В новом санкционном пакете Украины - тысячи лиц и компаний из РФ, - Данилов
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В санкционном пакете, который Украина намерена ввести против представителей российского бизнеса, - тысячи фамилий и компаний.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этих санкциях большой "пакет" российских олигархов, российских промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы. Это очень большой проект. Мы над ним очень долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный пакет", - заявил секретарь СНБО.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".
Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.
На заседании СНБО также принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Пожалуйста, подождите...
Прочитала сьогодні ніби нацбанк не забороняв операції із срубльом, тому що хтось і досі отримує грошики зі своїх рсєйських компаній.
бо постійно - є списки..а де вони..
А наперсточники -- ентузіасти "ваучерної приватизації" 1990-х років, які зненацька стали "королямі жізні" в Україні?
А "Київстар" теж вже під санкціями? Він (через нідерландську "прокладку") теж москалям належить.
В Алматы активистку выставили с концертаиз-за флага Украины
Напомним, что ранее посол Украины вынужден был покинуть Казахстан из-за организованной массовой травли за слова о том, что необходимо уничтожать оккупантов
Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ).
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП. Очолює її митрополит Лука. На фоні проросійськості якого мєркнуть навіть одеський Агафангел (останнім часом сидить тихо), Паканіч та Климент.
Це саме Лука на Соборі кричав, що він ніколи «не розстанеться Росією»; «що значить прибрати зі Статуту всі згадки про РПЦ?! Та я зараз звідси піду! Разом зі всією своєю делегацією! І собор буде зірвано!».
Ще раніше - зривав обмін полоненими в Запорізький області (я про це ще докладніше писатиму). А знаєте, що він зараз робить? Відкриває парафії УПЦ (типу не МП) закордоном. Ні, я не жартую. За дивним збігом обставин, ці парафії знаходяться по сусідству (в буквальному сенсі) з парафіями РПЦ. Увага, питання: якби їх «розлучення» було б правдою, чи допустила б РПЦ/ФСБ появу у себе під носом конкуруючої структури? Відповідь, думаю, очевидна.
Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.
PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів. Прикладів настільки багато, що доводиться вибирати найбільш промовисті.
ссуки зелені
Чому вам - ЗЕ'чмошникам - знадобилося 219 днів і СОТНІ ТИСЯЧ загиблих українців, щоб забрати крадене ж**о-кацапське барахло¿???????