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В Совете Европы осудили незаконную аннексию и напомнили России об обязанностях государства-оккупанта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рада,європи

Руководители органов Совета Европы резко осудили решение Российской Федерации о незаконной аннексии территорий, которые она захватила в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Ирландии и председателя Комитета министров СЕ Саймона Ковни, главы ПАСЕ Тини Кокса и генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Насильственное изменение международных границ за счет другого суверенного государства и предшествовавшие ему так называемые "референдумы" являются серьезным нарушением международного права и не могут быть признаны", - говорится в заявлении руководителей СЕ.

"Как оккупирующее государство, Россия продолжает нести полную ответственность за соблюдение прав человека на соответствующих территориях, а также в оккупированном Крыму", -  заявили они.

Отмечается, что Россия должна безотлагательно осуществить деэскалацию и вернуться к принципам международного права, которые остаются краеугольным камнем мира в Европе и за ее пределами.

"Совет Европы и в дальнейшем будет поддерживать народ и власть нашего государства-члена Украины. Наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается безоговорочной и непоколебимой. Мы еще раз призываем к немедленному прекращению конфликта и возвращению мира в Европу", - говорится в заявлении.

Читайте также: В Евросоюзе осудили официальное закрепление Россией оккупации территорий Украины
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Топ комментарии
+5
Шановні європейці,
відмінить спочатку, будь ласка, гастролі путіністів Європою...

https://ticketbank.de/ru/tickets/1018-kalina-krasnaya
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30.09.2022 17:50
+2
"Різко засудили". Все. Крапка
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30.09.2022 18:28
+2
Ось така симпатична балаболка Максакова подняла цікаве питання про гастролі російських театрів в ЕС , о том ШО ТЕАТРИ Е ВІСЬКОВИМ АКТИВОМ РАШИ і відкриває раши двері во власні кабінети
‼️‼️‼️

Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине

https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

28.09.2022 02:18

Z-богема.

https://youtu.be/q0oNVT3vJRs

НАШИ ДІПЛОМАТИ МАЮТЬ ШВИДКО ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАПРЕТ РОСССОТРУДНІЧЕСТВА В УСІХ КРАЇНАХ
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30.09.2022 20:03
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Правила форума Совет форумчан
Шановні європейці,
відмінить спочатку, будь ласка, гастролі путіністів Європою...

https://ticketbank.de/ru/tickets/1018-kalina-krasnaya
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30.09.2022 17:50 Ответить
Та буде вам. Яке відношення Надєжда Дєдкіна і Тєатр масквабадскаго фольколору може мати до путіністів?
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30.09.2022 18:30 Ответить
В Іспанї також їздять з ,,Мастер и маргарита" рекламою весь youtube завалений.
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30.09.2022 19:10 Ответить
А у СЛОВАЧЧІНІ знову вісятьафіши *********** озера від кацапів
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30.09.2022 19:53 Ответить
Ну дай Боже...може ,,генеральная репетиция"
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30.09.2022 20:12 Ответить
🤣🤣🤣
Но, ця тварюка ще буде жити і жити , якщо іі точечним ударом не бахнут
ЖИТИ І НЕСТІ СМЕРТЬ
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30.09.2022 20:23 Ответить
Ось така симпатична балаболка Максакова подняла цікаве питання про гастролі російських театрів в ЕС , о том ШО ТЕАТРИ Е ВІСЬКОВИМ АКТИВОМ РАШИ і відкриває раши двері во власні кабінети
‼️‼️‼️

Как раша подкупает театральные подмостки мира и почему продолжаются гастроли российских артистов , после вскрытия зверств россиян в Украине

https://youtu.be/5XrkjLYWAQw

28.09.2022 02:18

Z-богема.

https://youtu.be/q0oNVT3vJRs

НАШИ ДІПЛОМАТИ МАЮТЬ ШВИДКО ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ПРО ЗАПРЕТ РОСССОТРУДНІЧЕСТВА В УСІХ КРАЇНАХ
показать весь комментарий
30.09.2022 20:03 Ответить
"обов'язки держави-окупанта"
...нда...
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30.09.2022 18:04 Ответить
Так, цікава фраза

хтось пропхав таку зацепку для хутіна
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30.09.2022 19:54 Ответить
"Різко засудили". Все. Крапка
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30.09.2022 18:28 Ответить
Не приведи Господи ещё нападут на Северный поток Путлера и трубы взорвут 🤣🤣🤣🤣
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30.09.2022 18:45 Ответить
Це, можна було і не читати...
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30.09.2022 19:00 Ответить
Чому мені усі ці заяви нагадують комуняцькі засідання - постановили, заявили, засудили, підписали, поставили на поріцаніє
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30.09.2022 19:43 Ответить
 
 