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Новости Политика Украины
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гражданство (1281) Львов Богдан (28) Христо Грозев (55)

Заместитель председателя Верховного суда Львов имеет гражданство РФ, это невозможно опровергнуть, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, проанализировав дело главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, подтверждает, что высокопоставленный украинский судья имеет гражданство Российской Федерации, и исключает, что это могла быть "качественная" подделка, как заявил Львов после выхода журналистского расследования "Схем" .

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Грозев убежден, что судья Львов имел гражданство страны-агрессора задолго до публикации журналистами соответствующих фактов, что в том числе вытекает из российских баз, выгруженных много лет назад, в которые невозможно внести изменения.

"Я вижу, что Львов задолго до вашего расследования уже был в российских базах с несколькими российскими паспортами. При этом эти базы не появились сейчас, не появились в прошлом году, а были выгружены еще 5-6-10 лет назад. Поэтому я исключаю вариант, что ему либо недавно предоставили российское гражданство, либо он о нем не знал… Мы проверили, я думаю, вы тоже проверили – его паспорт не считается аннулированным в публичной базе недействительных паспортов, поэтому эти два метода проверки для меня доказывают, что у него действителен паспорт РФ", - пояснил он.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
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Топ комментарии
+22
Через місяць такої тягомотіни шукайте цього суддю десь у Відні. А може зразу й на такой дальокой і прекрасТной ментальной родінє. І все як й завжди закінчиться пшиком.
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30.09.2022 16:43
+19
Одягніть його в форму РФ, надайте повістку від пуйла, візьміть в полон, та обміняйте на азовців, як Медведчука.
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30.09.2022 16:45
+18
Цікаво, скільки ще має пройти часу аби він сів з конфіскацією?
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30.09.2022 16:39
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Цікаво, скільки ще має пройти часу аби він сів з конфіскацією?
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30.09.2022 16:39 Ответить
Через місяць такої тягомотіни шукайте цього суддю десь у Відні. А може зразу й на такой дальокой і прекрасТной ментальной родінє. І все як й завжди закінчиться пшиком.
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30.09.2022 16:43 Ответить
Відень? Ви думаєте, що цей покидьок поїде брати дозвіл на свою кандидатуру на вибори?
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30.09.2022 16:45 Ответить
хіба що після нових виборів ВР і Президента.
І те не факт.
Я вже не кажу, що може втекти, в ту ж саму мад'ярщину, маючи касапське громадянство.
Я більше переживаю за те, що 73/43%зебіли знову становитимуть більшість біля урн з бюлетенями.
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30.09.2022 16:46 Ответить
До чого тут 73% зебілів, якщо цей Львов має громадянство кацапії з 2010 року, а суддею Касаційного господарського суду Верховного Суду він став в 2017 після судової реформи, і в тому ж 2017 році його обрали заступником Голови Суду, а згодом в тому ж таки 2017 і головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
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30.09.2022 17:53 Ответить
я бачу, що в Україні тільки ВСУ має позитивну довіру населення. Згідно цьому- як не дивно звучить - ніякий президент не змінить положення в країні. Бо залишаться судді, прокурори, депутати, які і далі будуть розкрадати...Тому - тількі військова диктатура.
Тоді і всі захоплені території будуть визволені. А хто не захоче жити при цьому - зможуть їхати туди, де вважають краще
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01.10.2022 01:01 Ответить
Перепрошую,за якою статтею кку ?
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30.09.2022 21:43 Ответить
шпигунство підійде?
використання завідомо недостовірних даних з метою отримання посади у органах управління країни?
а якщо підняти справи, які він розглядав, то не одну справу стосовно нього можна порушити.
та якби було бажання.
Але це не для України на найближчі 10 років
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01.10.2022 00:48 Ответить
Шпигунство підійде.Треба лиш видумати,на користь яких країн.
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01.10.2022 08:36 Ответить
Кацапсійний господарчий суд України....
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30.09.2022 16:41 Ответить
Може хоч Грозєв иого прижучит.
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30.09.2022 16:42 Ответить
Авжеж.От тільки дознімає суперсенсаційний фільм про вагнерівців,й одразу.😎
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30.09.2022 21:47 Ответить
та там(у владі), ТАКИХ "львовів" 99%%!!!!😡😡😡😡
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30.09.2022 16:42 Ответить
Вот скажите, а кем нужно быть, чтобы за пару часов допроса этого не выяснить? Если у человека гражданство кацапстана, то он либо там жил, либо же является грушником или шпионом другого ведомства. Книжки 60-70 лет давности по ведению допроса имеют подробные инструкции, как это выяснять, и без всякого насилия, а просто по 10-12 раз задавая одни и те же вопросы и следя за характером и изменениями в ответах.

А дипломатическую/судебную неприкосновенность на время военного положения не с военных высшего командного состава конечно надо сразу снять за 1 взмах пера. Иначе враг элементарно получит сверхполезного шпиона, которого нельзя трогать.
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30.09.2022 16:44 Ответить
Суддівська недоторканність стосовно нього не має законної підстави, бо він громадянин росії
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30.09.2022 17:35 Ответить
Одягніть його в форму РФ, надайте повістку від пуйла, візьміть в полон, та обміняйте на азовців, як Медведчука.
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30.09.2022 16:45 Ответить
Точно, з такою харєю він об'їсть всіх лаптєй.
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30.09.2022 16:54 Ответить
Доведено, що це суддя громадянин рашки, а наші органи тягнуть, потрібно брати тепленьким, бо потім ще виявиться, що він засланий агент, то хоч би обміняли на наших. Але наша влада лояльна до таких.
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30.09.2022 16:48 Ответить
Лояльна це дуже грубо. Вона закохана в таких.
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30.09.2022 17:00 Ответить
у "влади", у 9х з 10и - теж паспорта підєраціі, от і сцуть "своіх" щемити....
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30.09.2022 16:57 Ответить
Наша влада не на стільки дурна, як про неї думають. Вона вже стільки "ділов" навирішувала через Львова і ще стільки планує "порішати", що багатьом дописувачам такі суми і не снилися.
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30.09.2022 16:57 Ответить
Это правда. Вот кто был разочарован, так это власть. До этого можно было по заказу любого рейдера поднять трубку и назвать лицо в пользу которого решить спор, теперь этого не будет.
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30.09.2022 17:08 Ответить
Позбавти украiнського громадянства,конфiскувати все на користь ЗСУ,добре от...ть и обмiняти на наших воiнiв цього пид .....са.
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30.09.2022 17:11 Ответить
Якщо він має громадянство росії , він не має імунітету в Україні.
Киньте його за грати. Якщо не можливо за підробку документів, то хоча б на 15 діб
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30.09.2022 17:31 Ответить
А підвода і ниньки там...Це все що треба знати про ЗЕлену владу...
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30.09.2022 17:35 Ответить
Львова скорее всего агент СВР рабZeи...
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30.09.2022 17:41 Ответить
Нощо нам СБУ??
якщо журналісти більше знають та вміють!!
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30.09.2022 18:01 Ответить
Всі знають, що має. Але ніхто нічого не робить. Відосіки виставляти тільки влада може і канали закривати патріотичні. Тому питання - нах нам така влада?
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30.09.2022 18:13 Ответить
чому воно не в буцегарні
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30.09.2022 18:19 Ответить
Ніззя, бо Путін нападьот!
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30.09.2022 19:13 Ответить
Уберіть цю свиню від корита!
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30.09.2022 19:27 Ответить
А як тепер сприймати намагання цього мерзотника ще й виправдатись? Мдє, якщо мерзота, то вже до кінця
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30.09.2022 20:46 Ответить
 
 