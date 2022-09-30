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Еврокомиссия выпустила официальные указания странам ЕС по выдаче виз россиянам: просит применять строгий подход к оценке обоснованности поездки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шенген,рф,віза

Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС проводить более строгую оценку заявок россиян на туристические визы - особенно тех, которые поданы из третьих стран.

Рекомендации Еврокомиссия представила в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комиссия представила указания, учитывая новую эскалацию войны России, в том числе из-за российской мобилизации, которая привела к увеличению числа россиян, в том числе военнообязанных и их семей, которые бегут из России.

Согласно рекомендациям, государства-члены должны применять строгий подход к оценке обоснованности поездки - в том числе в отношении граждан России, которые бегут от мобилизации.

Если заявитель на получение визы (например, лицо, бегущее от мобилизации) планирует длительное пребывание в ЕС, консульства государств-членов должны рассматривать этот случай в соответствии с национальными правилами для долгосрочных виз.

В отношении краткосрочных виз, консульства должны применять любые гуманитарные причины ограничивающим образом.

Государства-члены должны на основе индивидуального рассмотрения оценить, могут ли заявления российских граждан квалифицироваться как подпадающие под категорию гуманитарных причин.

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Кроме того, консульствам государств-членов следует внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов России. Такие дела следует направлять в консульство по месту жительства, как правило, в Российской Федерации.

Государства-члены ЕС также должны поручить своим консульствам и пограничникам проводить повышенный контроль и применять строгий подход к пересмотру виз, уже выданных гражданам РФ, на основе повторного изучения индивидуальной ситуации "в текущем геополитическом контексте".

Комиссия отмечает: Визовый кодекс предусматривает, что само наличие визы не дает автоматического права въезда в Шенгенскую зону. В случае наличия оснований для аннулирования/отзыва визы такое решение может быть принято пограничной службой независимо от государства-члена, выдавшего визу.

Кроме того, Еврокомиссия призывает государства-члены усилить проверки безопасности на внешних границах и придерживаться скоординированного подхода на границах ЕС с Российской Федерацией, чтобы избежать того, что российский гражданин, которому было отказано во въезде на одной границе, мог быть принят на другой.
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Топ комментарии
+4
Якщо будуть пускати русню до Європи - то скоро тут почнуться Берлінская Народная Республіка, Венская Народная Республіка, Варшавская НР...Європа своєю ліберальністю сама прикличе війну на свої землі. Русню треба гнати поганими шматами з цивілізованих країн.
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30.09.2022 17:06
+3
до кізди ці рекомендаціі, іх вже панаєхала - дофуіща!!!! тотальну депортацію треба, як громадян краіни-терориста, для запобігання терористичних актів в ЄС!!!!!!!!!
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30.09.2022 17:34
+2
Навіщо допомогати пуйлу робити пʼяту колону в Європі?
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30.09.2022 17:11
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Якщо будуть пускати русню до Європи - то скоро тут почнуться Берлінская Народная Республіка, Венская Народная Республіка, Варшавская НР...Європа своєю ліберальністю сама прикличе війну на свої землі. Русню треба гнати поганими шматами з цивілізованих країн.
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30.09.2022 17:06 Ответить
Варшавская? Это когда вся Варшава ещё с января тренируется на стрельбищах? Ну-ну. В Варшаве кацапа бить умеют и любят.
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30.09.2022 17:30 Ответить
Це про видачу віз тим, хто у вільний від вбивства мирних громадян на війні час хоче розважитися у Європі на кошти, зароблені на тій же самій війні. Така от вона європейська демократія та толерантність.
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30.09.2022 17:10 Ответить
Навіщо допомогати пуйлу робити пʼяту колону в Європі?
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30.09.2022 17:11 Ответить
тобто кацапам шаритись до ЄС немає сенсу
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30.09.2022 17:12 Ответить
І так, бажано, по всьому світові. Ще й перевірити обгрунтованість перебування кацапів, що вже давно живуть. Як правило, кацапня не міняє громадянство, навіть отримавши постійний дозвіл на проживання. Цим треба скористатися.
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30.09.2022 17:15 Ответить
Уже предложен хороший вариант: кацап для получения визы на въезд и удостоверения хорошего русского обязан предъявить отрезанную голову фсбшника, росгвардейца, депутата, полицейского или просто кацапского военного, любого. Также подойдет видеозапись его ликвидации и селфи на фоне его трупа или же взрыва. Сделал хорошее дело - стал хорошим русским. 250 тысяч беженцев если бы убили 250 тысяч силовиков военной хунты путина, то нанесли бы ей чудовищный ущерб, чудовищный, они же мусор, то есть трусливые подхолуи, которые на вызов в полицию и на драку мигрантов никогда не реагировали, ведь там и по лицу получить можно. Также сюда же заводы и инфраструктура, взрывай, снимай фото и видео, показывай и получай бумажку с печатью, а также подъемные на первое время.
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30.09.2022 17:27 Ответить
до кізди ці рекомендаціі, іх вже панаєхала - дофуіща!!!! тотальну депортацію треба, як громадян краіни-терориста, для запобігання терористичних актів в ЄС!!!!!!!!!
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30.09.2022 17:34 Ответить
На Місяць... one way ticket.
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30.09.2022 17:39 Ответить
***, они только что заявили об аннексии!
Какие визы?!
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30.09.2022 21:27 Ответить
 
 