блазень.
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30.09.2022 16:57 Ответить
Пуйло усвідомив що йому невдовзі гаплик.
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30.09.2022 17:23 Ответить
Cпочатку хотіла написати що він просто божевільний, але... цьому тілу вже 70 років, тобто очевидний початок невідворотних змін в мозку.
Симптоми співпадають, особливо останій пункт -

Розлад мови. Старече недоумство часто супроводжується підвищеною балакучістю, при цьому словниковий запас дуже обмежений, людина не може чітко висловити свою думку, логічно побудувати пропозицію,

Розлади емоційної сфери. Старий стає примхливим, з'являються різкі перепади настрою, будь-яка неприємність може викликати істерику зі сльозами. Хворий часто впадає в меланхолію і апатію;

Розлад критичного мислення. Літня людина починає жити в ілюзорній реальності, втрачає оціночне судження, страждає від галюцинацій.
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30.09.2022 17:42 Ответить
Які чемадани дістрофік міг носить?він гандони за собчаком таскав.
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30.09.2022 17:54 Ответить
Закрийте цьому ху"лу ротяку йогож корнішоном.. і нехай сосе!
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30.09.2022 18:15 Ответить
Шо воно несе это лысое ******?
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30.09.2022 18:55 Ответить
🤣🤣🤣Ага, а то як же...
Неимоверный долбо..б!
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30.09.2022 19:18 Ответить
"...вибір народу..."?
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30.09.2022 20:02 Ответить
...ога счас,ток шнурки погладят и с тобой падлой будут переговоры вести . жди тварь бункерная!!!
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30.09.2022 20:46 Ответить
Який вибір народу?Вибір расєї це не вибір українського народу.
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30.09.2022 22:27 Ответить
Ну так кубанська народну республіку даешь!!! І Таганрозьку народну республіку Україна підтримає рішення громадян цих областей про вступ до України
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01.10.2022 00:11 Ответить
Треба психіатра терміново людина хвора на голову
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01.10.2022 00:13 Ответить
Окурок заигрался в блефы, его альтернативную реальность Украина поставит на место.
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01.10.2022 04:30 Ответить
Минуточку!
Тов. Путин, так вы войну Украине объявляете или нет?
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01.10.2022 09:34 Ответить
Вибір народу України - знищення рфії, пуйла та його **************!!!
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01.10.2022 15:17 Ответить
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