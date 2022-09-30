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США ввели новые санкции против РФ из-за незаконного "присоединения" Россией территорий Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кремль,росія

США ввели новые санкции против РФ из-за незаконной аннексии украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

В список, в частности, вошли 14 человек из военно-промышленного комплекса России, а также 278 членов Госдумы и Совета федерации.

Также ограничения ввели против членов семей российских государственных деятелей. В часности, в списке фигурируют имена премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги, а также супруга и сын Дмитрия Медведева.

Санкции введены также и против ряда предприятий, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс России.

Среди них - родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу, дочери мэра Москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат РФ Валентина Терешкова и т.д.

Минфин США добавил 57 юрлиц из Китая, Армении и Беларуси в список организаций, нарушающих экспортный контроль США.

Отдельно Государственный департамент США вводит санкции против членов семьи мэра Москвы Собянина, также являющегося членом Совета безопасности России, и визовые ограничения в отношении гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского военнопленного.

Вводятся также визовые ограничения в отношении 910 человек, в том числе военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных чиновников и российских марионеток, действующих на оккупированных Россией территориях Украины.

Читайте также: ЕС предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России, - Reuters
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Топ комментарии
+14
путін: ми приєднали частини областей України в яких нам ще не встигли дати пізди
Україна: ми приєднаднали до себе НАТО.
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30.09.2022 17:38
+10
Хай ***** трішки почекає - пізди дадуть і на приєднаних "рєспубліках"
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30.09.2022 17:43
+7
Це вже "пекельні санкції", чи ще ні?
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30.09.2022 17:45
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путін: ми приєднали частини областей України в яких нам ще не встигли дати пізди
Україна: ми приєднаднали до себе НАТО.
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30.09.2022 17:38 Ответить
Хай ***** трішки почекає - пізди дадуть і на приєднаних "рєспубліках"
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30.09.2022 17:43 Ответить
коли до рашки "приєднали" новососсію ?

у той день, коли від неї відєднали Лиман - запамятати легко

далі буде......
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30.09.2022 18:17 Ответить
щас вылезет бабушка макрель и выскажет особую озабоченность
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30.09.2022 17:38 Ответить
Давайте санкции против организаторов референдумов. Очень важно, чтобы они не могли открыть счет в банке Америки или отдыхать в Майями.

В общем, надо понять, что это мы и только мы должны пробивать все нефтяные танкеры кацапов, разливая огромные нефтяные пятна с большим ущербом планете, а также подорвать все газопроводы что подводные, что на России для экспорта и внутреннего потребления, а также атаковать суда с шарами с СПГ из России в Азию. Иначе кацапов не лишить огромного дохода, санкций как нету, так и не будет. Ну и ладно. Ударное ядро с парой сотен грамм взрывчатки и медной полусферой тонкой пробьет любой газопровод поверхностный, пробьет газгольдер и возможно даже двойной борт танкера, чуть что можно добавить. Будем работать по этому сценарию, птичек очень жалко, да и дельфинов тоже, может в Черном море перед миной для Турецкого потока какой-то звуковой локатор под водой включим, чтобы дельфины отплыли и приготовились к взрыву.
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30.09.2022 17:43 Ответить
Пора давити на союзників, або вони дають нам все що просимо, або зупиняють шарманку про перемогу бо ***** після мобілізації мільйонів ваньок знов піде захоплювати території, більше того сьогодні він заявив що області які навіть не окуповані повністю територією рашки, завтра так само він може сказати що Київська область то рашка і якщо Україна не виведе війська ***** ядерною бомбою.
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30.09.2022 17:47 Ответить
Проти фіз осіб... Надіюсь зе перед тим як говорити про заявку до НАТО це узгодив із союзниками, а не як завжди.
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30.09.2022 17:43 Ответить
Хочется надеятся, что это не его решение, а коллективный ответ Запада на объявленное "присоединение"
Иначе позор.
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30.09.2022 18:37 Ответить
и это все?
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30.09.2022 17:43 Ответить
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30.09.2022 17:54 Ответить
Це вже "пекельні санкції", чи ще ні?
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30.09.2022 17:45 Ответить
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30.09.2022 17:47 Ответить
Можете уточнити - це асвабадітєлі чи дєнацифікатари
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30.09.2022 18:32 Ответить
Больше похожи на баранов
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30.09.2022 18:34 Ответить
Котрий з них Очур-Суге Монгуша, що попав під пекельні санкції?
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30.09.2022 18:52 Ответить
танки та літаки дайте, доста вже клеїти дурня

інакше програєте вибори вщент
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30.09.2022 17:47 Ответить
а лавровскую сучку, которая ни слова на русском сказать не может, слабо?
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30.09.2022 17:53 Ответить
Санкції ділу не допоможуть. Потрібно надати Україні велику кількість петріот і ядерну зброю. Коли маскаль буде знати що може отримати ответку тоді тільки заспокоїться. Безкарність породжує злочин.
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30.09.2022 17:57 Ответить
блд...какой то бег по кругу с этими санкциями...дайте оружия побольше и ЗСУ сами санкции устроят
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30.09.2022 17:58 Ответить
Санкції мають діри. На москальщині все продають, дифіцитів немає і все ціле. Плюс купують в них, енергоресурсів на сотні мільярдів доларів.
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30.09.2022 18:17 Ответить
ЦЬОГО ЗАМАЛО. ПОТРІБНО: 1) ОФІЦ. ВИЗНАТИ, ЩО КРИВАВЕ Х*ЙЛО - ПОЗА ЗАКОНОМ; 2) ВИДАТИ ОРДЕР НА ЙОГО АРЕШТ; 3) НАЗНАЧИТИ ВЕЛИКУ НАГОРОДУ ЗА ГОЛОВУ ЛУБЯНСЬКОГО ВИБЛ*ДКА.
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30.09.2022 18:27 Ответить
Нахрен те санкции, они в США не собираются, ракеты атаксм эффективнее
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30.09.2022 18:37 Ответить
Зараз потрібне потужне ППО
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30.09.2022 18:49 Ответить
Сподіваюсь, що на очкура наше ГРУ раніше "санкції" накладе...
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30.09.2022 19:04 Ответить
Увсь кацапленд потрібно відокремити від всього світу, як щурів у бочку і нехай жеруть один одного ....
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30.09.2022 19:13 Ответить
***** всё это, а не санкции. Ублюдок насрать на это хотел. А где санкции против Газпрома и Росатома? Где против четырёх оставшихся рашистких банков? После разрекламированной экстренной встречи НАТО и ,якобы, разгромной речи Столтенберга, остался один пшик. Очередное бла-бла, мы дадим вам оружие. А где вы на хрен были раньше? Если бы дали Украине ВСЁ оружие раньше, не привело бы это к сегодняшним последствиям! Слава Украине!!!!
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30.09.2022 21:04 Ответить
 
 