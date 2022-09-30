Япония никогда не признает "присоединение" украинских территорий к РФ, - премьер Кисида
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"Присоединение" Россией украинских регионов – это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины и нарушение международного права.
Об этом говорится в твитах премьер-министра Японии Фумио Кисиды, передает Цензор.НЕТ.
"Япония решительно осуждает "присоединение" Россией регионов в Украине. Это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушение международного права и никогда не будет признано", - написал он.
Кисида подчеркнул, что Япония не может мириться с какими-либо попытками в одностороннем порядке изменить статус-кво силой.
"Мы еще раз настойчиво призываем Россию немедленно прекратить агрессию", – добавил он.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.
На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".
Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.
После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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