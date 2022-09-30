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Великобритания (4253) санкции (10612)

Великобритания расширила санкции против России: запретила экспорт услуг и 700 наименований товаров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Великобритания сообщила о решении расширить санкции против России в сфере IT-технологий, аудиторских услуг, инженерной сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении правительства отмечается, что, в частности, в сфере IT теперь будут запрещены консалтинговые услуги для РФ, Также запрещается "оказание юридических услуг при транзакциях в ряде коммерческих сфер". Ограничительные меры распространяются на рекламную сферу, проведение аудита.

"Также Великобритания запрещает экспорт в Россию примерно 700 наименований товаров, которые важны для российской промышленности и для разработки технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что британские власти решили вызвать посла России в Лондоне Андрея Келина в МИД Великобритании.

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Топ комментарии
+7
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30.09.2022 19:07
+4
зєлєнський має сісти в тюрьму після закінчення цієї війни!
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30.09.2022 19:22
+3
Якось одномоментно на всіх сайтах росія та путін стали писати з великої літери.
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30.09.2022 19:05
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Правила форума Совет форумчан
Якось одномоментно на всіх сайтах росія та путін стали писати з великої літери.
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30.09.2022 19:05 Ответить
тобто півроку триває війна, всі бачать що витворяє расєйська салдатня в українських містах з цивільними і тикі зараз вирішили розширити список підсанкційних товарів?
пля, цей світ має згоріти в ядерному вибуху
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30.09.2022 19:05 Ответить
а что сделал зеленский в плане санкций, правильно, нечего! помогают как могут и грех жаловаться!
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30.09.2022 19:11 Ответить
зеленський крав, краде й буде красти.
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30.09.2022 19:21 Ответить
Але буде це робити прозоро, честно, демократично, щоб усі бачили де і скільки вкрав )))
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30.09.2022 21:01 Ответить
зєлєнський має сісти в тюрьму після закінчення цієї війни!
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30.09.2022 19:22 Ответить
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30.09.2022 19:07 Ответить
Україна зробила свій вибір і сьогодні, як ніколи Віра в Перемогу України безмежна
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30.09.2022 19:20 Ответить
Великобритания все еще экспортировала услуги на русню? Чудо!
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30.09.2022 19:47 Ответить
не пишіть гадості про 3е бо йде війна івін працюе добре а до його слуг мільярд питаань
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30.09.2022 20:17 Ответить
Ой... так...так... "барін харошій - баярє плахіє"..... десь це вже було....
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30.09.2022 22:08 Ответить
В даний час, хто добре працює, це ЗСУ
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01.10.2022 05:56 Ответить
Сподіваюсь водка "рюззкій стандарт" таки зникне з полиць деяких магазинів Британії!
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30.09.2022 22:07 Ответить
 
 