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Виновные в атаке на автоколонну в Запорожской области будут привлечены к ответственности, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС решительно осуждает удар по автоколонне в Запорожской области, назвав его "ужасным нападением".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновника.
"Очередное ужасное нападение России на гражданских лиц: на этот раз на гуманитарную колонну, оказывающую жизненно важную помощь людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях Запорожья", - написал он.
Боррель подчеркнул, что виновные в атаке будут привлечены к ответственности.
Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших и более 50 раненых.
В Запорожье 1 октября объявлен днем траура.
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