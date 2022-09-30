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Путин - Киеву: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами РФ. Навсегда. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин в речи в Георгиевском зале Кремля перед подписанием договора о "вхождении" оккупированных украинских территорий в состав России обратился к украинским властям.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их хозяева. Люди, живущие в "ДНР", "ЛНР", Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин.
Топ комментарии
+110 Alex T 01c3574b
показать весь комментарий30.09.2022 15:45
+85 Харьков Сумской
показать весь комментарий30.09.2022 15:45
+71 Колян Коляныч
показать весь комментарий30.09.2022 15:45
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Пожалуйста, подождите...
Бо які в країні процедури , така в них й держава ...
Й це називається інституційність держави в правознавстві .
В ***** є більшість будь яка й будь де , вони могли проголосувати будь що -- а хоч й відміну законів Н"ютона й Кеплера ... Абсурд повний , але процедуру виконали .
А тут воно єдинопідписнє каже , що уже "всьо" в його хворому розумінні ...
То вже не легка форма псіхічної хвороби , якась особисто хронічна -- це панічна атака , дуже складна й незвороня .
Воно так поспішало "на потяг" , що не встигло захопити квітки , пачпорт й навіть не поміняла обісранні тріко ....
Й тепер не так вже довго й його викинуть на повному ходу с того потяга -- пикою в багнюку !
А насчет "навсегда" - так Совок тоже был навсегда ... и сдох.
Не все народы захотели остаться в тюрьме народов.
а куйлу предлагаю пересмотреть фильм раз на раз не приходится
Мріяти - це безкоштовно
Гегель зауважує де -то, що всі великі всесвітньо-історичні події та особистості повторюються двічі: перший раз як трагедія, а другий - як фарс ».
расія і путін - жалюгідна пародія на третій рейх і гітлера
Зараз же знайдуться радники які будуть спонукати Україну прийняти це як належне і не зворотнє...
Хибним кроком є заявка Зе про вступ до НАТО, бо тоді або Україну приймуть без анексованихтериторій або відмовлять у прийнятті й одне і інше є не прийнятним.
Або ми стоїмо до кінця і відвойовуємо свої території, або по суті приймаємо капітуляцію... з подальш
і Харків вже був навсєгда... і Київ був за 3 дні... він взагалі в курсі що Запоріжжя під контролем України.... ? ******** разадай патроні, єто назівається)
та ще й навсєгда
«пу-тін ху#ло!
лала-лала-лала-лала…»
всеодно вже не придумати!
Москва була заснована Київською Руссю (Володимиром), а тому є частиною давніх українських земель!!!
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1. Приєднати до Держави Україна міста москва
2. У звязку з ненадібностю спалити м.москва та направити його населення по курсу російського корабля,тобто на х...й
3. Термін виконання - 07.10.2022р.
аж раптом якесь ***** каже, що тепер ви громадянин РФ.
Геть @бнуте.