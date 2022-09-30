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США помогут Украине вернуть свои территории: продолжат поставлять оружие, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над территориями, захваченными Россией.

Президент США Джо Байден отреагировал на попытки России незаконно аннексировать часть Украины 30 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В обнародованном Белым домом заявлении Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию.

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"Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к миролюбивым народам. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом плане, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - заявил Джо Байден.

Он подчеркнул, что в ответ на попытки незаконной аннексии США вместе с союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях.

"Эти санкции повлекут расходы для физических и юридических лиц - внутри и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности.

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Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей нужно для самообороны, несмотря на дерзкие попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины", - заявил Байден.

Он призвал всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько нужно.
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Топ комментарии
+45
Юрій Бутусов

21 хв ·

Тепер все. Вже недоречні питання «А коли це все закінчиться?» Вже неможливо, щоб війна якось раптом сама закінчилась. Путін не дав світу шанс здобути мир - він вирішив захищати захоплене з усіх сил.

Тепер війна закінчиться тільки коли наша піхота підніме прапор у Донецьку та Севастополі. І щоб це сталось найближчими роками, нам усім треба стати націю, яка об'єднана однією ідеєю - як перемогти і як найкраще зробити для нашоі перемоги.

І тепер це ще один історичний день, який увійде у підручники. Так, сьогодні Україна вперше визначила курс на перемогу у війні бо президент Володимир Зеленський відмовився від перемовин з РФ поки Путін залишається президентом. Відмова від перемовин з Путіним з боку Зеленського - це відмова від компромісів, які б знищили незалежність України.

Ціна цього свідомого вибору, цього курсу на національну незалежність та державність страшна - кров десятків тисяч українців, яких вбила Росія зараз, кров мільйонів, яких вбила російська імперська політика в минулому.

Тепер весь світ побачив як новий фюрер проголосив себе головним злом, який погрожує знищити планету, якщо він так забажає, і з яким неможливо домовитись.

Прикро, що для того, щоб Зеленський усвідомив цей факт та зробив заяву, знадобилось понад три роки та загибель десятків тисяч українців, окупація значної території. Тепер треба було б президенту по-чесному вибачитись за намагання підлаштуватися під РФ та призначення проросійських агентів на ключові посади в комітет по розвідці в СБУ, в ОП. І розповісти суспільству з ким із росіян він зустрічався в Омані. Бо багато кампаній по дискредитації багатьох людей, які казали про зрадників у керівництві, діюча влада робила щоб прикрити проросійський курс, від якого сьогодні президент публічно відкрікся. А якби усвідомив одразу…

Тепер треба рішуче зачищати усе проросійське у владі та державі, що туди попризначали і діючі і попередники.

Тепер все загострилось - або росіяни знищать всю Україну і вб'ють ще багато десятків тисяч людей, або ми знищимо в Україні усіх окупантів. Ми маємо подарували нашим дітям перемогу та мир.

Тепер нам потрібна стратегія перемоги, бо війна буде йти ще жорсткіше, ще масштабніше, і щоб перемогти нам потрібні рішучі реформи в державі, потрібна системність та організованість, набагато вищого рівня.

Але вибір нами зроблений.

Сьогодні більш ніж коли-небудь я переконаний, що Україна переможе.
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30.09.2022 18:24
+24
Кожен день по хімарсу, кожен день по літаку, кожен день по ATACMS...
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30.09.2022 18:22
+24
Звідки взявся такий мерзенний соціопат *****? А от звідки!
Із спогадів ленінградця Ніколая Ніколайовича Нікуліна.

На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! "
Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ [4] и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.

І маса подонків виродила Путлєра і його камарилью.
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30.09.2022 18:31
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Кожен день по хімарсу, кожен день по літаку, кожен день по ATACMS...
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30.09.2022 18:22 Ответить
захід годував ***** прискіпливо і терпляче, створюючи в ньому впевненність що він і раха мають відмінності від інших країн! особисті! не дуже бив по руках, коли ***** тренувалося на Сакартвело, Молдавії, Сирії і врешті-решт, ***** вирішив, що може заграбастати Україну!
БІНГО! як то кажуть! тепер цей *****довбень зосередить всі наявні ресурси московії на війні з Україною і не буде лізти в розвиток країн заходу, не буде на нього (захід) відволікатися, бо Україну вони теж будуть підтримувати, або вона не завалилася і не підживила рассєйську фєдєрейшен!
Ідеальний варіант, що ця війна тривала сторіччями, аби ми повбивали один одного і звільнили территорії для "білих" людей
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30.09.2022 18:45 Ответить
Да не нужны белым людям наши территории. Им есть где жить. Выбросьте эту конспиралогию. Это любимая тема рашистов, мол нас рептилоиды стравили. Элиты не интересует наш чернозем. Разве что хасидам нужна Умань да и то не вся а там где кости цадика, но вся Украина им ни к чему. Это нужно только рашистам.
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30.09.2022 19:10 Ответить
газ потрібен, потрібна нафта, деревина, метали, коштовні каміння, хутро тощо
тому трошки ширше треба дивитися на проблему
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30.09.2022 19:20 Ответить
демократичний захід має інтереси які співпадають з нашими, те що надається зброя та фінанси - це інвестиція, усе нормально буде, треба працювати, бути ефективними
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30.09.2022 20:36 Ответить
інтереси заходу винищити тупе російське збиговисько! допоки кацапи на нас не напали - це було нашим інтересом!
тож послідовність "співпадання" трохи інша: західний світ зробив все можливе щоб вигодувати *****, запевнити його в його унікальност і стравити з нами! і зараз у західного світу - гєшєфт
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30.09.2022 20:42 Ответить
Ты не кури эту траву больше, злая она
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30.09.2022 22:25 Ответить
кожен день Абрамсы... не даёт
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30.09.2022 20:18 Ответить
..... коротко и по делу - +1.1 ярд баксов .......
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30.09.2022 18:23 Ответить
Воно то так, але вже ж мусолилась ця тема: від 6 місяців до 2 років чекати, поки на ці гроші нам видадуть зброю
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30.09.2022 18:34 Ответить
........лучше уж так, чем никак.......
........думаю, после известных событий процесс ускориться значительно.....
.......всегда инвестируют в победителя........
...... да и что там и как нам не ведома......и это правильно.......
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30.09.2022 18:43 Ответить
На московії багато нафти , газу , інших користних копалин . Багато землі , якою користуються нерацінально усяка алкашня .

Тобто для контрибуций й навіть повернення збитків донорів процесу повного озброєння ЗСУ грошей й ресурсів вистачить усім . Але для цього потрібна повна перемога України .
Не часткова , не підписання якогось проміжного "міра" , а повна руйнація війська Ерефії .... з наступним розвалом імперії на кілька частин !
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30.09.2022 19:01 Ответить
якщо не дадуть зброю то з окупованих територій мобілізовані Українці будуть воювати з європою путін не зупиниться сам.
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30.09.2022 19:41 Ответить
"Ми продовжимо постачати Україні обладнанням, яке їй потрібне для самооборони" САМООБОРОНИ, не наступу. Він з нетерпінням чекає підписання Конгресом про іще якісь гроші. Немов би воюють грошима, а не зброєю. Старий певно забув, як сам підписав лен-ліз, тобто зброя сьогодні та зараз. А може і не забув, а просто потрібно було відео для CNN Breaing News. А потім нікому не потрібний документ запхав у шухляду .
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01.10.2022 03:43 Ответить
Юрій Бутусов

21 хв ·

Тепер все. Вже недоречні питання «А коли це все закінчиться?» Вже неможливо, щоб війна якось раптом сама закінчилась. Путін не дав світу шанс здобути мир - він вирішив захищати захоплене з усіх сил.

Тепер війна закінчиться тільки коли наша піхота підніме прапор у Донецьку та Севастополі. І щоб це сталось найближчими роками, нам усім треба стати націю, яка об'єднана однією ідеєю - як перемогти і як найкраще зробити для нашоі перемоги.

І тепер це ще один історичний день, який увійде у підручники. Так, сьогодні Україна вперше визначила курс на перемогу у війні бо президент Володимир Зеленський відмовився від перемовин з РФ поки Путін залишається президентом. Відмова від перемовин з Путіним з боку Зеленського - це відмова від компромісів, які б знищили незалежність України.

Ціна цього свідомого вибору, цього курсу на національну незалежність та державність страшна - кров десятків тисяч українців, яких вбила Росія зараз, кров мільйонів, яких вбила російська імперська політика в минулому.

Тепер весь світ побачив як новий фюрер проголосив себе головним злом, який погрожує знищити планету, якщо він так забажає, і з яким неможливо домовитись.

Прикро, що для того, щоб Зеленський усвідомив цей факт та зробив заяву, знадобилось понад три роки та загибель десятків тисяч українців, окупація значної території. Тепер треба було б президенту по-чесному вибачитись за намагання підлаштуватися під РФ та призначення проросійських агентів на ключові посади в комітет по розвідці в СБУ, в ОП. І розповісти суспільству з ким із росіян він зустрічався в Омані. Бо багато кампаній по дискредитації багатьох людей, які казали про зрадників у керівництві, діюча влада робила щоб прикрити проросійський курс, від якого сьогодні президент публічно відкрікся. А якби усвідомив одразу…

Тепер треба рішуче зачищати усе проросійське у владі та державі, що туди попризначали і діючі і попередники.

Тепер все загострилось - або росіяни знищать всю Україну і вб'ють ще багато десятків тисяч людей, або ми знищимо в Україні усіх окупантів. Ми маємо подарували нашим дітям перемогу та мир.

Тепер нам потрібна стратегія перемоги, бо війна буде йти ще жорсткіше, ще масштабніше, і щоб перемогти нам потрібні рішучі реформи в державі, потрібна системність та організованість, набагато вищого рівня.

Але вибір нами зроблений.

Сьогодні більш ніж коли-небудь я переконаний, що Україна переможе.
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30.09.2022 18:24 Ответить
А почему? Потому что тебе что-то не нравится?
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30.09.2022 18:59 Ответить
А що він не так написав. Зараз все абсолютно зрозуміло і наприклад Ердоган з Трампом підуть лісом у своїх спробах організувати якісь перемовини з ******.
Слава ЗСУ, Лиман наш.
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30.09.2022 19:01 Ответить
Всі ці заяви про вступ до НАТО, про конфіскацію російських активів чистий нічим неприкритий популізм від одного з найбільших у світовій історії популіста.
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30.09.2022 18:52 Ответить
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30.09.2022 18:58 Ответить
За Севастополь, Донецьк і Луганськ, за аеропорт імені Кіборгів, за Азов. Боріться і перемагайте
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30.09.2022 19:25 Ответить
НАТО давай діду
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30.09.2022 18:25 Ответить
Лучше запустите уже наконец то ленд-лиз.
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30.09.2022 18:28 Ответить
Старик мне определенно нравится. Даже независимо от данных обстоятельств. Настоящий ковбой.
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30.09.2022 18:28 Ответить
Дадуть років через два, але це не точно. А може і не Україні
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30.09.2022 18:29 Ответить
но в ООН мы их конечноже оставим...
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30.09.2022 18:30 Ответить
Украинцы, я думаю война уже закончена, ***** ублюдок, но при слове НАТО, у него стучат зубы от страха. Скоро будет дан приказ на вывод войск *****. Я поздравляю вас с победой!
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30.09.2022 18:31 Ответить
Не смешно.
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30.09.2022 19:09 Ответить
Да, не смешно. Но уверен что эта российская могилизация, она последняя. Больше такой финт им не провернуть. Ну притащут они всяких дрыщей, ботаников, пригожинских троллей и доходяг это максимум. Их отдача от АК просто сносить будет.
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30.09.2022 19:14 Ответить
Звідки взявся такий мерзенний соціопат *****? А от звідки!
Із спогадів ленінградця Ніколая Ніколайовича Нікуліна.

На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! "
Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ [4] и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.

І маса подонків виродила Путлєра і його камарилью.
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30.09.2022 18:31 Ответить
Читал Никулина лет20 назад...все четко сказано про быдло путлера...Пророк..
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30.09.2022 18:39 Ответить
рпц - нахєр вже!
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30.09.2022 18:34 Ответить
дякуємо, Діду !
дякуємо США!
разом і до перемоги!
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30.09.2022 18:36 Ответить
Байден вчера подписал бумагу для Украины на 12,3 миллиарда долярів...траншу...слідуючий буде після 12 жовтня,коли у Брюсселі буде Рамштайн. 🇺🇦🇺🇸🇺🇦🔱
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30.09.2022 18:36 Ответить
США допоможуть Україні повернути свої території: продовжать постачати зброю, - Байден. Ну це добре, що Ви вже згідно, тому що все рівно би пройшлося))... питання як закінчувати цю війну із такими проколами як 28.06 "середньої ланки"?
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30.09.2022 18:43 Ответить
Кацапи та прикацапнуті лякали нас нападом НАТО, а виявилось що єдиним агресором завжди були вони самі.
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30.09.2022 19:02 Ответить
велика подяка США та американцям
повага Президенту Байдену
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30.09.2022 19:17 Ответить
Давай Джо не звиздеть , а начнем с ракетами для Химарсов на 300км. Тогда поверю твоим словам.
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30.09.2022 19:18 Ответить
Требо розуміти йще одну таку річ . Так - гроші в розвинутих країна , їх виділення є дуже транспарентне питання й для 99% випадків це добре й тільки так й потрібно . Але війна є війною .
Й тут теж ключається англо-саксонське раціо ... Й є кілька варіантів передачі грошей й снаряддя війскового призначення , щоб зробити це абсолютно незрозуміло для ворога . Навіть для більш інтелектуально розвинутого ніж ********* .

Тому це зовсім не факт , що колись оприлюднюють якийсь перелік спланованної (нібито) для передачи зброї , то дуже верогідно , що ми чуємо зовсім інші цифри , зовсім інші терміни й навіть зовсім інші стратегічні наміри ...

Тобто США ніколи не оприлюднить як ціль -- фізичну ліквідацію ***** .... хоча в поточних обставинах відповідне рішення можливо вже прийнято після погроз ***** й об"яви повної мобілізації .

Йще одним з ключьових зворотніх моментів й рішень є така дрібна деталька , що аж до літа цьго року на Заході було прийнято спиймати заяви певних пропогандистів як унутрішнє чергове бла-бла-бла .
Зараз усе змінилося . Світ побачив , що погрози пропагандонів московії є реальним алгоритмом того плану , який розробляє й сам ***** . Якщо не абсолютно , але з великою долею верогідності .
А це велика допомога Україні для її швидкого вступу в НАТО . Бо пропогандони вже давно погрошують Польші , країнам Балтії . Та інколи заговорюються й до "дАйдєм да Лондона" ...

В таких умовах , повністю невелюється політика зволікання України до втупу в НАТО , бо діяти з ****** крайще на опередження й залякування саме через опередження .
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30.09.2022 19:29 Ответить
Чтобы вернуть территории Украины быстро и без лишних жертв НАТО должен ввести войска в Украину и сделать свою работу.
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30.09.2022 19:43 Ответить
Все равно что кремлевская крыса делает, Украине нужно больше оружия для аннигиляции русских!!!
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30.09.2022 19:54 Ответить
ВСУ после этого станет еще злее и будет анигилировать русских с умноженным упорством!!! Смерть - русским!!! Слава - ВСУ!!!
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30.09.2022 20:02 Ответить
Джо это ты хорошо сказал, но почему же не признал тогда кацапстан государством террористом???
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30.09.2022 21:28 Ответить
США допоможуть Україні повернути свої території: продовжать постачати зброю, - Байден Джерело: https://censor.net/ua/n3370743

І ШО, НЄ ДАДІТЄ ВОВЄ Зе ДОГОВОРІТЬСЯ ПОСЄРЄДІНЄ ⁉️ 😆
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30.09.2022 21:35 Ответить
Не будив би ***** ЛИХА, поки воно спало вмУкраіні ТИХО!!!
Але тепер *****, начувайся!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️👍✊✌️👏🇫🇮🇸🇪🇨🇿🇱🇹🇺🇸🇹🇷🇳🇴🇮🇩🇯🇵🇪🇺🇪🇪🇬🇧🇩🇪🇦🇿🇨🇦👏👏🇺🇦‼️⚔️❤️

Смерть рашистам ***** та їх сраколизам опожопникам та ригоАнала в Україні!!
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30.09.2022 21:46 Ответить
 
 