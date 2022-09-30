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Япония никогда не признает "присоединение" украинских территорий к РФ, - премьер Кисида

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кісіда

"Присоединение" Россией украинских регионов – это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины и нарушение международного права.

Об этом говорится в твитах премьер-министра Японии Фумио Кисиды, передает Цензор.НЕТ.

"Япония решительно осуждает "присоединение" Россией регионов в Украине. Это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушение международного права и никогда не будет признано", - написал он.

Кисида подчеркнул, что Япония не может мириться с какими-либо попытками в одностороннем порядке изменить статус-кво силой.

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"Мы еще раз настойчиво призываем Россию немедленно прекратить агрессию", – добавил он.

Япония никогда не признает присоединение украинских территорий к РФ, - премьер Кисида 01

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

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Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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Топ комментарии
+10
✌✌✌ Сахалін - це Японія!
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30.09.2022 19:04
+7
японці і самі постраждали. А так шанси на повернення Куріл з кожним днем зростають.
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30.09.2022 19:11
+7
Украине срочно признать Курилы и Сахалин территорией Японии.
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30.09.2022 19:15
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Крим теж не визнали кацапським, а московити сидять там і кладуть на це болт.
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30.09.2022 18:59 Ответить
Особливо цього літа. Трохи болтів з неба прилетіло. якось вже болт не кладеться, в черзі до кримського мосту.
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30.09.2022 20:13 Ответить
схоже, країни заходу напрацювали "страусну" стратегію! "нічого не чую, не бачу і не скажу" - наче це якось допоможе деокупації
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30.09.2022 19:03 Ответить
✌✌✌ Сахалін - це Японія!
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30.09.2022 19:04 Ответить
японці і самі постраждали. А так шанси на повернення Куріл з кожним днем зростають.
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30.09.2022 19:11 Ответить
Украине срочно признать Курилы и Сахалин территорией Японии.
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30.09.2022 19:15 Ответить
Курилы и Сахалин - исконно японские острова.
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30.09.2022 19:17 Ответить
Гоп-стопер Лузер Путлер казав що Геополитическая катастрофа 20 века перешла в 21 век...и я верну к жизни дохлый Ссср, каже,типа Трупы возвращаются...🦍🦍🦍☠️☠️☠️💀💀💀в мавзолєй...
Дороги в прошлое не бывает... будь ты хоть Господом...но...
Шизофреник 🐓с одной извилиной хочет опровергнуть эту Аксиому...
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30.09.2022 19:22 Ответить
Фудзияма банзай! Что в моем переводе означает:
Божественный ветер подул с Фудзиямы
Кацапов нет и воздух чист.
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30.09.2022 19:40 Ответить
У Японії є власне виробництво військових літаків і ракет. А в Україні японських літаків нема. Військові нарешті поставлять свого прем'єр-міністра замість хабадного саботажника?
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30.09.2022 20:31 Ответить
 
 