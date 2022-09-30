Заместитель председателя Верховного суда Львов имеет гражданство РФ, это невозможно опровергнуть, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, проанализировав дело главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, подтверждает, что высокопоставленный украинский судья имеет гражданство Российской Федерации, и исключает, что это могла быть "качественная" подделка, как заявил Львов после выхода журналистского расследования "Схем" .
Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Грозев убежден, что судья Львов имел гражданство страны-агрессора задолго до публикации журналистами соответствующих фактов, что в том числе вытекает из российских баз, выгруженных много лет назад, в которые невозможно внести изменения.
"Я вижу, что Львов задолго до вашего расследования уже был в российских базах с несколькими российскими паспортами. При этом эти базы не появились сейчас, не появились в прошлом году, а были выгружены еще 5-6-10 лет назад. Поэтому я исключаю вариант, что ему либо недавно предоставили российское гражданство, либо он о нем не знал… Мы проверили, я думаю, вы тоже проверили – его паспорт не считается аннулированным в публичной базе недействительных паспортов, поэтому эти два метода проверки для меня доказывают, что у него действителен паспорт РФ", - пояснил он.
Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).
Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.
В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.
В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.
Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
Пожалуйста, подождите...
І те не факт.
Я вже не кажу, що може втекти, в ту ж саму мад'ярщину, маючи касапське громадянство.
Я більше переживаю за те, що 73/43%зебіли знову становитимуть більшість біля урн з бюлетенями.
Тоді і всі захоплені території будуть визволені. А хто не захоче жити при цьому - зможуть їхати туди, де вважають краще
використання завідомо недостовірних даних з метою отримання посади у органах управління країни?
а якщо підняти справи, які він розглядав, то не одну справу стосовно нього можна порушити.
та якби було бажання.
Але це не для України на найближчі 10 років
А дипломатическую/судебную неприкосновенность на время военного положения не с военных высшего командного состава конечно надо сразу снять за 1 взмах пера. Иначе враг элементарно получит сверхполезного шпиона, которого нельзя трогать.
Киньте його за грати. Якщо не можливо за підробку документів, то хоча б на 15 діб
якщо журналісти більше знають та вміють!!