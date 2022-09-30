Пока Путин выступает, российские войска бежали из Ямполя, Дробышева и бегут из Лимана, - Бутусов

Путин лжет, чтобы затянуть войну, чтобы назвать свое очередное поражение какими-то не обидными словами, потому что он знает, что Украина победит.

Об этом заявил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Глядя на выступление Путина, россиянам нужно помнить одно - а отвечает ли он за свои слова? Еще два дня назад агитаторы Путина загоняли людей на "референдум" за присоединение Донбасса, убеждали, что Россия возьмет оккупированные территории Украины в свой состав, и что это станет решением всех проблем, принесет мир, победу России, и кто-то поверил Путину и подписался.

А сегодня, пока Путин выступает, российские войска бежали из поселка Ямполь, из села Дробышево и бегут толпами из Лимана, бросают всех поверивших Путину.

Путинская армия бежит, Украина освободит целый район Донбасса, как только что освободила всю Харьковскую область, а раньше Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Николаевскую. А потом пойдет дальше. И настанет день, когда мы освободим все.

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А в Лимане скоро будет работать фильтрационный пункт СБУ, и ни один предатель не уйдет от возмездия. И такая фильтрация будет впоследствии на всей оккупированной территории и в Донецке, и в Луганске, и в Крыму. Потому, что бы ни сказал Путин, он лжет прямо сейчас. Он придумывает слова, чтобы затянуть войну, чтобы назвать свое очередное поражение какими-то не обидными словами, потому что он знает то же, что и все мы – Украина победит. Тяжелой ценой, но победит, и те, кто верит Путину, будут либо брошены, либо зарыты.

Посмотрите, скажет ли Путин что-нибудь о Лимане, и чей флаг будет над Лиманом через несколько дней", - заявил журналист.

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