Япония никогда не признает "присоединение" украинских территорий к РФ, - премьер Кисида

"Присоединение" Россией украинских регионов – это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины и нарушение международного права.

Об этом говорится в твитах премьер-министра Японии Фумио Кисиды, передает Цензор.НЕТ.

"Япония решительно осуждает "присоединение" Россией регионов в Украине. Это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушение международного права и никогда не будет признано", - написал он.

Кисида подчеркнул, что Япония не может мириться с какими-либо попытками в одностороннем порядке изменить статус-кво силой.

Читайте также: США помогут Украине вернуть свои территории: продолжат поставлять оружие, - Байден

"Мы еще раз настойчиво призываем Россию немедленно прекратить агрессию", – добавил он.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Смотрите также: Боевики "ДНР" раздают обещания из Кремля: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет как мы любим". ВИДЕО

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.