Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.

Об этом заявил глава государства в видеообращении , передает Цензор.НЕТ.

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"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия".

Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул президент.

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