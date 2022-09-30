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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.

Об этом заявил глава государства в видеообращении , передает Цензор.НЕТ.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия".

Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии
+49
В України і іншого шляху не має бо шлях на вступ в НАТО записали в конституцію ше в 18 році
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30.09.2022 17:04
+46
Ну будемо сподіватися це погоджено , на 19-00 же Столтенберг збирає пресс-конференцію
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30.09.2022 17:04
+45
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30.09.2022 17:06
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Страница 4 из 4
зеЧМО усе робить щоб миине були в NATO!
Замість дешевої порноклоунади-95, націоналізуй багатомільярдні активи кацапні в Україні!!!!!!!!!!
Почни з нерухомості та промислових підприємств, і не забудь про енергогенеруючі компанії!
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30.09.2022 20:57 Ответить
З виду нібито гопота якась пропонує купити у них цеглину 😆
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30.09.2022 21:02 Ответить
Успокоил обещаниями. Не ведитесь, друзья - это чёс. Скажет потом, что НАТа нас нИ взялА, а мы хАтели веть...
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30.09.2022 21:06 Ответить
Ти ідіот, йди проспися
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30.09.2022 21:13 Ответить
І випий розсолу, кацапочелюсть тупорила
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30.09.2022 22:26 Ответить
Ты Zедебил? Тебе просто в ***** суешь доказательства о предательских делишках боневтика, а ты "Зе - президент от Бога". Какие же вы ущербные. Особенно последнее, когда Zе-мрази отмазали наворованные 15 миллиардов для кАлоМойши. Из-за таких тупорылых ****** как ты и началась война, просто признайте это.
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30.09.2022 22:58 Ответить
Я не голосувала за Зеленського (і так, ти сліпе чмо, бо в мене жіноче ім'я, якщо повилазило), а ти свої тупі ярлики собі на йух повісь і милуйся. Але не забудь вивчити українську мову, недопатріот кацапочелюсний
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30.09.2022 23:06 Ответить
Вот уже более миллиона лет женщина живет с человеком и до сих пор многие её повадки остаются загадкой. Если ты не голосовала за зеленое ЧМО, то чего тебе от меня надо, *******? Ты поверила клоуну, что ОНО хочет в НАТО??? А как один зарукоплескали - "о боже мой, неужели Зеленский прозрел?...", и в этом меня цензор удивил, вернее комменты - все как один... Ты, тупорылая курица, разберись для начала что у тебя делается в твоей пустой и тупой башке, а потом ПЕРВАЯ начинай с оскорблений. Собственно, мне на твои кудахтанья *****.
По поводу языка: вот из-за таких ******* и ******* как ты и страдает Украина (языковый вопрос). Я когда отвозил за границу детей, НИКТО на западной Украине мне не сделал замечание, что я говорю по русски. Я даже задавал вопрос и они отвечали, что им всё абсолютно *****, лишь бы человек нормальный был. На западной Украине и то более адекватные люди живут чем ты. Мало того, чем больше я там был, тем чаще сам общался по украински (невольно переходил на него). Вам дебилкам и дебилам, думаю, бесполезно объяснять, что переход на мову - это должен быть постепенный и естественный процесс. А, нет, *** надо диверсии в украинский сделать с подачи Zеленого говна или его хозяев кАлоМойши и Дерьмака, чтобы член стала "членкыней", а вы, дебилы, всё схавали. Хавайте дальше, тупые ослы.
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01.10.2022 01:22 Ответить
Просто щезни, а краще самоліквідуйся, я навіть твій понос читати не буду, бо такі як ти - шматки лайна, не варті того
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01.10.2022 06:56 Ответить
Логічно...на приєднання (захват) територій України московією..
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30.09.2022 21:30 Ответить
Медійна дрисня. Не знаю, як у цих недоумків взагалі з'явилася ідея перебити анексію у нас 4 областей вонючим папірцем, на який ніхто увагу не обратить. Клоуни.
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30.09.2022 21:33 Ответить
заявленного зеленью беспрецедентного выступления генсека наты не вышло, зеленский в очередной раз слегка обкакался, как и столтенберг впрочем. Только сами, американским оружием бить орков.
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30.09.2022 22:30 Ответить
Зеленский где санкция против Дерипаски? Великий (сраный) пиарщик.
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30.09.2022 23:37 Ответить
Отличный и не неожиданный ход. Я аплодирую президенту.
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30.09.2022 23:58 Ответить
Аплодируй дальше, он тебя отлично ******, а ты ему поверил.
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01.10.2022 01:28 Ответить
Эта , заявка . подача на очередь квартиры ,времена СССР, ожидалово годами .
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01.10.2022 00:00 Ответить
Прекрасно!
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01.10.2022 02:55 Ответить
Ідея прекрасна. Аргументація на 5++ і про де-факто, і про Швецію та Фінляндію (для тих, хто спробує подумати про те, щоб зробити вигляд, ніби вони чогось не зрозуміли).
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01.10.2022 03:00 Ответить
Бубочка в очередной раз всралась. Все разинули рты. Неужели три года мало? А тем временем зебенин спрут расползается по стране всё шире и шире. И ноль каких-либо действий против рашкиных олигархов и их собственности в Украине. Что вы от него хотите?
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01.10.2022 03:08 Ответить
В НАТО не принимают страну у которой есть нерешенные территориальные проблемы и которая находится дефакто в состоянии войны. Зеленский об этом знает, так для чего делаются такая громкая пиар акция если он сам пару месяцев назад заявил что он не допустит ноги солдата под другим флагом на территории Украины? На Западе знают но дипломатично умалчивают о том что Зеленский это предатель и коррупционер поскольку украинцев он устраивает и они не собираются что то менять. Путь в НАТО это не просто формальная подача заявки об "сверхускоренном вступлении" это ряд конкретных шагов: очистки от российской агентуры всех ветвей бюрократов, коррупции, введения санкций против всех чиновников России, строительство армии по западным стандартам за свой счет, выведения всей экономики и собственности из рук кошельков Путина и его олигархов включая выдачу Коломойского правосудию США. Зеленский это дешевая, наглая, подлая и циничная паскуда который внушил украинцам что менять Президента или депутата невозможная задача во время войны и оборона может без него рухнуть.
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01.10.2022 05:09 Ответить
А не станет ли оккуп территория разменной монетой на НАТО? Очень даже. При акт войне в НАТО не примут. А если сольют юг и заморозят - да.
Для зели это повод заморозить конфликт и опять начать блеять про полит решение.
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01.10.2022 06:41 Ответить
І це важливе рішення, про яке казав Данілов?!!!
Гора народила мишу.
Краще б заборонили діяльність УПЦ МП в Україні, та повигоняли б з влади громадян РФ.
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01.10.2022 06:03 Ответить
Это как в известном анекдоте о предложении женить простого сельского парня на дочери Рокфеллера:
- Вы хотите что бы иметь в невестках дочь Рокфеллера?
- Хотим?
- Отлично! Половина дела сделана! Осталась вторая половина - получить согласие Рокфеллера.
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01.10.2022 08:58 Ответить
Любое мероприятие этот клоун превращает в цирк ...
Историческое решение ? А где штандарт Президента? Где флаг Украины? КТО ЭТИ ТРОЕ БОМЖЕЙ НА ПАНЕЛИ ? Их что - из ОП уборщица выгнала ? А - если не в ОП - почему не на фронте, на передке ?

НАТО уже объявило, что сейчас это "не на часі"... ТО есть полный политический дилетантизм, детские ясли - выйти с таким предложением в паблик , не согласовав его с адресатом.

Конечно, "не на часі"! ВАм , ворюгам гуманитарки, на*бальщикам Байдена, обзывальшикам НАТО брехунами и паникёрами, уничтожившими в стране сми , суды, и оппозицию диктаторам аж бегом ..прямо ща НАТО откроет двери!

А за вами - Северной Корее, Гаити, Лукашеке и Ирану..ага.... #прямзавтра
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01.10.2022 10:13 Ответить
Западу еще очень мало жертв Украинцев-тому не на часи!
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01.10.2022 10:38 Ответить
Ця заява Зелі для внутрішнього користування ! Піар і більше нічого !
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01.10.2022 10:41 Ответить
Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО. П'ятий Президент закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшої процедури вступу до Альянсу.

«Вітаю стратегічно вірне рішення подати заявку на членство України в НАТО! Північноатлантичний Альянс - це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому треба об'єднатися, відкинути всі інші розмови і сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО», - пише Порошенко.

«Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якомога швидше», - наголосив п'ятий Президент.
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01.10.2022 12:31 Ответить
Никоай Соловей ты говориш что у нас расийских церквей нету глаза разуй или повылазило
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01.10.2022 21:58 Ответить
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