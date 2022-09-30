"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - Зеленский

Только путь усиления и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в обращении.

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Россия еще полгода назад претендовала на покорение разных народов Европы и Азии, но преступная амбиция ломается в Украине.

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