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Канада расширяет санкции против России в ответ на незаконную аннексию территорий Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

канада

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу объявила о введении дополнительных санкций в связи с попыткой незаконной аннексии Россией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В заявлении Жоли подчеркивается, что ни то, что российская пропаганда называет "референдумами", ни решение российского парламента об аннексии украинских областей не повлияют на позицию Канады: "Территория Украины останется территорией Украины".

С целью усиления давления на российский режим Канада вводит меры против 43 российских олигархов, финансовых элит и членов их семей, так называемый "руководящий орган Херсона", а также 35 поддерживаемых Россией "чиновников" в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье.

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"Эти лица и организации являются соучастниками отчаянной попытки Путина подорвать принципы государственного суверенитета и разделяют ответственность за бессмысленное кровопролитие, которое продолжается по всей Украине", - считают в канадском правительстве.

Также Канада расширяет санкции, введенные против так называемых "ЛДНР" относительно запрета определенных торговых операций (в частности экспорт и инвестиции), на оккупированные Россией районы Херсонской и Запорожской областей.

По данным канадского правительства, с начала войны России против Украины в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля 2022-го - против еще более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.
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30.09.2022 19:02 Ответить
 
 