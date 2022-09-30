ЕС финансирует на €2,5 миллиарда поставки летального оружия Украине, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В то же время Евросоюз оказывает значительную помощь безопасности украинским силовым и другим структурам через финансируемые им проекты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"О поставках оружия и амуниции обычно не принято говорить много. Но одна лишь цифра в €2,5 млрд соответствующего финансирования со стороны Евросоюза красноречиво свидетельствует о весе этой помощи и ее значении для Вооруженных Сил Украины. МВД, Национальная полиция, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции получают бронежилеты, аптечки, транспорт, другое оборудование и программное обеспечение", - говорится в сообщении.
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