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ЕС финансирует на €2,5 миллиарда поставки летального оружия Украине, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс,євросоюз

В то же время Евросоюз оказывает значительную помощь безопасности украинским силовым и другим структурам через финансируемые им проекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"О поставках оружия и амуниции обычно не принято говорить много. Но одна лишь цифра в €2,5 млрд соответствующего финансирования со стороны Евросоюза красноречиво свидетельствует о весе этой помощи и ее значении для Вооруженных Сил Украины. МВД, Национальная полиция, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции получают бронежилеты, аптечки, транспорт, другое оборудование и программное обеспечение", - говорится в сообщении.

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Деньги-деньгами и их реально очень много, но их можно потратить на разные вещи. На ультрадорогую титановую гаубицу или на 3 тяжелых, но дешевых и надежных обычных. Нам нужен именно второй вариант. И также в эту сумму входит доставка, ну вот, пожалуйста, подешевле морем, а самолетами только боеприпасы, которые нужны прямо сейчас. С учетом разрастания фронта в 2 раза как минимум надо иметь в разы больше вооружений, многие из которых, кстати, вовсе не надо дарить, а просто сдать в аренду и они вполне могут быть возвращены назад, даже ни разу не выстрелив, если на этом участке фронта не было нападения до конца войны.
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30.09.2022 16:56 Ответить
Говорят, что РФ тратит такую же сумму на войну против нас за пять-шесть дней
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30.09.2022 16:59 Ответить
"МВС, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Міністерство юстиції отримують бронежилети, аптечки, транспорт, інше обладнання та програмне забезпечення" -ну все,труба кацапам
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30.09.2022 17:11 Ответить
А скільки мільярдів ЭС платить за енергетику?
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30.09.2022 17:54 Ответить
 
 