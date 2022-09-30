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Пока Путин выступает, российские войска бежали из Ямполя, Дробышева и бегут из Лимана, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Путин лжет, чтобы затянуть войну, чтобы назвать свое очередное поражение какими-то не обидными словами, потому что он знает, что Украина победит.

Об этом заявил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Глядя на выступление Путина, россиянам нужно помнить одно - а отвечает ли он за свои слова? Еще два дня назад агитаторы Путина загоняли людей на "референдум" за присоединение Донбасса, убеждали, что Россия возьмет оккупированные территории Украины в свой состав, и что это станет решением всех проблем, принесет мир, победу России, и кто-то поверил Путину и подписался.

А сегодня, пока Путин выступает, российские войска бежали из поселка Ямполь, из села Дробышево и бегут толпами из Лимана, бросают всех поверивших Путину.

Путинская армия бежит, Украина освободит целый район Донбасса, как только что освободила всю Харьковскую область, а раньше Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Николаевскую. А потом пойдет дальше. И настанет день, когда мы освободим все.

Читайте также: В Евросоюзе осудили официальное закрепление Россией оккупации территорий Украины

А в Лимане скоро будет работать фильтрационный пункт СБУ, и ни один предатель не уйдет от возмездия. И такая фильтрация будет впоследствии на всей оккупированной территории и в Донецке, и в Луганске, и в Крыму. Потому, что бы ни сказал Путин, он лжет прямо сейчас. Он придумывает слова, чтобы затянуть войну, чтобы назвать свое очередное поражение какими-то не обидными словами, потому что он знает то же, что и все мы – Украина победит. Тяжелой ценой, но победит, и те, кто верит Путину, будут либо брошены, либо зарыты.

Посмотрите, скажет ли Путин что-нибудь о Лимане, и чей флаг будет над Лиманом через несколько дней", - заявил журналист.

Смотрите также: Путин - Киеву: Жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся гражданами РФ. Навсегда. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
Символично шабаш в кремле, когда росармия в котле.
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30.09.2022 16:35
+23
Сергей Ежов

@ezhovs

·

4 ч

Решение властей Тувы выдавать взамен мобилизованного члена семьи по барану - это настолько символично, что даже сначала подумал, будто сайт правительства взломали
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30.09.2022 16:47
+22
ну ***** ж об этом не сказали ))))) оно ж думает шо уже где-то под Берлином))))
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30.09.2022 16:35
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Символично шабаш в кремле, когда росармия в котле.
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30.09.2022 16:35 Ответить
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30.09.2022 16:48 Ответить
Динамо бежит ВСЕ БЕГУТ...
Вешать нас будут не ЭТИ а ТЕ..которые уже прорвали фронт....
Владимир Владимирович.... а вы шпион ЦРУ?!
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30.09.2022 16:49 Ответить
а паспорта ваши? Тренер поднесет..Потом...
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30.09.2022 17:05 Ответить
залишилось відзначити цю подію святковим салютом у мацкві ,як це було у фіналі Балаклійсько-Ізюмської операції .
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30.09.2022 17:17 Ответить
Это котёл, господа.
Шикарный котёл.
На его фоне выступление Путина будет смотреться, как фарс.
Но он и так уже выглядит, как маньяк-террорист, а теперь ещё будет выглядеть, как посмешище.
(с) Б.Б.
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30.09.2022 19:35 Ответить
Переодягнуться в плаття?
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30.09.2022 16:41 Ответить
Посадкой и леском. Там коридор есть 2-3 км
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30.09.2022 16:44 Ответить
Там є дорога яка прострілюється, але околиці ЗСУ не контролюють. Багато техніки може проскочити.
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30.09.2022 16:54 Ответить
Біжать це не означає що добіжать. Все одно хтось втіче, а крити будуть зі всіх стволів це 100%
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30.09.2022 16:44 Ответить
Котла, як такого, нема. Є оперативне оточення.
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30.09.2022 17:00 Ответить
Ай вей,який ти молодець ,та знаєм все іде по плану
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30.09.2022 18:43 Ответить
Прикриваються цивільними. Біля бронетехніки паралельно женуть цивільне авто. Нічого нового. Із-під Києва,як тікали - також щось схоже робили.
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30.09.2022 17:06 Ответить
Садишь на бмп и даешь газу, через час ты проскочишь 70 км. Чтобы был котел надо дорогу перерезать, а она под огнёвым воздействием всего лишь, насколько массированным - большой вопрос. Наши её начали простреливать только сегодня, вряд ли подтянули много арты. Значит на бронетехнике проскочить можно вполне. С грузовиками тяжее и опаснее, их и стрелковка берёт.
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30.09.2022 17:10 Ответить
а на видео очевидно что бегут пешком.
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30.09.2022 17:51 Ответить
усі шляши відступу прострілюються, це тактичний "котел" (казан)
абсолютного досягти дуже важко(
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30.09.2022 17:13 Ответить
Там тактичне оточення, не треба пересмикувати.
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30.09.2022 17:26 Ответить
пішки навпростець по калюжах і грязюці, бо на автівках і по дорозі небезпечно - наши прострілюють трасу на Кременну.
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30.09.2022 17:50 Ответить
ну ***** ж об этом не сказали ))))) оно ж думает шо уже где-то под Берлином))))
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30.09.2022 16:35 Ответить
А олєнєвод вже штурмує Рейхстаг
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30.09.2022 17:07 Ответить
Неужели прорвались мудилы из котла???
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30.09.2022 16:36 Ответить
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30.09.2022 16:38 Ответить
Там є один шлях, але він під контролем ЗСУ
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30.09.2022 16:40 Ответить
Там лісиста місцевість, стежками можна з`їбатися.
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30.09.2022 17:06 Ответить
та котла не было, дорога взята только под огневой контроль, но насколько плотный хз.
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30.09.2022 17:11 Ответить
***** играет в шахматы с зеркалом. Пока что зеркало выигрует
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30.09.2022 16:36 Ответить
Це називається "від'ємне приєднання"
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30.09.2022 16:36 Ответить
Юра, не заважай. Хай виступає.
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30.09.2022 16:36 Ответить
Ловят? Как поймают, главного на кол посадить - это перво дело, а уж опосля...
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30.09.2022 16:36 Ответить
Спешат выйти на границу 2014 года, то есть на ***********.
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30.09.2022 16:37 Ответить
Как говорит один из политических светочей современности: "Это другое..."
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30.09.2022 16:39 Ответить
Що ж. Завтра в черговий раз ЗСУ порахують ленд-ліз від параші.
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30.09.2022 16:39 Ответить
Такой жалкой, побитой как собака, Россия еще не была. Жалкое зрелище. А в Кремле все пока нормально. Путин совсем сдурел, Медведев вечно пьяный. Окружение боится докладывать реальную картину, наверно докладывают, что кацапские войска наступают и Путин верит.
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30.09.2022 16:39 Ответить
******** масковський кремль нагадує бункер Гітлера в квітні 1945
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30.09.2022 22:15 Ответить
як же вони біжать з Лиману, коли кажуть, що Лиман оточено?
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30.09.2022 16:40 Ответить
Бо там немає ніякого котла, а лише оперативне оточення. Тобто перерізані основні автошляхи, а польовими дорогами кацапи можуть пересуватись. Мене сьогодні в телеграмі заблокували за такий комент.
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30.09.2022 16:51 Ответить
правильно сделали.
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30.09.2022 17:53 Ответить
Гундяй там ліс, людина пройде техніка ні
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30.09.2022 17:49 Ответить
Та он самоопустился, когда попросил переговоров и прекращения боевых действий. Фраза с претендентом применения ЯО явно была добавлена прямо перед выступление, так как было видно на его *********, что он гордится тем, что смог 2 слова связать, так как остальное понятно писали ему другие люди, и это выглядит как будто отделал гопника на вокзале, отошел на 30 метров, а он крякнул какое-то словечко и то трусливо, вдруг развернемся и еще раз вломим ему. И все это благодаря тем, кто жестко и упорно держат фронт под тотальными обстрелами авиации и арты в мае. Просто круглосуточно долбили и долбили, а наши люди держали и не дали пройти через Барвенковскую дорогу и с Юга на окружение и это и был план кацапов, который бы и позволил бы захватить все области и сделать уже эти референдумы под полным контролем территории, что было бы значительно хуже для нас.
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30.09.2022 16:40 Ответить
Цікаво , роблять укріплення кордону в харьковской області. ? Треба і ТЕРОБОРОНУ в селах уздовж кордонів укріплять
Може запросити для охорони кордонів когось із прикордонниківЕС - поляків, британців ?
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30.09.2022 16:41 Ответить
Єдиним і 100 відсотково ефективним засобом проти кремля був би НАТОвський кулак з пів мільйона озброенних ********* засобами військових. Все інше це кидання в пащу дракону українців в надії що дракон втомиться нас їсти. А треба кинути щось таке щоб зуби зламались.
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30.09.2022 16:52 Ответить
Думаю - туди вже Наєва відправили! Він набирався досвіду створення оборонних ліній ще на Донбасі Потім (після втечі кацапів з Полісся) - вздовж північних кордонів Казали хлопці "звідти" - немало напрацьовано! І ВСЕ під землю сховано! Ну, а зараз, мабуть, буде Харківщиною займаться Я так розумію, що він став у Генштабі "спеціалістом оборонних рубежів"
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30.09.2022 17:42 Ответить
Блін, не випускати з котла!
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30.09.2022 16:41 Ответить
Великою поразкою для нього буде визволення Херсона.Ось на що потрібно давити.
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30.09.2022 16:42 Ответить
Попутнии вітер ім у спину і дишло в рот.
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30.09.2022 16:44 Ответить
А в ці фільтраційні табори в СБУ будуть набирати "охоронців-добровольців"
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30.09.2022 16:44 Ответить
Російські війська втекли з Ямполя, Дробишевого та біжать з Лиману, тікають на старий Смоленський шлях, який веде прямо до Кремля. Це у них така традиція, вони такали цім шляхом 1812 році від французів, 1941 році від німців. Перед знову тікають і поховаються за стінами Кремля і будуть проводити прощальний парад.
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30.09.2022 16:46 Ответить
ВСУ повністю вибило кремлівського з Ізюмского шляха.
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30.09.2022 16:53 Ответить
Знову підбадьориста новина.Ясноїшнфи про Ліман нема,хоча цілий день обіцяють.А Хєрсон з Запоріжжям профукали.Потужної спроби визволити,як на Харківщині,так і не було.
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30.09.2022 16:47 Ответить
Згоняй на нуль, отримай найсвіжішу інфу. Водночас і наступ наш прискориш.
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30.09.2022 16:50 Ответить
Харчуйся полупропагандой.Як один мені иідповів два місяця тому,чому не відвойовують Херсон:
"Та Херсон ми відвоюємо за три дні,а сьогодні треба укріпляти позиції біля Донбасу."
Так і сьогодні: завтра буде оточення,завтра будуть новини,завтра буде фільтрація і котел.
А сьогодні? Сьогодні всі біжуть,поки путін бреше.
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30.09.2022 17:08 Ответить
у тебя даже ник такой - под девизом "я ту серу всякую зраду і хєрню бо за віру у ЗСУ та позитивні новини в ольгіно не заплатять, бєє.."
піди поплач. або зганяй на передову - покажи як звільняти треба.
ти кацап хоч би новини дивився перед тим як серити, бо кожен українець знає що Запоріжжя ніколи не здавали оркам.
Українець не може це "забути" чи не звернути уваги
бляха як ви палитеся це капець...
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30.09.2022 17:56 Ответить
Запорожье ни дня не было в оккупации, "фукать" тут не надо).
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30.09.2022 16:59 Ответить
Сергей Ежов

@ezhovs

·

4 ч

Решение властей Тувы выдавать взамен мобилизованного члена семьи по барану - это настолько символично, что даже сначала подумал, будто сайт правительства взломали
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30.09.2022 16:47 Ответить
Ни в одной стране мира стоимость человека не приравнивается к стоимости барана. Для России это норма. Наверное баран на самом деле стоит даже дороже.
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30.09.2022 16:54 Ответить
Там ещё к барану дрова обещают. 1 живой кацапский труп= дубовый баран
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30.09.2022 17:04 Ответить
Кацап раб путіна, бурят чи тувинець раб кацапа що = барану.
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30.09.2022 18:19 Ответить
Чесно сказать - без разницы якой там национальности кацапы. Раз пришли с оружием убивать нас, значит пока живой кацапский труп, подлежащий утилизации
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30.09.2022 21:50 Ответить

Присвята фуйлу

Алло, алло, Джеймс, какие вести?
Давно я дома не была.
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?"

- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка!"

- Так, ерунда, пустое дело,
Кобыла ваша околела,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!

- Алло, алло, Мартен, ужасный случай,
Моя кобыла умерла.
Скажите мне, мой верный кучер,
Как эта смерть произошла?

- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Все хорошо, как никогда.
К чему скорбеть от глупого сюрприза,
Ведь это, право, ерунда.

- С кобылой что - пустое дело -
Она с конюшнею сгорела.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!

- Алло, алло, Паскаль, мутится разум,
Какой неслыханный удар,
Скажите мне всю правду разом,
Когда в конюшне был пожар?

- Все хорошо, прекрасная маркиза,
И хороши у нас дела,
Но вам судьба, как видно, из каприза
Еще сюрприз преподнесла:

- Сгорел ваш дом с конюшней вместе,
Когда пылало все поместье,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!

- Алло, алло, Люка, сгорел наш замок,
Ах до чего мне тяжело,
Я вне себя, скажите прямо,
Как это все произошло?

- Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.

- Упавши мертвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковер,
И запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел до тла,
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
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30.09.2022 16:49 Ответить
Ах, Лиман, Лиман, родная Я не понимал, я знаю Просто в облаках летал я долго...
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30.09.2022 18:18 Ответить
За одного шизанутого стільки життів положили.Коли ж воно здохне падло?
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30.09.2022 16:49 Ответить
Браво Бутусов. Правильні слова!
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30.09.2022 16:53 Ответить
Русня тікає втрачая лапті.
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30.09.2022 17:05 Ответить
Объясняю... Под Лиманом нет никакого котла, только сегодня наши взяли под огнёвой контроль дорогу ведущую из него. То есть она простреливается. И всё зависит от того, насколько плотно. Сколько там арты достаёт, какое количество может насыпать она, в любом случае вряд ли много.
Так, что на бронетехнике или верхом на удаче проскочить по дороге можно. Всего час езды и ты уже далеко от Лимана.
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30.09.2022 17:13 Ответить
Наверняка вы знаете больше, чем пишете. Вы лучше скажите, был ли приказ замкнуть кольцо, и есть ли приказ осуществить огневой контроль над дорогой, а то Юрий Евгеньевич как-то загадочно излагает.
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30.09.2022 17:40 Ответить
о, два троля решили между собой побалакать
Я скажу: зрада зрадная.
Зеля отдал Залужному приказ освободить все оккупированные рашей территории к 1 октября, а ЗСУ забили, все пропили и решили не звильнять.
если шо - это бы сарказм.
дебилы мать вашу.
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30.09.2022 17:57 Ответить
Закопані! Це оптимально.
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30.09.2022 17:30 Ответить
Чого це вони біжать? У пакет їх
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30.09.2022 17:34 Ответить
Лузер путлер приказал генералитету Мавзолейного Вермахта расстрелять его,якщо не дойде до Києва...за два дні й 13 місяців...🤣
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30.09.2022 17:35 Ответить
Видно х*йло вважає так, де російська срака насрала купу - там родіна!
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30.09.2022 17:45 Ответить
Эта не щитаеца - там референдума небыло! Поэтому не бегут, а спешат на помощь новым субъектам РФ
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30.09.2022 17:50 Ответить
Лиман самоотсоединяется с орками в земле,будем считать,что орки за Украину проголосовали.Зря он позарился на Херсон,каждую ночь теперь во сне к нему будет приходить Хер,проснуться трудно будет.
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30.09.2022 18:07 Ответить
Маємо надію шо він наяву буде смоктати скорочену для кацапів назву Херсону.
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30.09.2022 18:25 Ответить
А можна так зробити,щоб вони не бігли, а прилягли "відпочити"...навіки...всі...?
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30.09.2022 18:59 Ответить
В Лимані всі орки повинні бути знищені!
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30.09.2022 19:29 Ответить
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30.09.2022 21:51 Ответить
 
 