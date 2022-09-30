США ввели новые санкции против РФ из-за незаконного "присоединения" Россией территорий Украины
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США ввели новые санкции против РФ из-за незаконной аннексии украинских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
В список, в частности, вошли 14 человек из военно-промышленного комплекса России, а также 278 членов Госдумы и Совета федерации.
Также ограничения ввели против членов семей российских государственных деятелей. В часности, в списке фигурируют имена премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги, а также супруга и сын Дмитрия Медведева.
Санкции введены также и против ряда предприятий, поддерживающих оборонно-промышленный комплекс России.
Среди них - родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу, дочери мэра Москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат РФ Валентина Терешкова и т.д.
Минфин США добавил 57 юрлиц из Китая, Армении и Беларуси в список организаций, нарушающих экспортный контроль США.
Отдельно Государственный департамент США вводит санкции против членов семьи мэра Москвы Собянина, также являющегося членом Совета безопасности России, и визовые ограничения в отношении гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского военнопленного.
Вводятся также визовые ограничения в отношении 910 человек, в том числе военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных чиновников и российских марионеток, действующих на оккупированных Россией территориях Украины.
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Україна: ми приєднаднали до себе НАТО.
у той день, коли від неї відєднали Лиман - запамятати легко
далі буде......
В общем, надо понять, что это мы и только мы должны пробивать все нефтяные танкеры кацапов, разливая огромные нефтяные пятна с большим ущербом планете, а также подорвать все газопроводы что подводные, что на России для экспорта и внутреннего потребления, а также атаковать суда с шарами с СПГ из России в Азию. Иначе кацапов не лишить огромного дохода, санкций как нету, так и не будет. Ну и ладно. Ударное ядро с парой сотен грамм взрывчатки и медной полусферой тонкой пробьет любой газопровод поверхностный, пробьет газгольдер и возможно даже двойной борт танкера, чуть что можно добавить. Будем работать по этому сценарию, птичек очень жалко, да и дельфинов тоже, может в Черном море перед миной для Турецкого потока какой-то звуковой локатор под водой включим, чтобы дельфины отплыли и приготовились к взрыву.
Иначе позор.
інакше програєте вибори вщент