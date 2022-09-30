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Виновные в атаке на автоколонну в Запорожской области будут привлечены к ответственности, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокуратура,запоріжжя

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС решительно осуждает удар по автоколонне в Запорожской области, назвав его "ужасным нападением".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновника.

"Очередное ужасное нападение России на гражданских лиц: на этот раз на гуманитарную колонну, оказывающую жизненно важную помощь людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях Запорожья", - написал он.

Боррель подчеркнул, что виновные в атаке будут привлечены к ответственности.

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Виновные в атаке на автоколонну в Запорожской области будут привлечены к ответственности, - Боррель 01

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших и более 50 раненых.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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Коли ось так розповідають про притягнення до відповідальності хотілося б почути ще й механізм притягнення. А так це пуста погроза в пустоту.
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30.09.2022 16:45 Ответить
Как раз он это прекрасно понимает, но на данный момент 40% французов и 30% немцев думают о том, где бы поставить контейнер для сбора мусора, здесь или в 2 метрах правее. И готовы обсуждать это часами друг с другом. Таким твитом это число снизиться на четверть может быть. Им надо постоянно напоминать об этом. Если не верите, то почитайте первые страницы великобританских сми, скажем, за май или июнь. Там будет 2-3 статьи про развод или про скандал с актером, а война в Украине где-то там подальше. Это не совсем просто так, если заговорить с людьми, то они все поголовно за нас, но лахта-центр имеет миллиардное финансирование и там сотни людей круглосуточно давят на всех социальных площадках на английском и других языках свою пропаганду и их кураторы являются профессиональными политтехнологами. Еще крупно повезло, что прикрыли парашутудей и что бульбаши-либералы (точнее сам Лукашенко) собрали на себя ряд озабоченностей и выбили какие-то санкции, в частности благодаря им (еще раз, не им, они ничего для этого не сделали) была крайне жесткая санкция с блокировкой авиарейсов, которая затруднила доставку агентов влияния, так бы ле пен выиграла бы выборы, кучи санкций бы не было как и поставок вооружений, и тут разогретые европейцы быстро сработали.
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30.09.2022 16:52 Ответить
до якої відповідальності борель .йдуть масові вбивства чому немає відповіді дзеркальної.
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30.09.2022 16:47 Ответить
а то ты пля не знаешь вынных?

чмошники гнилые
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30.09.2022 16:48 Ответить
Було б сказано... А що той Боррель зробив андрофагам після Маріуполю/Краматорська/Бучі? Триндіти -- не лантухи тяжкі таскати. Триндіти -- єдине, шо Євросоюз вміє робити найкраще. А діти гинуть!.. "Жахливий напад"... Буцімто, це вперше андрофаги кришать наш мирняк у гум. колонах біженців. Одне єдине питання: нахіба існує оон? Щоби натуральні терористи на державному рівні відверто та безкарно, з особливим цинізмом знищували мирняк сусідніх (і не тільки) країн? То нахіба нормальним людям така оон?
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30.09.2022 17:03 Ответить
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30.09.2022 17:24 Ответить
пук в лужу
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30.09.2022 18:09 Ответить
Сегодня европейцы решили особенно громко пернуть в лужу.
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30.09.2022 21:08 Ответить
Так і хочеться сказати, йдіть у сраку ви стурбовані разом із шольцем, макароном і гутеришем ,бо від вас користі як з козла молока
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30.09.2022 21:29 Ответить
 
 