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В новом санкционном пакете Украины - тысячи лиц и компаний из РФ, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данилов,данілов

В санкционном пакете, который Украина намерена ввести против представителей российского бизнеса, - тысячи фамилий и компаний.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этих санкциях большой "пакет" российских олигархов, российских промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы. Это очень большой проект. Мы над ним очень долго работали. Там тысячи фамилий, тысячи компаний, которые вошли в этот санкционный пакет", - заявил секретарь СНБО.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.

На заседании СНБО также принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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Топ комментарии
+16
Ой как красиво!!! А что случилось?!?
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30.09.2022 19:24
+11
як же заіпали ці безпорадні зелені виродки! не так сильно, поки що, як кацапські виродки, але вже десь поруч
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30.09.2022 19:23
+8
А чого півроку чекали ?
Прочитала сьогодні ніби нацбанк не забороняв операції із срубльом, тому що хтось і досі отримує грошики зі своїх рсєйських компаній.
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30.09.2022 19:24
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с запізненням на роки
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30.09.2022 19:23 Ответить
як же заіпали ці безпорадні зелені виродки! не так сильно, поки що, як кацапські виродки, але вже десь поруч
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30.09.2022 19:23 Ответить
Ой как красиво!!! А что случилось?!?
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30.09.2022 19:24 Ответить
Таки прокляв шаман Габишев )(уйла з кацапами
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30.09.2022 19:26 Ответить
і терер їх утримувати...ех..як би ж ще там русню й задвохсотили..
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30.09.2022 19:28 Ответить
Це шо, відгризли шматок від нових расєйських територій?
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30.09.2022 19:30 Ответить
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30.09.2022 19:31 Ответить
А чого півроку чекали ?
Прочитала сьогодні ніби нацбанк не забороняв операції із срубльом, тому що хтось і досі отримує грошики зі своїх рсєйських компаній.
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30.09.2022 19:24 Ответить
Чекали, поки підсанкційні повиводять все що можна.
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30.09.2022 19:40 Ответить
а можна отой перелік?

бо постійно - є списки..а де вони..
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30.09.2022 19:24 Ответить
бо ті списки то великий сєкрєт
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30.09.2022 19:46 Ответить
В ті списки якусь мілкоту включили для кількості, хто ж "сваіх людєй" буде турбувати санкціями
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30.09.2022 20:46 Ответить
Оце і є ваше фундаментальне рішення? Це потрібно було зробити ще 3 роки тому.
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30.09.2022 19:26 Ответить
А чого три ? Може вісім років тому?
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30.09.2022 20:46 Ответить
Та ні, то ж була погана влада, а три роки як прийшла правильна, хароша, народна і повинна все робити краще ніж "папірєднікі"
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30.09.2022 20:48 Ответить
Геї чи ********* - є різниця?
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30.09.2022 20:51 Ответить
А довго ще московських попів санкції будуть оминати? Секта путіністів, а не церква
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30.09.2022 19:27 Ответить
бред якыйсь...вам ***** нужен на телевизоре,шоб тысячу питарасив наказаты?
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30.09.2022 19:29 Ответить
коломийський є у списку?

А наперсточники -- ентузіасти "ваучерної приватизації" 1990-х років, які зненацька стали "королямі жізні" в Україні?

А "Київстар" теж вже під санкціями? Він (через нідерландську "прокладку") теж москалям належить.
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30.09.2022 19:30 Ответить
Хоча б мураєва, для солідності...
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30.09.2022 19:45 Ответить
Про він каже якщо підриємство Калібрів, Торнадо, Стрел, і ще 17 підприємств, а Арестохвич, кпже що, група Ермак Макфол постійно працює над санкціями так хто птз..ть
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30.09.2022 19:31 Ответить
В Казахстане продолжается жестокое преследование сторонников Украины

В Алматы активистку выставили с концертаиз-за флага Украины

Напомним, что ранее посол Украины вынужден был покинуть Казахстан из-за организованной массовой травли за слова о том, что необходимо уничтожать оккупантов
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30.09.2022 19:39 Ответить
ну ніфіга собі яка оперативність(((
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30.09.2022 19:47 Ответить
Коли до те, *****, дійде, що справа не в кількості, а в якості!
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30.09.2022 19:55 Ответить
А санкції на шпигунів з ФСБ, за яких згадує Соня Кошкіна (Ксенія Василенко), головний редактор видання "Лівий берег":???
Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ).
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник. Навіть за мірками УПЦ МП. Очолює її митрополит Лука. На фоні проросійськості якого мєркнуть навіть одеський Агафангел (останнім часом сидить тихо), Паканіч та Климент.
Це саме Лука на Соборі кричав, що він ніколи «не розстанеться Росією»; «що значить прибрати зі Статуту всі згадки про РПЦ?! Та я зараз звідси піду! Разом зі всією своєю делегацією! І собор буде зірвано!».
Ще раніше - зривав обмін полоненими в Запорізький області (я про це ще докладніше писатиму). А знаєте, що він зараз робить? Відкриває парафії УПЦ (типу не МП) закордоном. Ні, я не жартую. За дивним збігом обставин, ці парафії знаходяться по сусідству (в буквальному сенсі) з парафіями РПЦ. Увага, питання: якби їх «розлучення» було б правдою, чи допустила б РПЦ/ФСБ появу у себе під носом конкуруючої структури? Відповідь, думаю, очевидна.

Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.

PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів. Прикладів настільки багато, що доводиться вибирати найбільш промовисті.
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30.09.2022 20:00 Ответить
Для цього знадобиться український Моссад....повторюю- УКРАЇНСЬКИЙ. Щоб вся ця мразота знала і БАЧИЛА -кара буде незворотня і терміну давності не підлягає
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01.10.2022 06:23 Ответить
Та ти шо. а Фрідман там є? Абрамович? Коломойський? Фірташ?
ссуки зелені
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30.09.2022 20:05 Ответить
Каламойскій то святое, ви не панімаєтє
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30.09.2022 20:39 Ответить
а до цього всі вони були «харошимі русскімі»?
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30.09.2022 20:07 Ответить
странно.. там и через 10 лет будет кого санкционировать???
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30.09.2022 20:09 Ответить
Не пройшло і півроку! Чи пройшло? Що там зеліне бабло за лігу сміху та скотів? На апшори капає?
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30.09.2022 20:38 Ответить
А как дела с Киевстаром? Ведь они насколько известно через поставную нидерландскую контору принадлежат свинособакам...
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30.09.2022 21:39 Ответить
Де??? вбивчі, для кацапської свол**и санкції "Зін"?
Чому вам - ЗЕ'чмошникам - знадобилося 219 днів і СОТНІ ТИСЯЧ загиблих українців, щоб забрати крадене ж**о-кацапське барахло¿???????
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30.09.2022 21:59 Ответить
"заплановано", та ку..ва, це треба було зробити ще позавчора. Допоки вам мордами не тикнули-а де санкції України?
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01.10.2022 06:09 Ответить
 
 