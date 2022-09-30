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Путин - Киеву: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами РФ. Навсегда. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин в речи в Георгиевском зале Кремля перед подписанием договора о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России обратился к украинским властям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил  Путин.

Также читайте: Призываем Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. "Выбор народа" на оккупированных территориях не будет обсуждаться, - Путин

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+110
Ху# тобі на комірець, парашник..
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30.09.2022 15:45
+85
Сталін думав, що теж окупував пів-Європи назавжди...
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30.09.2022 15:45
+71
Знаете что самое лучшее в касапах - Ничего...
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30.09.2022 15:45
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Страница 3 из 3
ПНХ бункерный.... всем пофиг что ты сказал.
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30.09.2022 18:07 Ответить
Зрозуміло що русня хоче отримати передишку,а потім знову буде нападати,відкушувати нові території. А що ж Ставка Зеленого говнокомандувача? Наполеонович відповів.....черговивою заявкою на вступ в НАТО...Практично припинилися бої в Херсон та Запор областях,припинилися обстріли Криму,обстріли Рашки і не розпочиналися.... Натомість Єдині зеновини,жданови,арєстовічі безупинно молотять про взяття Ямполя.Це важливо але схоже,що наріду замилюють очі Ямполем щоб прикрити грандіозний провал на Півдні....
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30.09.2022 18:09 Ответить
Вчора звечора бахало в Криму.
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01.10.2022 08:37 Ответить
кремлевский опущенный петушара, "навсегда" тебя Сицзинпинь со своим Китаем в твое раздолбанное очко имеет... а у Украинских ЗСУ ты можешь "навсегда" только за щеку брать...
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30.09.2022 18:10 Ответить
А не было референдумов. Был цирк на камеру, с вбрасыванием десятка бюллетеней.
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01.10.2022 08:01 Ответить
Так всі диктатори психічно хворі. Людина з нормальною психікою николи не стане гітлером, сталіним, чи путіним.
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30.09.2022 18:33 Ответить
Медицина таких не вважає психічно хворими. Напевно тому що медицина боїться підставляти лікарів під цих маньяків. Уявіть собі, якщо якісь лікарі визнали Гітлера, Сталіна і т.п при їх життю психічно хворими. То цьому лікарю не довго жити, навіть коли він живе в іншій країні.
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30.09.2022 22:54 Ответить
Так й я про це
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01.10.2022 07:25 Ответить
Аляску аннексируй.
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30.09.2022 18:20 Ответить
А хуху не хохо
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30.09.2022 18:27 Ответить
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30.09.2022 18:28 Ответить
Этот ублюдок этим пытается спасти свою никчемную жизнь, но наказание будет неотвратимо!!!
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30.09.2022 18:36 Ответить
*** тобі у рот, кончене)
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30.09.2022 18:36 Ответить
С таким же успехом, недоросток, ты можешь объявить гражданами рассеи марсиан. Правовые основания - одинаковые - только одно твое желание надеть корону вместо шутовского колпака.. Придурок классический. Дай дураку власть...
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30.09.2022 18:45 Ответить
Пшел накуй!
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30.09.2022 18:48 Ответить
В цьому житті єдине , що може статися "нафсєхда" так то розвал московії назавжди !

Бо які в країні процедури , така в них й держава ...
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30.09.2022 18:48 Ответить
Бо будь які зміни в Конституції України , самі дрібнесенькі розтянуті по процедурам на рік півтора .

Й це називається інституційність держави в правознавстві .


В ***** є більшість будь яка й будь де , вони могли проголосувати будь що -- а хоч й відміну законів Н"ютона й Кеплера ... Абсурд повний , але процедуру виконали .

А тут воно єдинопідписнє каже , що уже "всьо" в його хворому розумінні ...

То вже не легка форма псіхічної хвороби , якась особисто хронічна -- це панічна атака , дуже складна й незвороня .
Воно так поспішало "на потяг" , що не встигло захопити квітки , пачпорт й навіть не поміняла обісранні тріко ....

Й тепер не так вже довго й його викинуть на повному ходу с того потяга -- пикою в багнюку !
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30.09.2022 18:51 Ответить
....а територія московії стає провінцією Китаю навсігда!!!!!
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30.09.2022 20:17 Ответить
Ну что ж, тем мешканцям, которые решили стать гражданами расеи придется туда и выехать. Украинцы не против

А насчет "навсегда" - так Совок тоже был навсегда ... и сдох.
Не все народы захотели остаться в тюрьме народов.
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30.09.2022 18:50 Ответить
вот это в запорожье удивились...
а куйлу предлагаю пересмотреть фильм раз на раз не приходится
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30.09.2022 18:56 Ответить
путін ПНХ!!!Слава ЗСУ!
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30.09.2022 18:59 Ответить
🤣🤣🤣😂Яке ж ти убожество ....
Мріяти - це безкоштовно
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30.09.2022 19:16 Ответить
Як чітко зауважив Гегель і як точно зробив це кремльовський ********:
Гегель зауважує де -то, що всі великі всесвітньо-історичні події та особистості повторюються двічі: перший раз як трагедія, а другий - як фарс ».
расія і путін - жалюгідна пародія на третій рейх і гітлера
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30.09.2022 19:21 Ответить
Гей, *****, а ху-ху не хо-хо!?
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30.09.2022 19:22 Ответить
Будуть мобілізовувати наших людей з цих територій
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30.09.2022 19:22 Ответить
*****, ідеш на *** зі своїм *****станом!
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30.09.2022 19:23 Ответить
Х@@ло не с
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30.09.2022 19:24 Ответить
Кабаку тобі в сраку і дві в умі , щоб голова не теліпалася !
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30.09.2022 19:27 Ответить
Очевидно же, что это гнусное и мерзкое существо ищет повод применить ядерное оружие. ****** понимает, что войну точно проиграет, если воевать и дальше конвенциональным оружием. Но, однако, оно приблизит свой смертный час, на радость всего мира.
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30.09.2022 19:34 Ответить
С учётом всех выпущенных ракет ,мин,бом- он уже его применил!
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01.10.2022 12:56 Ответить
Ничего нового - Пынька сказал народам Даунбасса куда им скоро придется бежать. Навсегда.
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30.09.2022 19:38 Ответить
Х@@ло не спромігся досягнути своєї мети, а тому розуміючи це оголосив мобілізацію і розпочав підготовку до подальшої ескалації. Але на весь світ буде заявляти що закінчує війну і загарбані території залишає за собою.
Зараз же знайдуться радники які будуть спонукати Україну прийняти це як належне і не зворотнє...
Хибним кроком є заявка Зе про вступ до НАТО, бо тоді або Україну приймуть без анексованихтериторій або відмовлять у прийнятті й одне і інше є не прийнятним.
Або ми стоїмо до кінця і відвойовуємо свої території, або по суті приймаємо капітуляцію... з подальш
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30.09.2022 19:41 Ответить
загрозою окупації інших територій.
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30.09.2022 19:43 Ответить
Або просто кладемо наше населення на плаху, i залишаемо ВСЮ Украiну Путiну.
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30.09.2022 22:26 Ответить
Хіба скотобєєву ,симонян,солов*не гімно-вже звільнили,а оце недороблене їх пробує замінити?Тепер уже 3 в одному? Нормальний маркетінговий хід....Цікаво-а жителі цих,всі жителі,областей і Криму про це знають?Ну що назавжди? Цікаво,якщо через тиждень Шольц проведе референдум-ті ж самі області приєднаються до Німеччини,чи ще більше областей захоче волевиявлитися?
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30.09.2022 19:42 Ответить
расія сдєсь навсєгда🤡
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30.09.2022 19:44 Ответить
ахаха ****, яке ж воно й...нуте і кумендне водночас.

і Харків вже був навсєгда... і Київ був за 3 дні... він взагалі в курсі що Запоріжжя під контролем України.... ? ******** разадай патроні, єто назівається)

та ще й навсєгда
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30.09.2022 20:33 Ответить
После разрушенных городов и десятков тысяч убитых и изнасилованных женщин, детей, пожилых людей, которые потеряли все, общаться с рашистами культурно не приходится да и вообще не валяйте ваньку.
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30.09.2022 21:19 Ответить
Це ми вас убиваємо чи ви нас убиваєте, прийшовши на нашу землю, яку ваш долбаний шизофреник оголошує расєєю. А наші Збройні Сили вимушені вбивати ваших покидьків, бо вони вбивають наш народ і на останок я вас не обматюкала і нічим навіть не образила, але раша це заслужила, щоб її весь світ ненавидів і презирав.
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30.09.2022 21:43 Ответить
Какого путина ? Нет путина. Это недоразвитое насекомое. Потому что даже звери так не поступают.
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30.09.2022 21:20 Ответить
Себался
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30.09.2022 21:44 Ответить
Кращої відповіді, ніж
«пу-тін ху#ло!
лала-лала-лала-лала…»
всеодно вже не придумати!
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30.09.2022 20:37 Ответить
Кажу, як мешканець Запоріжжя! ПТН-ПНХ *****!!!!
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30.09.2022 20:42 Ответить
Проведи ще референдум серед інопланетян і за результатами причисль їх до Ху...лостану
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30.09.2022 20:48 Ответить
Ще не було Москви, коли Київською Руссю правив Великий Київський Князь Володимир.
Москва була заснована Київською Руссю (Володимиром), а тому є частиною давніх українських земель!!!
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30.09.2022 21:01 Ответить
Русь"Київську" придумали в 19 ст, щоб зробити її правонаступницею придуману "московську Русь". Була одна Русь з столицею в Києві. Москву заснував Андрій Довгорукий, каліка-княжич з короткими ногами, якому не знайшлося князівства поблизу Києва.
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01.10.2022 08:49 Ответить
А ты ***** недоношенное у жителей спросил хотят ли быть гражданами оркостана. На все что ты чмо способилось так это с автоматами ходить по квартирах. Вот это " референдум " , которого еще не знала ИСТОРИЯ. И знать уже не будет.
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30.09.2022 21:17 Ответить
Володька, ты зачем усы сбрил, дурик?
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30.09.2022 21:42 Ответить
много ходов очка - объявить жителей оккупированных территорий своими и погнать их на могилизацию. Чтобы украинцы украинцев убивали. Он мечтает об этом, ублюдок кровожадный.
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30.09.2022 22:10 Ответить
Мало того , что муйлуша - псих, но это еще и необразованный дурак. Пыня - это шлепер-2, который может три слова связать в предложение и не более.
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30.09.2022 22:10 Ответить
Из-за необразованности пыни не приходится говорить о его нравственности.
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30.09.2022 22:12 Ответить
путин, пашел *****. ***** ******.
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30.09.2022 22:21 Ответить
З якого лиха вони мають бути громадянами росії.?Їм же оголосили незалежність і суверенітет то до чоготут російське громадянство?У путіна новий синдром проявився -синдром барона Мюнхаузена.Що тут скажеш?Хвороба прогресує
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30.09.2022 22:23 Ответить
****** dremuchiy. Tvoi soldatiki-korm dlya chervey.
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30.09.2022 22:42 Ответить
Це чмо забуло запитати у самих українців, чи хочуть вони бути разом з болотом
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30.09.2022 22:42 Ответить
На какое животное похож?

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30.09.2022 22:56 Ответить
Тю, поц разве - животное? ...ХМЫ...
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30.09.2022 23:01 Ответить
Хотя и поц, но на крысу наверно похож.
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30.09.2022 23:07 Ответить
Коли вже те курвище на гілляці теліпатиметься?
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30.09.2022 23:26 Ответить
Это существо не достойно называться даже животным.
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30.09.2022 23:46 Ответить
Оно думає що виведе наз з рівноваги і деморалізує.Такий дурень і думав перемогти Україну! Коли думав посіяти робрат,Україна ще більш стала єдиною,коли напав на внеблокову країну, змусив 90% України погодитися вступити в НАТО, коли намагається діяти на нерви ,тільки дражнить, і злить більше, що стимулює українців добратися до його горлянки.
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01.10.2022 00:45 Ответить
Если напился, то до утра, а если дебил, то навсегда!
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01.10.2022 01:13 Ответить
Он до сих пор не понимает почему весь мир просто ржёт и с его мобилизации и с его референдумов 😂😂
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01.10.2022 03:51 Ответить
Після всіх коментів і добавити нічого... але хоч щось -пуйло *****...фу, полегшало
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01.10.2022 03:57 Ответить
ОПЯТЬ ПЗДИТ !!!
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01.10.2022 05:44 Ответить
ичкерия будет независимой . татарстан тоже . сахалин . итуруп.шикотан . хабомаи это японские острова . забайкалье и владивосток заберет китай без всяких референдумов . калининградская область это восточная пруссия . кенигсберг это немецкая земля . там и финляндия про свои земли не забыла . короче ***** открыл себе люк в сортирную яму где он бензоколонку и похоронит . товарищ си об этом ***** уже предупредил . а очереди бегущих крыс из ********* показывают уровень ..патриотизма.. чмобиков
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01.10.2022 07:11 Ответить
Наказую:
.
1. Приєднати до Держави Україна міста москва
2. У звязку з ненадібностю спалити м.москва та направити його населення по курсу російського корабля,тобто на х...й
3. Термін виконання - 07.10.2022р.
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01.10.2022 07:30 Ответить
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01.10.2022 08:15 Ответить
Де-юре не може стати де-факто, якщо це вирішено злочинним наміром, яка наприклад суддя Логвіна винесла замовне рішення на користь поліціянта Бугая Олександра. А от тепер де факто суддя Логвіна - окупант
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01.10.2022 08:51 Ответить
Він ще Запоріжжя не взяв, а нявкає про громадянство. Не всі вдома.
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01.10.2022 09:05 Ответить
третий рейх тоже был на века...
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01.10.2022 09:18 Ответить
А куда делась Харьковская?! 🤡
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01.10.2022 10:41 Ответить
Прикиньте, прокидаєтесь ви такі в Запоріжжі, всюди ЗСУ і жовто-блакитні прапори,
аж раптом якесь ***** каже, що тепер ви громадянин РФ.
Геть @бнуте.
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01.10.2022 15:15 Ответить
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