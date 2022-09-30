Пока Путин выступает, российские войска бежали из Ямполя, Дробышева и бегут из Лимана, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Путин лжет, чтобы затянуть войну, чтобы назвать свое очередное поражение какими-то не обидными словами, потому что он знает, что Украина победит.
Об этом заявил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Глядя на выступление Путина, россиянам нужно помнить одно - а отвечает ли он за свои слова? Еще два дня назад агитаторы Путина загоняли людей на "референдум" за присоединение Донбасса, убеждали, что Россия возьмет оккупированные территории Украины в свой состав, и что это станет решением всех проблем, принесет мир, победу России, и кто-то поверил Путину и подписался.
А сегодня, пока Путин выступает, российские войска бежали из поселка Ямполь, из села Дробышево и бегут толпами из Лимана, бросают всех поверивших Путину.
Путинская армия бежит, Украина освободит целый район Донбасса, как только что освободила всю Харьковскую область, а раньше Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Николаевскую. А потом пойдет дальше. И настанет день, когда мы освободим все.
А в Лимане скоро будет работать фильтрационный пункт СБУ, и ни один предатель не уйдет от возмездия. И такая фильтрация будет впоследствии на всей оккупированной территории и в Донецке, и в Луганске, и в Крыму. Потому, что бы ни сказал Путин, он лжет прямо сейчас. Он придумывает слова, чтобы затянуть войну, чтобы назвать свое очередное поражение какими-то не обидными словами, потому что он знает то же, что и все мы – Украина победит. Тяжелой ценой, но победит, и те, кто верит Путину, будут либо брошены, либо зарыты.
Посмотрите, скажет ли Путин что-нибудь о Лимане, и чей флаг будет над Лиманом через несколько дней", - заявил журналист.
Пожалуйста, подождите...
Вешать нас будут не ЭТИ а ТЕ..которые уже прорвали фронт....
Владимир Владимирович.... а вы шпион ЦРУ?!
Шикарный котёл.
На его фоне выступление Путина будет смотреться, как фарс.
Но он и так уже выглядит, как маньяк-террорист, а теперь ещё будет выглядеть, как посмешище.
(с) Б.Б.
абсолютного досягти дуже важко(
Може запросити для охорони кордонів когось із прикордонниківЕС - поляків, британців ?
"Та Херсон ми відвоюємо за три дні,а сьогодні треба укріпляти позиції біля Донбасу."
Так і сьогодні: завтра буде оточення,завтра будуть новини,завтра буде фільтрація і котел.
А сьогодні? Сьогодні всі біжуть,поки путін бреше.
піди поплач. або зганяй на передову - покажи як звільняти треба.
ти кацап хоч би новини дивився перед тим як серити, бо кожен українець знає що Запоріжжя ніколи не здавали оркам.
Українець не може це "забути" чи не звернути уваги
бляха як ви палитеся це капець...
@ezhovs
·
4 ч
Решение властей Тувы выдавать взамен мобилизованного члена семьи по барану - это настолько символично, что даже сначала подумал, будто сайт правительства взломали
Присвята фуйлу
Алло, алло, Джеймс, какие вести?
Давно я дома не была.
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?"
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка!"
- Так, ерунда, пустое дело,
Кобыла ваша околела,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
- Алло, алло, Мартен, ужасный случай,
Моя кобыла умерла.
Скажите мне, мой верный кучер,
Как эта смерть произошла?
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Все хорошо, как никогда.
К чему скорбеть от глупого сюрприза,
Ведь это, право, ерунда.
- С кобылой что - пустое дело -
Она с конюшнею сгорела.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
- Алло, алло, Паскаль, мутится разум,
Какой неслыханный удар,
Скажите мне всю правду разом,
Когда в конюшне был пожар?
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
И хороши у нас дела,
Но вам судьба, как видно, из каприза
Еще сюрприз преподнесла:
- Сгорел ваш дом с конюшней вместе,
Когда пылало все поместье,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
- Алло, алло, Люка, сгорел наш замок,
Ах до чего мне тяжело,
Я вне себя, скажите прямо,
Как это все произошло?
- Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
- Упавши мертвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковер,
И запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел до тла,
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
Так, что на бронетехнике или верхом на удаче проскочить по дороге можно. Всего час езды и ты уже далеко от Лимана.
Я скажу: зрада зрадная.
Зеля отдал Залужному приказ освободить все оккупированные рашей территории к 1 октября, а ЗСУ забили, все пропили и решили не звильнять.
если шо - это бы сарказм.
дебилы мать вашу.